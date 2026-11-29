IN PERÙ
Cusco, apre un nuovo hotel: 54 camere e una terrazza panoramica sulle Ande
Inti Punku Hotels inaugura l’Inti Punku Cusco Historic Center, nuovo albergo quattro stelle situato a cinque minuti a piedi da Plaza de Armas. Con trenta camere iniziali destinate a salire a cinquantaquattro nel secondo trimestre del 2027, la struttura rafforza la presenza della catena peruviana tra Machu Picchu, Valle Sacra e Cusco in vista di futuri sviluppi a Lima
A cinque minuti a piedi da Plaza de Armas, nel cuore della capitale dell'antico Impero Inca, prende forma il nuovo tassello dell'espansione alberghiera peruviana. Inti Punku Hotels ha ufficialmente aperto le porte dell'Inti Punku Cusco Historic Center, una struttura quattro stelle che porta a tre gli indirizzi gestiti dal gruppo nella regione meridionale del Paese, affiancandosi alle proprietà già attive a Machu Picchu e nella Valle Sacra.
Architettura coloniale e comfort per il viaggiatore contemporaneo
Il progetto porta la firma dello studio ESTE OESTE ARQUITECTOS, realtà con esperienza nell'hôtellerie tra Lima e Barcellona, chiamata a disegnare un edificio che dialoga con l'estetica coloniale del centro storico di Cusco attraverso linee attuali. L'albergo debutta con 30 camere suddivise tra standard, superior e suite, completate da un bar e un ristorante interni. Ogni ambiente dispone di riscaldamento centralizzato, un dettaglio tecnico indispensabile per garantire il massimo comfort termico durante le rigide notti andine. La posizione centrale e i servizi integrati rispondono alle esigenze tanto dei viaggiatori leisure internazionali quanto della clientela business e dei nomadi digitali di passaggio nella regione.
Il piano di ampliamento fino al 2027 e le nuove mete in Perù
L'apertura attuale rappresenta solo la prima fase di un investimento più ampio. Entro il secondo trimestre del 2027, la ricettività della struttura salirà a 54 camere, accompagnata dall'introduzione di un'area spa, una palestra, una sala riunioni e una terrazza panoramica con vista diretta su Plaza de Armas.
Secondo il direttore generale Ángel Quispe Altamirano, nei diciannove anni di attività l'azienda ha consolidato le proprie competenze gestionali partendo da Machu Picchu Pueblo fino a radicare il marchio sul territorio: «L'apertura dell'hotel nel centro storico rappresenta un passo importante in questa evoluzione», spiega il manager, ribadendo l'obiettivo di proporre «infrastrutture moderne, un'offerta competitiva e una visione di crescita» capace di accompagnare il brand verso nuovi orizzonti senza snaturarne l'identità. Nel mirino del gruppo peruviano ci sono infatti prossime espansioni verso Lima, Puno e Arequipa, destinazioni chiave per intercettare i principali flussi turistici del Paese.
Un portfolio consolidato nella regione di Cusco
Nata diciannove anni fa a Machu Picchu Pueblo, Inti Punku Hoteles basa la propria strategia sulla gestione diretta degli immobili e su un modello commerciale digitalizzato. Con quest'ultima inaugurazione, l'offerta complessiva del gruppo comprende oggi il tre stelle superior Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites, il quattro stelle Inti Punku Valle Sagrado - Signature Collection e il neo-inaugurato Inti Punku Cusco Historic Center.
Il consolidamento dell'offerta ricettiva di fascia medio-alta a Cusco conferma come la città andina stia evolvendo da semplice base logistica per le escursioni verso Machu Picchu a destinazione capace di trattenere più a lungo i visitatori. L'integrazione di servizi pensati per il lavoro da remoto e il benessere indica chiaramente la volontà degli operatori locali di destagionalizzare i flussi, puntando su un turismo meno mordi-e-fuggi e più attento alla qualità del soggiorno urbano.