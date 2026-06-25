Harry's Piccolo conquista la Stella Michelin a tre mesi dall'apertura in Croazia

Tre mesi di attività sono bastati a Harry's Piccolo Porec per entrare nella Guida Michelin Croazia con una Stella. Il riconoscimento arriva per il ristorante fine dining del nuovo Pical Resort di Parenzo, struttura del gruppo Valamar, e rappresenta uno dei debutti più rapidi degli ultimi anni nel panorama della ristorazione croata. Il premio valorizza un progetto nato dall'incontro tra la visione gastronomica degli chef Matteo Metullio e Davide De Pra, direttori creativi del ristorante, e il lavoro quotidiano dello chef residente Goran Hrastovcak, alla guida della brigata.

Un progetto che collega Trieste e l'Istria

Harry's Piccolo Porec nasce come estensione del ristorante triestino, trasferitosi nel 2025 nella nuova sede di Palazzo Dreher e confermato con due Stelle Michelin. L'idea è quella di sviluppare una cucina che metta in dialogo le due sponde dell'Adriatico, valorizzando prodotti, tecniche e tradizioni comuni, richiamando idealmente il percorso della storica ferrovia Parenzana che univa Trieste e Parenzo.

Harry's Piccolo Porec: la sala

Harry's Piccolo Porec: la sala

L'apertura del ristorante si inserisce nel più ampio investimento di Valamar sul Pical Resort, destinato a rafforzare l'offerta di ospitalità di fascia alta della costa istriana attraverso un progetto che affianca al turismo balneare una proposta gastronomica di livello internazionale.

Una Stella Michelin dopo soli tre mesi

L'ingresso nella Guida Michelin arriva a pochi mesi dall'apertura e conferma la capacità del team di trasferire rapidamente identità, organizzazione e standard qualitativi in una nuova destinazione. «Vedere la Stella Michelin brillare a Parenzo dopo soli tre mesi ci riempie di emozione», spiegano Matteo Metullio e Davide De Pra. «Portare in Istria la nostra idea di cucina era una sfida importante, resa possibile anche dalla fiducia di Valamar. Questo risultato appartiene all'intera squadra di Parenzo e in particolare allo chef Goran Hrastovcak, che ha saputo interpretare la nostra filosofia con grande precisione».

Anche Hrastovcak sottolinea il valore del lavoro svolto in questi mesi: «Abbiamo costruito questo progetto giorno dopo giorno, cercando fin dall'inizio di dare al ristorante una propria identità. La Stella rappresenta un riconoscimento importante, ma anche uno stimolo a continuare a crescere e a mantenere elevati gli standard raggiunti».

Harry's Piccolo Porec: Cesare Salad di mare Harry's Piccolo Porec: Astice, asparagi, tartufo nero, salsa bernese alla pera Harry's Piccolo Porec: Scampo, gamberi affumicati, ajvar, capperi, olive taggiasche ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Harry's Piccolo Porec: Cesare Salad di mare Harry's Piccolo Porec: Astice, asparagi, tartufo nero, salsa bernese alla pera Harry's Piccolo Porec: Scampo, gamberi affumicati, ajvar, capperi, olive taggiasche

La gastronomia come leva per il turismo

Per Valamar il riconoscimento rappresenta anche una conferma della strategia che punta a integrare l'alta ristorazione nell'offerta alberghiera. «La Stella Michelin assegnata a Harry's Piccolo Porec premia il lavoro di tutte le persone coinvolte nel progetto e rafforza il posizionamento di Parenzo come destinazione gastronomica», osserva Dario Kinkela, direttore Food & Beverage del gruppo. Con questo risultato Harry's Piccolo entra fin dall'esordio tra gli indirizzi di riferimento della ristorazione croata e consolida un progetto che oggi unisce Trieste e Parenzo attraverso un'unica visione gastronomica, contribuendo anche alla crescita dell'offerta turistica dell'Istria.