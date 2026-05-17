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domenica 17 maggio 2026  | aggiornato alle 20:58 | 119250 articoli pubblicati

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camera con vigna

La Costa, il relais tra i vigneti brianzoli dove fermarsi almeno due notti

Nel cuore del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, il progetto nato dal recupero di cascine e terreni abbandonati oggi unisce vino, ospitalità (con cinque camere) e cucina di territorio

di Vincenzo D’Antonio
 
17 maggio 2026 | 17:30

La Costa, il relais tra i vigneti brianzoli dove fermarsi almeno due notti

Nel cuore del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, il progetto nato dal recupero di cascine e terreni abbandonati oggi unisce vino, ospitalità (con cinque camere) e cucina di territorio

di Vincenzo D’Antonio
17 maggio 2026 | 17:30
 

Indice

Immerso nel cuore del Parco di Montevecchia e Valle del Curone, in una posizione strategica tra Como, Lecco, Milano e Bergamo, La Costa è il rigoglioso esito di un atto di amore verso la propria terra che, nell’anno 1992, sospinse Giordano Crippa, imprenditore edile, ad acquistare cascine e terreni abbandonati da decenni all'interno del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone per riportarli a nuova vita. Oggi La Costa è una famosa cantina che esita vini di pregio ed è un'accogliente struttura con appartamenti e camere.

Vista dall’alto su La Costa
Vista dall’alto su La Costa

Lo smart buy de La Costa

La componente vitivinicola pertiene a Claudia, figlia di Giordano. Smart buy è il Solesta Igt Terre Lariane Bianco 2021, ottenuto da sole uve Riesling Renano. Piacevoli al naso le note agrumate. Gradevole, non impegnativo, il sorso. Lo abbiniamo alle alici in tortiera.

Il Solesta Igt Terre Lariane Bianco 2021
Il Solesta Igt Terre Lariane Bianco 2021

La cucina del ristorante Galbusera Nera

Sorprendente l’esperienza a cena al tavolo del ristorante Galbusera Nera. Alla memoria ricorrendo, ancora prima che agli appunti, menzioniamo una ben fatta e saporita lasagnetta alle primizie dell’orto; a seguire, precisa la cottura, l’ottimo maialino croccante con caponata di verdure.

Webinar 19 maggio

Le camere immerse tra vigne e natura

L’ospitalità è data da cinque camere e cinque mini appartamenti arredati con materiali naturali e oggetti di recupero. Le vigne sono tutte d’intorno. Le cinque camere sono: Dente di Leone, Gelsomino, Margherita, Pervinca Rosa Canina.

Una delle camere di La Costa
Una delle camere di La Costa

Si sconsiglia il soggiorno breveAlmeno, dicasi almeno, due notti!

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.

La Costa
Via Galbusera Nera 2 23888 La Valletta Brianza (Lc)
Tel +39 039 531 2218

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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