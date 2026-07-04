Lo chef Dabiz Muñoz alla conquista di Ibiza con il nuovo StreetXO

A Ibiza ha da poco aperto StreetXO, il concept urban firmato da Dabiz Muñoz, chef da quattro stelle Michelin e fra i nomi più influenti della cucina spagnola contemporanea. Il nuovo ristorante trova spazio all'interno di The Site Ibiza, il progetto con cui Palladium Hotel Group ha trasformato Playa d'en Bossa in un polo dedicato a ospitalità, ristorazione, shopping, benessere e intrattenimento. Un intervento che comprende anche Bless Ibiza The Site, albergo nato dalla riqualificazione dell'ex Hard Rock Hotel Ibiza, e The Unexpected Ibiza Hotel, oltre a riunire insegne come Hell's Kitchen di Gordon Ramsay, Sublimotion di Paco Roncero, Coya e Tatel.

Dabiz Muñoz all'interno del ristorante StreetXO Ibiza

Dabiz Muñoz all'interno del ristorante StreetXO Ibiza

StreetXO arriva a Ibiza con il suo format tra cucina e cocktail

Il ristorante porta a Ibiza la stessa identità che ha reso StreetXO un punto di riferimento a Madrid. La cucina a vista resta il cuore del progetto, affiancata da un grande bancone, da un cocktail bar e da una proposta che intreccia influenze e sapori provenienti da tradizioni gastronomiche diverse. Una formula che Dabiz Muñoz ha così sintetizzato: «Una montagna russa senza freni».

Jet2holidays Vista dall’alto sul complesso The Site Ibiza a Playa d’en Bossa

Vista dall’alto sul complesso The Site Ibiza a Playa d’en Bossa

La sede ibizenca riprende il format originale adattandolo al contesto dell'isola attraverso tre spazi: il Food Bar, cuore dell'esperienza, con gli ospiti a stretto contatto con il lavoro della brigata; la terrazza, esclusiva di questa sede e unico ambiente prenotabile del ristorante; Aish, the Cocktail Bar, che completa il percorso con una drink list pensata per trasferire nel mondo della miscelazione lo stesso spirito creativo che caratterizza la cucina.

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La visione di Dabiz Muñoz e i piatti simbolo di StreetXO

«Ibiza è fatta per StreetXO e StreetXO è fatto per Ibiza - ha aggiunto Muñoz. È una di quelle destinazioni in cui può continuare a crescere in modo naturale, perché si integra perfettamente con quell'idea di edonismo e di esperienza senza filtri. È pura energia, un luogo aspirazionale riconosciuto a livello globale, dove le persone cercano proprio questo: staccare la spina, divertirsi e lasciarsi andare».

Croquette nigiri de La Pedroche Steamed sandwich club Octopus tako Brioche Pedroche ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Croquette nigiri de La Pedroche Steamed sandwich club Octopus tako Brioche Pedroche

Così come gli spazi e l'atmosfera del ristorante, anche la proposta gastronomica riprende gli elementi che hanno reso celebre StreetXO, a partire da alcuni dei suoi piatti più iconici: dal Croquette nigiri de La Pedroche al Pekingese dumpling, passando per lo Steamed sandwich club, l'Octopus tako e il Bacon bossam, fino al Brioche Pedroche.

Con StreetXO cresce l'offerta gastronomica di The Site Ibiza

«Avere Dabiz e un concept così distintivo come StreetXO all'interno di The Site Ibiza è un privilegio - ha commentato Mayte Hidalgo, vp marketing & brand strategy di Palladium Hotel Group. Il suo inserimento in questo nuovo contesto rappresenta un passo decisivo nel nostro impegno a consolidare l'isola, e in particolare The Site Ibiza, come destinazione gastronomica di riferimento internazionale, capace di riunire nello stesso spazio proposte culinarie innovative e brand di prestigio».

Insomma, con l'arrivo di StreetXO il progetto The Site Ibiza aggiunge un'altra firma di primo piano a un'offerta gastronomica che punta a concentrare, in un'unica destinazione, alcuni dei nomi più autorevoli della ristorazione internazionale.