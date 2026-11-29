A cinque minuti a piedi da Plaza de Armas, nel cuore della capitale dell'antico Impero Inca, prende forma il nuovo tassello dell'espansione alberghiera peruviana. Inti Punku Hotels ha ufficialmente aperto le porte dell'Inti Punku Cusco Historic Center, una struttura quattro stelle che porta a tre gli indirizzi gestiti dal gruppo nella regione meridionale del Paese, affiancandosi alle proprietà già attive a Machu Picchu e nella Valle Sacra.

La facciata del nuovo hotel quattro stelle Inti Punku Cusco Historic Center

Architettura coloniale e comfort per il viaggiatore contemporaneo

Il progetto porta la firma dello studio ESTE OESTE ARQUITECTOS, realtà con esperienza nell'hôtellerie tra Lima e Barcellona, chiamata a disegnare un edificio che dialoga con l'estetica coloniale del centro storico di Cusco attraverso linee attuali. L'albergo debutta con 30 camere suddivise tra standard, superior e suite, completate da un bar e un ristorante interni. Ogni ambiente dispone di riscaldamento centralizzato, un dettaglio tecnico indispensabile per garantire il massimo comfort termico durante le rigide notti andine. La posizione centrale e i servizi integrati rispondono alle esigenze tanto dei viaggiatori leisure internazionali quanto della clientela business e dei nomadi digitali di passaggio nella regione.

Una camera matrimoniale dell'Inti Punku Valle Sagrado – Signature Collection Una camera dell'Inti Punku Valle Sagrado – Signature Collection con due letti La camera da letto della Senior Suite dell'Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites La zona soggiorno e il balcone vetrato della Senior Suite dell'Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites L'area relax e studio di una camera dell'Inti Punku Cusco Historic Center Una camera dell'Inti Punku Cusco Historic Center con due letti matrimoniali Una camera del nuovo hotel di Cusco con letto matrimoniale ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una camera matrimoniale dell'Inti Punku Valle Sagrado – Signature Collection Una camera dell'Inti Punku Valle Sagrado – Signature Collection con due letti La camera da letto della Senior Suite dell'Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites La zona soggiorno e il balcone vetrato della Senior Suite dell'Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites L'area relax e studio di una camera dell'Inti Punku Cusco Historic Center Una camera dell'Inti Punku Cusco Historic Center con due letti matrimoniali Una camera del nuovo hotel di Cusco con letto matrimoniale

Il piano di ampliamento fino al 2027 e le nuove mete in Perù

L'apertura attuale rappresenta solo la prima fase di un investimento più ampio. Entro il secondo trimestre del 2027, la ricettività della struttura salirà a 54 camere, accompagnata dall'introduzione di un'area spa, una palestra, una sala riunioni e una terrazza panoramica con vista diretta su Plaza de Armas.

Il balcone panoramico della Senior Suite dell'Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites

Secondo il direttore generale Ángel Quispe Altamirano, nei diciannove anni di attività l'azienda ha consolidato le proprie competenze gestionali partendo da Machu Picchu Pueblo fino a radicare il marchio sul territorio: «L'apertura dell'hotel nel centro storico rappresenta un passo importante in questa evoluzione», spiega il manager, ribadendo l'obiettivo di proporre «infrastrutture moderne, un'offerta competitiva e una visione di crescita» capace di accompagnare il brand verso nuovi orizzonti senza snaturarne l'identità. Nel mirino del gruppo peruviano ci sono infatti prossime espansioni verso Lima, Puno e Arequipa, destinazioni chiave per intercettare i principali flussi turistici del Paese.

Un portfolio consolidato nella regione di Cusco

Nata diciannove anni fa a Machu Picchu Pueblo, Inti Punku Hoteles basa la propria strategia sulla gestione diretta degli immobili e su un modello commerciale digitalizzato. Con quest'ultima inaugurazione, l'offerta complessiva del gruppo comprende oggi il tre stelle superior Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites, il quattro stelle Inti Punku Valle Sagrado - Signature Collection e il neo-inaugurato Inti Punku Cusco Historic Center.

Gli edifici dell'Inti Punku Valle Sagrado – Signature Collection illuminati al crepuscolo ai piedi delle montagne andine