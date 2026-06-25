A 20 anni apre È Crunch: a Grottaminarda spopola la pizza in teglia “su misura”

Irpino di Flumeri, Michele Stasio ha solo 20 anni, ma già nel 2023 si era fatto notare a Napoli alla fiera internazionale Tuttopizza, la stampa locale lo aveva definito un talento. E in effetti ha confermato il valore. Oggi, da poche settimane, è il titolare a Grottaminarda (Av) della pizzeria È Crunch. «Un locale piccolo, che fa solo asporto ed è specializzato in pizza in teglia», racconta. Michele è un autodidatta puro, che ha voluto a tutti i costi emergere in questa professione. «Ho frequentato la scuola alberghiera - spiega - ma mi sono subito dato da fare in un agriturismo qui in zona. Prima come aiuto cuoco, poi ho scoperto il mondo della pizza. Mi sono iscritto a un corso professionale e appena possibile ho iniziato subito a lavorare e a imparare».

Michele Stasio nella sua pizzeria È Crunch

Michele Stasio nella sua pizzeria È Crunch

È Crunch, appena inaugurato e va alla grande

In pochi anni ha bruciato le tappe e si è trasformato da allievo a imprenditore. «Il locale è stato inaugurato lo scorso 26 aprile - commenta soddisfatto - e sforniamo già una sessantina di teglie al giorno. I punti di forza sono la Margherita classica, la Marinara e la Marinara con salsa prezzemolo. E poi c’è la variabile “mista”, molto apprezzata dalla clientela. Viene creata al momento in base alle singole esigenze e alla disponibilità delle materie prime. Sta andando alla grande la ricetta che prevede crema di fave, pancetta, pecorino e peperone crusco». In carta anche rosticceria e sfizi napoletani. Da segnalare, per chiudere il cerchio del gusto, l’imponente calzone al forno.

Il fornitissimo bancone di pizze in teglia di È Crunch

Il fornitissimo bancone di pizze in teglia di È Crunch

È Crunch, il pomodoro è una garanzia

«Mi piace offrire una pizza leggera e morbida dentro - continua Stasio - ma croccante all’esterno - sottolinea - Non a caso l’insegna è dedicata alla croccantezza, quella che fa rumore: È Crunch, appunto». La creatività di Michele mette in forno anche le focacce.

Michele Stasio per le sue pizze utilizza Datterini Gialli in succo di Cirio Alta Cucina

Michele Stasio per le sue pizze utilizza Datterini Gialli in succo di Cirio Alta Cucina

«Vengono impreziosite dai Datterini di Puglia e dai Datterini Gialli in succo di Cirio Alta Cucina. Prodotti dolci e non acidi - continua il pizzaiolo - che regalano un sapore avvolgente e deciso. Il nostro cavallo di battaglia è rappresentato da Cuor di Pelato, dalla consistenza densa e cremosa e con una confezione a elevato contenuto di servizio: comoda e utilissima in fase di lavorazione. Cuor di Pelato offre una polpa fresca ottenuta da pomodoro lungo che rende travolgente la Marinara con salsa al prezzemolo».