Crudi, salumi di mare, pesce frollato, brace al tavolo e una carta dei vini che guarda al territorio. Sul molo di Baia c’è un indirizzo che ha fatto del rispetto del mare la propria cifra. Siamo al Riccio Restaurant, affacciato sul porto di Baia a Bacoli (Na), dove lo chef Agostino Alboretto e la compagna Roberta Di Meo, maître che cura l’accoglienza e la selezione dei vini, guidano, entrambi trentenni, un progetto giovane ma dalle idee chiarissime. Ne abbiamo avuto piena conferma qualche sera fa.

La luminosa veranda vetrata del Riccio Restaurant affacciata direttamente sul porto di Baia a Bacoli

Riccio Restaurant: dieci anni di cucina di mare sul porto di Baia

«Il locale nasce dieci anni fa, con l’idea di fare una cucina di mare con il pescato locale» racconta Agostino. Era il duemilasedici e alla guida del ristorante c’era ancora Salvatore Di Meo, papà di Roberta. «Ha creduto in me - continua lo chef - e così sono subentrato con Roberta nella gestione». Oggi undici persone si alternano su turni tra sala e cucina e il Riccio figura nella selezione della Guida Michelin, che ne ha riconosciuto la qualità del pescato e l’originalità della proposta.

La maître Roberta Di Meo e lo chef Agostino Alboretto nella veranda del Riccio Restaurant

Il contesto fa la sua parte. Baia, frazione di Bacoli, deve il nome, secondo la leggenda, a Baios, timoniere di Ulisse che qui avrebbe trovato sepoltura. In epoca romana era la località termale prediletta da patrizi e imperatori, tanto che Orazio scriveva “Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis”: nessun golfo al mondo risplende più dell’amena Baia. Ville, ninfei e strade sono poi scivolati sotto il livello del mare per effetto del bradisismo e oggi compongono il Parco archeologico sommerso, che parte proprio dal porto, sotto lo sguardo del Castello Aragonese. È il primo sito sommerso italiano riconosciuto dall’Unesco tra le “buone pratiche” per la tutela del patrimonio culturale subacqueo.

La sala interna del locale

Il locale, immerso in questo piccolo angolo di paradiso, si presenta in raffinato stile nautico, diviso in due ambienti. La veranda vetrata affacciata sul porto, con il pavimento in legno chiaro, le lampadine a sospensione e i tavoli in legno, è luminosa e accogliente. La sala interna gioca invece sul bianco e sul blu, con il pavimento color acqua, le lampade traforate, i quadri di conchiglie e le bottiglie esposte alle pareti. Trentacinque coperti in tutto. Sono i dettagli a fare la differenza, e si notano subito: fiori freschi, materiali ecologici e piani in marmo verde acqua e bianco al posto del tovagliato. Un ambiente curato, che mette a proprio agio e lascia intuire la cultura dell’ospitalità che si riempie qui.

Frollatura del pesce e cucina No Waste: l’etica del pescato

«Definirei la nostra proposta come autentica - spiega Roberta - amiamo il territorio e il nostro mare e lo rispettiamo». E aggiunge: «Ci onoriamo di proporre un modello di cucina etica, aderendo al No waste food, al fine di evitare gli sprechi alimentari». Il cuore di questa scelta è la frollatura del pescato, introdotta nel duemilaventi. «Questa tecnica ci consente di evitare gli sprechi - precisa Alboretto - e di rispettare i prodotti del mare, permettendoci di proporre piatti come i salumi di mare. Tutto il pesce che serviamo ha almeno due giorni di frollatura». Poi, con la passione di chi ama il proprio lavoro, aggiunge: «Frollare significa maturare, e maturare significa amplificare il sapore, regalando ai nostri ospiti un’esperienza più intensa». Ne abbiamo la prova quando arriva al tavolo Roberta ci mostra un vassoio di tranci in maturazione, tra cui un’imponente sezione di tonno e un filetto avvolto in una crosta di erbe aromatiche. Dallo stesso principio nasce la “trippa di mare” che, come per la carne, è lo stomaco del pesce: «la propongo di solito con pomodorino e peperoncino» dice lo chef.

Il vassoio dei tranci in maturazione del Riccio Restaurant: la frollatura del pescato amplifica i sapori ed evita gli sprechi alimentari

Il legame di Agostino con il mare viene da lontano. «Il mio rapporto con il mare inizia da piccolo, quando per diletto pescavo i granchi - racconta con un sorriso - e questo contatto costante mi ha dato la capacità di riconoscere subito un prodotto fresco. Rispetto il mare, ci tengo ai pesci” dice. Un rispetto che si traduce in una precisa idea di identità: “Cerco di stare attento a non omologarmi, rafforzando l’identità del nostro locale». E sul rapporto con gli ospiti: «Il nostro approccio è lasciare il cliente libero di vivere la sua esperienza, vogliamo che si senta a casa».

Menu degustazione: percorso crudo e salumi di mare artigianali

Il benvenuto della cucina è una polpettina croccante di seppia e patate su vellutata di friarielli. Un sorriso prima di cominciare. Poi il “Percorso crudo”: la “Julienne di seppiolina in olio extravergine e sale nero”, tenera e gustosa, il “Gambero gobetto”, dolce e succoso, la “Tartare di tonno rosso e riduzione di avocado” e il “Carpaccio di ricciola e salsa ACE”, dove la nota agrumata di arancia e carota esalta la grassezza del pesce. Materia prima di livello assoluto, trattata con mano leggera e attenta. In accompagnamento Roberta ci propone il Seradina Brut 2021 di Cavalleri, Metodo Classico da agricoltura biologica a dosaggio zero. Chardonnay in purezza di alta collina, sapido e dalla tagliente mineralità, pulisce il palato senza mai sovrastare l’assaggio.

Il tagliere dei salumi di mare, firma della casa: ventresca di ricciola, filetto di palamita e prosciutto di tonno con aneto fresco

Arrivano quindi i “Salumi di mare”, vera firma della casa: “Ventresca di ricciola”, “Filetto di palamita” e “Prosciutto di tonno”, serviti su tagliere con aneto fresco. Accanto, il “Pane in cassetta con bottarga di spigola”, tostato e completato da un pomodorino, e una “Marmellata di mandarino flegreo” che regala una profumata nota agrumata. Consistenze compatte, sapori profondi e una sapidità mai invadente. Eccezionali.

Antipasti del territorio e cannolicchi alla brace nei Campi Flegrei

Gli antipasti cotti raccontano il territorio. La “Bandiera croccante e friarielli dei Campi Flegrei” vede protagonista il pesce sciabola, chiamato così per la livrea argentea che ondeggia in acqua come un drappo, abbinato all’amaricante dei friarielli. Il “Baccalà arrosto, vellutata di cavolo e polvere di olive” ha una crosta dorata e un cuore che si sfoglia perfettamente.

I cannolicchi al barbecue serviti sfrigolanti direttamente al tavolo

La “Palamita con scarola ripassata” chiude il trittico con gusto e carattere. Nel calice la Falanghina Campi Flegrei Doc della cantina La Sibilla, fresca e sapida, espressione autentica dei suoli vulcanici del posto. Poi lo spettacolo della brace al tavolo. «Le braci le ho introdotte nel duemiladiciannove per servire i cannolicchi al tavolo» ricorda lo chef. I “Cannolicchi al barbecue” arrivano infatti su un piccolo braciere in ghisa e si gustano sfrigolanti, mentre il profumo di mare invade la sala. La nota affumicata li rende davvero irresistibili.

Primi, secondi e dolci: la firma dello chef Agostino Alboretto

Il primo piatto è un viaggio tra terra e mare: “Fettuccia bosco, sottobosco e fondo marino”. La pasta è mantecata al burro affumicato e acqua di lupini, con gambero rosso, sale ai funghi porcini e tartufo nero grattugiato al tavolo. Lo chef la impiatta personalmente, dopo averci invitato in cucina. Una preparazione di grande equilibrio, in cui la sapidità del fondo marino incontra le note boschive senza che nessuna prevalga.

Fettuccia mantecata al burro affumicato e acqua di lupini con gambero rosso, sale ai funghi porcini e tartufo nero grattugiato al momento

Il secondo è la “Coda di ricciola in guazzetto mediterraneo”, presentata intera con pomodorini, olive, basilico e un fondo arancio intenso e avvolgente. Carne succosa e compatta, frutto anche della frollatura. Si chiude con la “Millefoglie scomposta”: sfoglia friabile, crema delicata e una coulis di amarene versata al momento, davanti all’ospite, che accresce l’attesa dell’assaggio. Meraviglia per gli occhi e una bontà al palato.

Millefoglie scomposta: sfoglia friabile, crema delicata, cialde logate e una coulis di amarene versata al momento davanti all’ospite