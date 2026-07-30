Il 12 e 13 settembre 2026 la città di Cervia accoglie la quarta edizione del Nutrition & Longevity Festival, appuntamento a ingresso gratuito ospitato nella cornice del Fantini Club. Organizzato dalla Fondazione Valter Longo con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia, la manifestazione offre due giornate interamente dedicate all'educazione alimentare, al movimento e alla prevenzione. Il programma traduce in pratiche concrete il principio secondo cui alimentazione equilibrata e attività fisica rappresentano i pilastri fondanti per il benessere quotidiano e la prevenzione delle patologie.

La giuria di studenti e studentesse al lavoro per la valutazione delle ricette in gara nel contest "Miglior Piatto della Longevità".

Programma dell'evento: lezioni di sport, benessere e consulti nutrizionali gratuiti

Durante tutto il fine settimana, i partecipanti possono accedere liberamente a un'ampia gamma di attività all'aperto, tra cui lezioni di yoga, sessioni di stretching, workshop di pilates ed esperienze di mindfulness. Gli spazi del litorale ospitano inoltre tornei di beach volley, beach soccer, pallamano e basket.

Il professor Valter Longo, fondatore dell'omonima fondazione, durante una delle masterclass dedicate alla nutrizione e alla longevità

Un'area riservata ai più piccoli propone laboratori educativi e giochi volti a trasmettere i valori della condivisione e del lavoro di squadra. Tra i servizi a disposizione del pubblico figurano i consulti nutrizionali gratuiti condotti dal team di specialisti della Fondazione Valter Longo, affiancati da incontri aperti dedicati a chiarire dubbi e curiosità in materia di nutrizione clinica.

Miglior Piatto della Longevità: la sfida tra chef e i cooking show sulla cucina salutare

La dimensione gastronomica vede protagonista il contest Miglior Piatto della Longevità, competizione culinaria che mette a confronto tre chef finalisti davanti a una giuria formata da studenti e studentesse, con iscrizioni aperte fino al 22 agosto tramite il portale ufficiale dell'evento. L'agenda include cooking show e laboratori pratici volti a mostrare come unire qualità organolettica, sostenibilità ambientale e tutela della salute attraverso la scelta informata degli ingredienti.

Uno dei momenti della sfida culinaria live durante il contest "Miglior Piatto della Longevità".

Scienza e istituzioni: gli ospiti e i dibattiti sul palco di Cervia

Sul palco centrale si susseguono tavole rotonde focalizzate su stili di vita sani e politiche di salute pubblica. https://www.italiaatavola.net/attualita-mercato/2025/9/27/peso-della-longevita-libro-di-valter-longo-per-vivere-piu-a-lungo-senza-farmaci/114638/. Il programma ospita autorevoli esponenti di diversi settori: per l'ambito gastronomico lo chef Niko Romito; per lo sport i campioni di nuoto Gregorio Paltrinieri e Fabio Scozzoli, i delegati della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), gli atleti della Nazionale Sci Paralimpica e Rossana Ciuffetti, Direttore dell’Area Sport Impact di Sport e Salute.

Lo stilista e personaggio televisivo Guillermo Mariotto all'assaggio di una delle preparazioni protagoniste dei cooking show del festival

L'intrattenimento e la divulgazione vedono la partecipazione dello stilista Guillermo Mariotto, dei farmacisti del progetto In Caso Di e della conduttrice Rai Angela Tuccia. Le istituzioni sono rappresentate dalla Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, dai funzionari del Ministero della Salute e del MUR, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, dall'Assessora Roberta Frisoni, dal Sindaco Mirko Boschetti e dal Vicesindaco Gianni Grandu. I dibattiti sono moderati dai giornalisti Antonio Alizzi, Chiara Amati e Antonella Tagliabue.

Riflessioni sul valore della prevenzione e della divulgazione scientifica