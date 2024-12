Harry’s Piccolo cambia casa: si trasferisce a Palazzo Dreher a Trieste

Harry’s Piccolo, rinomato ristorante due stelle Michelin, con tre forchette Gambero Rosso e quattro cappelli nella guida Espresso, si prepara a una nuova era nella primavera 2025. Dopo aver salutato gli spazi del Grand Hotel Duchi D’Aosta la sera di San Silvestro, il ristorante si stabilirà nel Palazzo Dreher, edificio storico di Trieste situato in via San Nicolò 5A.

Palazzo Dreher a Trieste

Harry’s Piccolo, ritorno alle origini a Palazzo Dreher

Costruito 120 anni fa, Palazzo Dreher è in fase di restauro per tornare alla sua funzione originale, concepita per ospitare spazi di aggregazione come ristoranti e sale da ricevimento della Belle Époque triestina. Dopo anni come centro finanziario, la struttura accoglierà Harry’s Piccolo in ambienti rinnovati, ideati per valorizzare la cucina d’autore e l’identità del ristorante.

Come sarà il nuovo Harry’s Piccolo

Gli chef Matteo Metullio e Davide De Pra hanno progettato un Harry’s Piccolo che non solo si integra nella Trieste attuale, ma guarda alla città futura. La cucina sarà al centro di un’esperienza gastronomica che unisce tradizione e innovazione, consolidando il ruolo di Trieste come destinazione culinaria internazionale.

Gli chef di Harry‘s Piccolo Davide De Pra e Matteo Metullio

Il progetto, affidato a Surface Design di Arezzo, combina elementi lussuosi contemporanei con richiami agli anni Venti. La cucina a vista, materiali pregiati e una palette sofisticata creeranno un’atmosfera elegante e immersiva, esaltando il rituale della degustazione.

Harry’s Piccolo, continua la collaborazione Grand Hotel Duchi d’Aosta

La partnership con il Grand Hotel Duchi d’Aosta proseguirà, concentrandosi sulla ristorazione di alta qualità sotto l’insegna Harry’s. La cucina sarà guidata da un nuovo chef esperto, pronto a proseguire il percorso d’eccellenza del ristorante. Con il trasferimento, Harry’s Piccolo segna un importante passo avanti nel panorama dell’alta cucina, confermandosi una realtà di spicco per Trieste e per l’intero settore gastronomico.