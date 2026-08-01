La Pelosa aveva un mare da sogno. Ora ha anche una cucina all’altezza

Ci sono luoghi che sembrano perfetti già al primo sguardo. La Pelosa è uno di questi. L’acqua assume sfumature che ricordano le Maldive, le Seychelles o Mauritius, la sabbia è bianchissima e la torre aragonese completa uno dei paesaggi più fotografati del Mediterraneo.

Un acquerello naturale di infinite sfumature d'azzurro. La Pelosa si rivela in tutta la sua bellezza

Certo, ad agosto il silenzio delle isole tropicali lascia spazio alle voci dei bambini che giocano sulla spiaggia, ma è anche questo il bello di una spiaggia italiana vissuta da famiglie, sportivi e turisti provenienti da tutto il mondo. È il turismo italiano. Per anni, però, a questo scenario mancava un tassello importante. Si veniva alla Pelosa soprattutto per il mare.

Lo chef Andrea Fusco porta a Stintino il suo stile: una cucina tecnica, riconoscibile e in continuo dialogo tra tradizione romana e ingredienti sardi

Oggi, invece, c’è un motivo in più per fermarsi: una cucina che vale il viaggio. Con l’arrivo di Andrea Fusco, chef già stellato Michelin durante la sua esperienza romana, Il Gabbiano compie un salto di qualità che va ben oltre il semplice cambio di cuoco. È probabilmente la prima volta che Stintino ospita una proposta gastronomica di questo livello, costruita da uno chef che porta con sé una precisa identità culinaria, senza imporla al territorio, ma anzi avviando una reinterpretazione romana delle tradizioni sarde.

Chi è Andrea Fusco Romano, classe 1972, Andrea Fusco è uno degli chef che hanno contribuito a rinnovare la cucina della Capitale senza mai recidere il legame con la tradizione. Dopo le prime esperienze professionali e un percorso di formazione arricchito da periodi di lavoro in Spagna, Argentina e Giappone, apre nel 1998 Giuda Ballerino!, ristorante destinato a diventare uno dei riferimenti della gastronomia romana. Proprio lì conquista la stella Michelin, contribuendo a dimostrare che anche un locale nato fuori dai tradizionali quartieri della ristorazione poteva raggiungere l’eccellenza. Nel 2015 trasferisce Giuda Ballerino sulla terrazza del Sina Bernini Bristol di Roma, dove prosegue il suo percorso di ricerca. Successivamente assume il ruolo di corporate chef di AG Group, seguendo lo sviluppo dei ristoranti Diana’s Place, per poi firmare la cucina di Taki Off, dove sperimenta l’incontro tra cultura gastronomica italiana e giapponese. Dal 2024 è alla guida di Nomina – Cucina Ludica, al Roma Luxus Hotel, progetto che sintetizza la sua filosofia: una cucina tecnica, riconoscibile e mai fine a sé stessa. Il suo stile resta quello che lo accompagna da sempre: partire dalla memoria gastronomica italiana per reinterpretarla con equilibrio, evitando gli eccessi creativi. Una filosofia che oggi porta anche a Stintino, dove mette in dialogo la cucina romana con i prodotti e i sapori della Sardegna.

Chi è Andrea Fusco Romano, classe 1972, Andrea Fusco è uno degli chef che hanno contribuito a rinnovare la cucina della Capitale senza mai recidere il legame con la tradizione. Dopo le prime esperienze professionali e un percorso di formazione arricchito da periodi di lavoro in Spagna, Argentina e Giappone, apre nel 1998 Giuda Ballerino!, ristorante destinato a diventare uno dei riferimenti della gastronomia romana. Proprio lì conquista la stella Michelin, contribuendo a dimostrare che anche un locale nato fuori dai tradizionali quartieri della ristorazione poteva raggiungere l’eccellenza. Nel 2015 trasferisce Giuda Ballerino sulla terrazza del Sina Bernini Bristol di Roma, dove prosegue il suo percorso di ricerca. Successivamente assume il ruolo di corporate chef di AG Group, seguendo lo sviluppo dei ristoranti Diana’s Place, per poi firmare la cucina di Taki Off, dove sperimenta l’incontro tra cultura gastronomica italiana e giapponese. Dal 2024 è alla guida di Nomina – Cucina Ludica, al Roma Luxus Hotel, progetto che sintetizza la sua filosofia: una cucina tecnica, riconoscibile e mai fine a sé stessa. Il suo stile resta quello che lo accompagna da sempre: partire dalla memoria gastronomica italiana per reinterpretarla con equilibrio, evitando gli eccessi creativi. Una filosofia che oggi porta anche a Stintino, dove mette in dialogo la cucina romana con i prodotti e i sapori della Sardegna.

Il Gabbiano completa la sua trasformazione

Chi conosce Stintino sa che Il Gabbiano rappresenta da tempo un punto di riferimento. Più che uno stabilimento balneare è un vero beach club, organizzato con ristorante, Beach Bar, Lounge Bar, servizio curato e una posizione privilegiata a pochi passi dalla Pelosa. Negli anni la struttura ha investito molto sulla qualità dell’accoglienza. Mancava però una proposta gastronomica capace di essere coerente con il livello della location. L’arrivo di Fusco colma proprio questa distanza.

Il Gabbiano Beach Club offre un'esperienza balneare completa, con servizi curati e un'attenzione particolare al benessere degli ospiti Il panorama iconico de La Pelosa con acque cristalline, sabbia bianca e una vista mozzafiato, ora arricchito dall'esclusiva offerta de Il Gabbiano Vista frontale dello stabilimento e del ristorante de Il Gabbiano, una destinazione completa sul mare nel cuore di Stintino La celebre spiaggia della Pelosa, con le sue acque cristalline che ricordano mete esotiche Il Gabbiano Beach Club, una gemma incastonata nella costa di Stintino. Una destinazione completa che unisce il meglio del relax balneare a una proposta gastronomica di alto livello ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il Gabbiano Beach Club offre un'esperienza balneare completa, con servizi curati e un'attenzione particolare al benessere degli ospiti Il panorama iconico de La Pelosa con acque cristalline, sabbia bianca e una vista mozzafiato, ora arricchito dall'esclusiva offerta de Il Gabbiano Vista frontale dello stabilimento e del ristorante de Il Gabbiano, una destinazione completa sul mare nel cuore di Stintino La celebre spiaggia della Pelosa, con le sue acque cristalline che ricordano mete esotiche Il Gabbiano Beach Club, una gemma incastonata nella costa di Stintino. Una destinazione completa che unisce il meglio del relax balneare a una proposta gastronomica di alto livello

Non si trattava di trasformare uno stabilimento balneare in un ristorante gourmet, ma di portare la cucina d’autore dentro un contesto di vacanza, mantenendo equilibrio, leggerezza e piacere. E il successo è arrivato subito visti i sold out, o quasi, realizzati fino a luglio. Un risultato garantito anche da una brigata di sala attenta e rapida, guidata con abilità da Carmine Renzulli, sia nel ricambio dei tavoli del pranzo, sia nel contesto più rilassato della cena, con differenze nei menù davvero minime.

Carmine Renzulli guida con abilità la brigata di sala

Il Gabbiano, il beach club che completa l’esperienza della Pelosa Situato a pochi metri dalla celebre spiaggia della Pelosa, Il Gabbiano è considerato uno degli stabilimenti balneari più completi ed eleganti di Stintino. La struttura dispone di oltre 210 postazioni attrezzate, passerelle che conducono fino al mare, un ristorante vista spiaggia, Beach Bar aperto per tutta la giornata e Lounge Bar serale dedicato ad aperitivi e cocktail. É accessibile da tre ingressi differenti - quello principale di via della Pelosa 32, l’accesso tramite Club Esse Roccaruja e l’ingresso windsurf area - intorno al ristorante c’è un ecosistema di servizi che contribuisce a definire Il Gabbiano come destinazione completa sul mare. La posizione è uno dei suoi punti di forza: affacciato su uno dei tratti di costa più spettacolari del Mediterraneo, offre una vista che spazia sull’isola Piana e sulla torre aragonese della Pelosa. Negli ultimi anni il Gabbiano ha progressivamente ampliato i servizi, trasformandosi da semplice stabilimento balneare in un moderno beach club capace di accompagnare gli ospiti dalla colazione fino al dopocena. La sera ha anche una vita da bar ispirata ai bar speakeasy, una carta di gin and tonic dal mondo, Spritz con infusioni al mirto sardo, bacche di ginepro e alga nori, cocktail remixati, distillati rari e un angolo champagne vista mare. Con l’arrivo dello chef Andrea Fusco nel 2026, il Gabbiano ha però compiuto un ulteriore salto di qualità, aggiungendo una proposta gastronomica d’autore a un’offerta che già rappresentava uno dei punti di riferimento dell’ospitalità balneare della Sardegna nord-occidentale.

Il Gabbiano, il beach club che completa l’esperienza della Pelosa Situato a pochi metri dalla celebre spiaggia della Pelosa, Il Gabbiano è considerato uno degli stabilimenti balneari più completi ed eleganti di Stintino. La struttura dispone di oltre 210 postazioni attrezzate, passerelle che conducono fino al mare, un ristorante vista spiaggia, Beach Bar aperto per tutta la giornata e Lounge Bar serale dedicato ad aperitivi e cocktail. É accessibile da tre ingressi differenti - quello principale di via della Pelosa 32, l’accesso tramite Club Esse Roccaruja e l’ingresso windsurf area - intorno al ristorante c’è un ecosistema di servizi che contribuisce a definire Il Gabbiano come destinazione completa sul mare. La posizione è uno dei suoi punti di forza: affacciato su uno dei tratti di costa più spettacolari del Mediterraneo, offre una vista che spazia sull’isola Piana e sulla torre aragonese della Pelosa. Negli ultimi anni il Gabbiano ha progressivamente ampliato i servizi, trasformandosi da semplice stabilimento balneare in un moderno beach club capace di accompagnare gli ospiti dalla colazione fino al dopocena. La sera ha anche una vita da bar ispirata ai bar speakeasy, una carta di gin and tonic dal mondo, Spritz con infusioni al mirto sardo, bacche di ginepro e alga nori, cocktail remixati, distillati rari e un angolo champagne vista mare. Con l’arrivo dello chef Andrea Fusco nel 2026, il Gabbiano ha però compiuto un ulteriore salto di qualità, aggiungendo una proposta gastronomica d’autore a un’offerta che già rappresentava uno dei punti di riferimento dell’ospitalità balneare della Sardegna nord-occidentale.

Una cucina che parla sardo con accento romano

La tentazione, quando arriva uno chef famoso, è aspettarsi effetti speciali. E Fusco nella sua esperienza ne ha proposti molti. Ma qui ha scelto una strada diversa. La sua cucina resta immediatamente riconoscibile, ma dialoga con la Sardegna invece di sovrapporsi ad essa. È una differenza sostanziale. L’anima del territorio c’è tutta: cambia la valorizzazione che punta su eleganza e selezione dei sapori migliori. Togliendo un po’ di quell’aria dura e seria della tradizione sarda e aggiungendoci un po’ della giocosità romana.

L'eleganza incontra il mare. Al Gabbiano Beach Club, la cucina d'autore dello chef Andrea Fusco viene servita in un contesto raffinato con vista sulla Pelosa

Tutti gli ingredienti sono sempre perfettamente riconoscibili, oltre che selezionati con cura. In alcuni casi Fusco punta a innovare, ma senza stravolgere, aggiungendo piacere al piatto, non dubbi o ansie per capire cosa si mangia. A un’ottima insalata tiepida di mare (con cotture e qualità del pesce perfette) aggiunge elementi apparentemente bizzarri, ma che fanno letteralmente esplodere di piacere il piatto: una piccola porzione di insalata russa, gocce di nero di seppia e una scaglia di caramello. Assolutamente da non perdere.

Ma parlavamo di mix di esperienze e l’esempio sono gli gnocchetti sardi fatti a mano cacio e pepe con tartare di gambero rosso, polvere di cozze e menta fritta, dove il piatto simbolo della cucina romana incontra il mare di Stintino senza perdere identità. Ancora più convincente è la fregola ai frutti di mare, lavorata quasi come un risotto, intensa nei sapori ma sorprendentemente equilibrata, uno dei piatti che meglio raccontano la filosofia dello chef. Cozze, vongole, polpo, scampi, cavolfiore, jus di manzo e katsuobushi non sono certi gli ingredienti comuni di una fregola proposta a Stintino, ma il gusto perfettamente equibrato e buono, vince su ogni possibile dubbio iniziale.

L'estetica del gusto: un antipasto tiepido di mare La freschezza che non ha bisogno di presentazioni. Un plateau di crudité che celebra l'eccellenza del mare, con gambero rosso, ostrica e sashimi di tonno Tartare di tonno: una reinterpretazione creativa delle materie prime locali La Sardegna nel piatto. La tradizionale fregula sarda interpretata con eleganza ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'estetica del gusto: un antipasto tiepido di mare La freschezza che non ha bisogno di presentazioni. Un plateau di crudité che celebra l'eccellenza del mare, con gambero rosso, ostrica e sashimi di tonno Tartare di tonno: una reinterpretazione creativa delle materie prime locali La Sardegna nel piatto. La tradizionale fregula sarda interpretata con eleganza

Ma anche restando ai più piatti più semplici o scontati, Fusco riesce a garantire un salto di qualitá. Gli spaghetti alle vongole, costruiti partendo da materia prima locale, confermano che dietro ogni ricetta c’è una ricerca sui produttori del territorio e non soltanto un esercizio di stile. La leggerissima salsina che unisce vongole e pasta cotta perfettamente contribuisce a un’esperienza davvero rara, frutto di una grande tecnica. Anche il baccalà in pastella al nero di seppia, accompagnato da misticanza, miele di corbezzolo e soia, dimostra come la tecnica venga sempre messa al servizio del gusto e mai della spettacolarizzazione. Qui il gioco fra sassi e consistenza del pesce diverte almeno quanto piace questo grande piatto.

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Eleganza senza inutili complicazioni

Il pregio maggiore della cucina di Andrea Fusco è forse proprio questo: non cerca di stupire a tutti i costi. Ogni piatto è costruito con tecnica, ma rimane leggibile. Non c’è quella ricerca esasperata che talvolta allontana il cliente. Qui il piacere viene prima della dimostrazione di bravura. Anche i dessert seguono questa filosofia, alternando un semifreddo al cocco fresco e immediato a una più articolata namelaka al burro d’arachidi, dove tecniche contemporanee e ingredienti sardi convivono con naturalezza. E che dire della classicissima Seada, immsmvabike in Sardegna, che qui raggiunge quasi la perfezione assoluta per equilibrio fra la pasta leggerissima, un formaggio selezionatissimo e un profumatissimo miele di corbezzolo.

Un classico intramontabile reso eccellente dalla semplicità e dalla qualità della materia prima: spaghetti alle vongole Tagliolini all'astice: un grande classico del mare interpretato con tecnica ed equilibrio L'equilibrio perfetto tra dolce e sapido. La Seada, icona della tradizione sarda ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un classico intramontabile reso eccellente dalla semplicità e dalla qualità della materia prima: spaghetti alle vongole Tagliolini all'astice: un grande classico del mare interpretato con tecnica ed equilibrio L'equilibrio perfetto tra dolce e sapido. La Seada, icona della tradizione sarda

Alla fine, si tratta di proposte che Fusco sintetizza con queste parole «l’idea è di accogliere l’ospite, farlo rilassare e mangiare bene senza appesantirlo. La mia è una cucina elaborata, ma non eccessiva». Ed è vero. I suoi piatti sono buoni e divertenti. Il valore aggiunto è culturale. La vera novità, però, va oltre il menu. L’arrivo di Andrea Fusco rappresenta come detto un piccolo cambio di paradigma per Stintino. Per molti anni il turismo balneare ha considerato la ristorazione quasi un servizio accessorio. Oggi il cliente sceglie un luogo anche per l’esperienza complessiva: spiaggia, cucina, cocktail, tramonto e accoglienza diventano un unico racconto. Il Gabbiano interpreta perfettamente questa evoluzione.

Una nuova tappa della Sardegna gastronomica

Negli ultimi anni la Sardegna ha dimostrato di poter competere non solo come destinazione balneare ma anche come meta gastronomica. Cagliari, Alghero, Porto Cervo, San Pantaleo e la Costa Smeralda hanno visto crescere il livello dell’offerta. Con questa operazione anche Stintino entra finalmente in questo percorso. Perché il vero risultato non è avere uno chef stellato in cucina. È aver dato a uno dei mari più belli del Mediterraneo una proposta gastronomica finalmente all’altezza del paesaggio.

L’atmosfera accogliente e luminosa del ristorante de Il Gabbiano, organizzato per far vivere agli ospiti un momento di relax e alta cucina durante tutta la giornata