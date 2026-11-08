La stagione invernale a Bormio riparte il 5 dicembre 2026 con la riapertura del Funivia Bormio Active Hotel. Situata ai piedi della pista Stelvio, la struttura conferma la propria vocazione di hotel Adults Friendly (+12), combinando l'attività sportiva ad alte prestazioni con il relax e il recupero psicofisico. La gestione della famiglia Bonacorsi-Schena caratterizza l'accoglienza dell'albergo, offrendo un ambiente informale orientato alla condivisione tra appassionati di montagna.

Camere e suite a Bormio: design alpino e comfort per sportivi

Le camere e suite del Funivia Bormio Active Hotel fondono lo stile alpino contemporaneo con il comfort dei 4 stelle, utilizzando materiali naturali e legni caldi per definire spazi luminosi affacciati sul giardino o sulla pista Stelvio. Le tipologie spaziano dalle accoglienti camere Classic Bormio e Superior Stelvio, ideali per un soggiorno funzionale e rilassante, fino alle ampie Junior Suite e alle Suite panoramiche con balcone. Per le esigenze più specifiche, la struttura propone soluzioni dedicate: dalla Suite Fitness dotata di attrezzatura Technogym alla Suite Wellness con sauna en-suite privata, fino alla prestigiosa Suite Active Soul all'ultimo piano con angolo yoga, pilates e vasca dedicata, pensata per garantire il perfetto recupero psicofisico dopo una giornata all'aperto.

Suite Wellness: vista panoramica sulla vallata, ampie vetrate e sauna privata en-suite per la rigenerazione post-allenamento Suite Active Soul: mansarda panoramica con finiture in legno pregiato e travi a vista, concepita per il relax e il recupero psicofisico ad alta quota Suite Fitness: un’esperienza su misura per gli atleti: ambiente funzionale e dotazioni Technogym direttamente in camera Junior Suite Stelvio: spazi luminosi, linee essenziali e il calore del legno naturale: il design alpino contemporaneo delle camere orientate al massimo comfort Junior Suite Bormio: dettagli curati ed elementi d'arredo accoglienti per un soggiorno all'insegna della praticità e del relax alpine style ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Suite Wellness: vista panoramica sulla vallata, ampie vetrate e sauna privata en-suite per la rigenerazione post-allenamento Suite Active Soul: mansarda panoramica con finiture in legno pregiato e travi a vista, concepita per il relax e il recupero psicofisico ad alta quota Suite Fitness: un’esperienza su misura per gli atleti: ambiente funzionale e dotazioni Technogym direttamente in camera Junior Suite Stelvio: spazi luminosi, linee essenziali e il calore del legno naturale: il design alpino contemporaneo delle camere orientate al massimo comfort Junior Suite Bormio: dettagli curati ed elementi d'arredo accoglienti per un soggiorno all'insegna della praticità e del relax alpine style

Gastronomia valtellinese e sostenibilità

La proposta si completa con la ristorazione curata dallo chef Federico Corsi, che propone piatti leggeri incentrati sulle materie prime della Valtellina. L'hotel si distingue inoltre sul piano ambientale, essendo la prima struttura ricettiva a Bormio ad aver ottenuto la certificazione ISO 21401 per la gestione sostenibile.

Ristorante Funivia: un ambiente accogliente in stile alpino contemporaneo, dove la tradizione valtellinese incontra la cucina d'autore. Ingredienti locali rivisitati con equilibrio e leggerezza, pensati per la nutrizione e il piacere degli ospiti Tagliatelle artigianali ai profumi di bosco e fonduta, simbolo della proposta gastronomica del territorio Creazioni dello chef Federico Corsi abbinate ai grandi vini della Valtellina per un'esperienza di gusto completa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Ristorante Funivia: un ambiente accogliente in stile alpino contemporaneo, dove la tradizione valtellinese incontra la cucina d'autore. Ingredienti locali rivisitati con equilibrio e leggerezza, pensati per la nutrizione e il piacere degli ospiti Tagliatelle artigianali ai profumi di bosco e fonduta, simbolo della proposta gastronomica del territorio Creazioni dello chef Federico Corsi abbinate ai grandi vini della Valtellina per un'esperienza di gusto completa

Allenamento e fitness: l'offerta per atleti e appassionati

L'hotel integra la preparazione atletica nella routine quotidiana degli ospiti. La giornata comincia con la Colazione Active, un buffet a base di prodotti locali e nutrienti, pensato per sostenere l'impegno fisico. In collaborazione con i professionisti di The Shealth, la struttura propone lezioni giornaliere di Yoga e Pilates, pianificate tra mattina e sera per facilitare il riscaldamento prima delle uscite o il defaticamento al rientro.

In qualità di hotel affiliato HYROX, la struttura dispone di due palestre per l'allenamento outdoor e indoor, una sala pesi con attrezzatura professionale e un'area dedicata al corpo libero. Per chi pratica il triathlon a Bormio, sono disponibili una vasca per il nuoto controcorrente, bike indoor e tapis roulant Technogym.

Sci sulla pista Stelvio e attività outdoor con guide esperte

La posizione del Funivia Bormio Active Hotel permette l'accesso immediato alla pista Stelvio, sede delle gare di sci alpino e sci alpinismo alle ultime Olimpiadi invernali, oltre che delle prove di Coppa del Mondo maschile previste per il 28 e 29 dicembre 2026. Il giardino dell'albergo confina direttamente con i tracciati, consentendo agli ospiti di rientrare "sci ai piedi" e accedere alla ski room riscaldata dotata di armadietti individuali.

Sci ad alte prestazioni e adrenalina sulla neve di Bormio, terreno ideale per gli appassionati di sport invernali ed escursioni guidate

La famiglia proprietaria mette a disposizione la propria esperienza tecnica sul campo. «La passione per lo sport nasce da una vocazione di famiglia che da sempre ci lega alla montagna e che amiamo condividere con i nostri ospiti», spiegano i titolari. Elisa Bonacorsi, ex azzurra di sci, Daniele Schena ("Stelvioman") e il figlio Lorenzo, guida di media montagna, accompagnano gli ospiti in escursioni guidate o forniscono indicazioni per itinerari in autonomia.

Recupero funzionale, Private Spa e gastronomia valtellinese

Al termine delle attività sulla neve, l'area benessere offre una vasca idromassaggio esterna vista Stelvio, sauna finlandese e bagno turco. Nella Wellbeing Room è possibile richiedere test funzionali, consulenze nutrizionali e sessioni con personal trainer su pedane biomeccaniche. Per maggiore privacy, la struttura mette a disposizione la Private Spa panoramica, la Wellness Suite con sauna riservata e le Fitness Suite con macchinari dedicati.

Sauna finlandese e zona relax per il defaticamento e la rigenerazione termica al rientro dalle piste Wellbeing Room: spazio intimo e luminoso dedicato a test funzionali, consulenze e trattamenti personalizzati post-attività Sessioni di recupero muscolare mirate e trattamenti dedicati al benessere psicofisico degli ospiti ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Sauna finlandese e zona relax per il defaticamento e la rigenerazione termica al rientro dalle piste Wellbeing Room: spazio intimo e luminoso dedicato a test funzionali, consulenze e trattamenti personalizzati post-attività Sessioni di recupero muscolare mirate e trattamenti dedicati al benessere psicofisico degli ospiti