Da Sea Signora una drink list con sei cocktail da abbinare ai piatti di pesce

Sea Signora nel quartiere Brera di Milano, uno spazio unico nel panorama milanese dove cucina, grandi vini e mixology convivono in modo fluido e festoso, offre una nuova drink list: sei cocktail inediti che raccontano l’identità del locale, spogliarsi di ogni sovrastruttura per lasciare spazio a storie reali, vissute, spesso nate proprio tra il bancone e la sala. Ogni drink diventa così un’esperienza immersiva, un frammento di vita reinterpretato, un racconto che prende forma attraverso incontri, energie e memorie condivise.

La sala interna di Sea Signora a Milano

La sala interna di Sea Signora a Milano

Coerente con l’identità del locale, i cocktail uniscono grandi distillati italiani, spezie, essenze dei Balcani e tecniche della mixology internazionale. Il risultato? Una proposta personale e distintiva, firmata dal Bar Manager Alessandro Orlandini, un racconto che incarna lo spirito libero, elegante e fuori dagli schemi del locale di via Fiori Chiari.

Sei cocktail da degustare con i piatti di mare

Ecco le sei proposte, da degustare al banco oppure a tavola, con i tanti piatti di mare che ne fanno una meta molto amata, e non solo dai milanesi.

I sei cocktail da degustare con i piatti di mare

I sei cocktail da degustare con i piatti di mare

Martini Express

Prende ispirazione da un’abitudine dello Chef Antonio Fresa, il caffè arricchito da una nota di arancia. Il risultato è un Espresso Martini, in cui il caffè resta protagonista, sostenuto dalla vodka Stoli e da una componente agrumata che ne alleggerisce il profilo e ne accompagna il finale. Una costruzione precisa che traduce un gesto in gusto.

B2 - Bell’e Buon / Bell and Berry

Costruito attraverso un processo lungo e preciso, fatto di prove e scelte per arrivare a un equilibrio preciso. Il peperone definisce il profilo con una nota vegetale netta, mentre la componente acida ne sostiene la struttura. Il Nordes Gin accompagna senza sovrastare, mantenendo un insieme diretto e coerente (anche versione analcolica o low).

Dopo una serie di aggiustamenti, la ricetta si definisce in modo preciso. Il succo di mango è l’elemento centrale, accompagnato dalla Tequila Herradura Plata e da una nota piccante che completa la struttura del drink (anche versione analcolica o low).

Il bancone del bar di Sea Signora

Il bancone del bar di Sea Signora

MezcalGanush

Un’idea nata al bancone, da uno scambio rapido e immediato con un cliente. In pochi passaggi ha preso forma un drink a base di Mezcal Lost Explorer 8 e babaganush, la base del cocktail con una componente affumicata che ne definisce il carattere. Essenziale e diretto.

Strong Breeze [25-30kn/40 kmh]

Di carattere deciso, il bitter si inserisce tra Rum Diplomatico e note di legno, creando un contrasto netto. L’Amaro Sea Signora lega gli elementi, mantenendo la componente amara ben riconoscibile.

D.B. Cooper

La leggenda di Coooper, nata nel novembre 1971, continua ad affascinare grazie a una storia incompleta e molte domande senza risposta, che qui si traduce in un drink dal profilo equilibrato e definito. Woodford Bourbon Reserve e fava tonka ne costituiscono la base, mentre la componente acido-dolce completa la struttura. Il tutto è accompagnato da ghiaccio colorato, che aggiunge un accento visivo distintivo e scenografico (anche versione analcolica o low).