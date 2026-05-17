La Costa, il relais tra i vigneti brianzoli dove fermarsi almeno due notti

Immerso nel cuore del Parco di Montevecchia e Valle del Curone, in una posizione strategica tra Como, Lecco, Milano e Bergamo, La Costa è il rigoglioso esito di un atto di amore verso la propria terra che, nell’anno 1992, sospinse Giordano Crippa, imprenditore edile, ad acquistare cascine e terreni abbandonati da decenni all'interno del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone per riportarli a nuova vita. Oggi La Costa è una famosa cantina che esita vini di pregio ed è un'accogliente struttura con appartamenti e camere.

Vista dall’alto su La Costa

Vista dall’alto su La Costa

Lo smart buy de La Costa

La componente vitivinicola pertiene a Claudia, figlia di Giordano. Smart buy è il Solesta Igt Terre Lariane Bianco 2021, ottenuto da sole uve Riesling Renano. Piacevoli al naso le note agrumate. Gradevole, non impegnativo, il sorso. Lo abbiniamo alle alici in tortiera.

Il Solesta Igt Terre Lariane Bianco 2021

Il Solesta Igt Terre Lariane Bianco 2021

La cucina del ristorante Galbusera Nera

Sorprendente l’esperienza a cena al tavolo del ristorante Galbusera Nera. Alla memoria ricorrendo, ancora prima che agli appunti, menzioniamo una ben fatta e saporita lasagnetta alle primizie dell’orto; a seguire, precisa la cottura, l’ottimo maialino croccante con caponata di verdure.

Le camere immerse tra vigne e natura

L’ospitalità è data da cinque camere e cinque mini appartamenti arredati con materiali naturali e oggetti di recupero. Le vigne sono tutte d’intorno. Le cinque camere sono: Dente di Leone, Gelsomino, Margherita, Pervinca e Rosa Canina.

Una delle camere di La Costa

Una delle camere di La Costa

Si sconsiglia il soggiorno breve. Almeno, dicasi almeno, due notti!

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.