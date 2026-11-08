OSPITALITÀ ATTIVA
Funivia Bormio Active: dormire ai piedi della Stelvio e tornare in hotel con gli sci
Il 5 dicembre riapre il Funivia Bormio Active Hotel, struttura Adults Friendly ai piedi della pista Stelvio. L'hotel unisce preparazione atletica e wellness: offre palestre HYROX, vasca nuoto controcorrente, lezioni Yoga/Pilates, Private Spa e certificazione di sostenibilità ISO 21401. Guidato dalla famiglia Bonacorsi-Schena, è il punto di riferimento a Bormio per sciatori e sportivi in cerca di esperienze su misura
La stagione invernale a Bormio riparte il 5 dicembre 2026 con la riapertura del Funivia Bormio Active Hotel. Situata ai piedi della pista Stelvio, la struttura conferma la propria vocazione di hotel Adults Friendly (+12), combinando l'attività sportiva ad alte prestazioni con il relax e il recupero psicofisico. La gestione della famiglia Bonacorsi-Schena caratterizza l'accoglienza dell'albergo, offrendo un ambiente informale orientato alla condivisione tra appassionati di montagna.
Camere e suite a Bormio: design alpino e comfort per sportivi
Le camere e suite del Funivia Bormio Active Hotel fondono lo stile alpino contemporaneo con il comfort dei 4 stelle, utilizzando materiali naturali e legni caldi per definire spazi luminosi affacciati sul giardino o sulla pista Stelvio. Le tipologie spaziano dalle accoglienti camere Classic Bormio e Superior Stelvio, ideali per un soggiorno funzionale e rilassante, fino alle ampie Junior Suite e alle Suite panoramiche con balcone. Per le esigenze più specifiche, la struttura propone soluzioni dedicate: dalla Suite Fitness dotata di attrezzatura Technogym alla Suite Wellness con sauna en-suite privata, fino alla prestigiosa Suite Active Soul all'ultimo piano con angolo yoga, pilates e vasca dedicata, pensata per garantire il perfetto recupero psicofisico dopo una giornata all'aperto.
Gastronomia valtellinese e sostenibilità
La proposta si completa con la ristorazione curata dallo chef Federico Corsi, che propone piatti leggeri incentrati sulle materie prime della Valtellina. L'hotel si distingue inoltre sul piano ambientale, essendo la prima struttura ricettiva a Bormio ad aver ottenuto la certificazione ISO 21401 per la gestione sostenibile.
Allenamento e fitness: l'offerta per atleti e appassionati
L'hotel integra la preparazione atletica nella routine quotidiana degli ospiti. La giornata comincia con la Colazione Active, un buffet a base di prodotti locali e nutrienti, pensato per sostenere l'impegno fisico. In collaborazione con i professionisti di The Shealth, la struttura propone lezioni giornaliere di Yoga e Pilates, pianificate tra mattina e sera per facilitare il riscaldamento prima delle uscite o il defaticamento al rientro.
In qualità di hotel affiliato HYROX, la struttura dispone di due palestre per l'allenamento outdoor e indoor, una sala pesi con attrezzatura professionale e un'area dedicata al corpo libero. Per chi pratica il triathlon a Bormio, sono disponibili una vasca per il nuoto controcorrente, bike indoor e tapis roulant Technogym.
Sci sulla pista Stelvio e attività outdoor con guide esperte
La posizione del Funivia Bormio Active Hotel permette l'accesso immediato alla pista Stelvio, sede delle gare di sci alpino e sci alpinismo alle ultime Olimpiadi invernali, oltre che delle prove di Coppa del Mondo maschile previste per il 28 e 29 dicembre 2026. Il giardino dell'albergo confina direttamente con i tracciati, consentendo agli ospiti di rientrare "sci ai piedi" e accedere alla ski room riscaldata dotata di armadietti individuali.
La famiglia proprietaria mette a disposizione la propria esperienza tecnica sul campo. «La passione per lo sport nasce da una vocazione di famiglia che da sempre ci lega alla montagna e che amiamo condividere con i nostri ospiti», spiegano i titolari. Elisa Bonacorsi, ex azzurra di sci, Daniele Schena ("Stelvioman") e il figlio Lorenzo, guida di media montagna, accompagnano gli ospiti in escursioni guidate o forniscono indicazioni per itinerari in autonomia.
Recupero funzionale, Private Spa e gastronomia valtellinese
Al termine delle attività sulla neve, l'area benessere offre una vasca idromassaggio esterna vista Stelvio, sauna finlandese e bagno turco. Nella Wellbeing Room è possibile richiedere test funzionali, consulenze nutrizionali e sessioni con personal trainer su pedane biomeccaniche. Per maggiore privacy, la struttura mette a disposizione la Private Spa panoramica, la Wellness Suite con sauna riservata e le Fitness Suite con macchinari dedicati.
Il Funivia Bormio Active Hotel rappresenta una scelta strategica sia per praticare sport sulle nevi valtellinesi, sia per esplorare il centro storico di Bormio, raggiungibile tramite la passerella ciclopedonale sul Frodolfo.