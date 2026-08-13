Non sarà semplicemente un nuovo impianto, ma un nuovo modo di vivere la montagna. Con l’entrata in funzione prevista per dicembre 2026, la nuova telecabina che arriverà a Chaz Dura segna una delle tappe più significative nell’evoluzione recente del comprensorio valdostano. Realizzata da Funivie Piccolo San Bernardo in sostituzione delle storiche seggiovie La Combe e Chaz Dura, offrirà maggiore comfort, accessibilità e capacità di trasporto. Ma il progetto guarda ancora più lontano: renderà il versante più autentico e selvaggio di La Thuile accessibile a un pubblico sempre più ampio, aprendo nuove possibilità per vivere la montagna in ogni stagione. L'intervento punta quindi a rendere più agevole l'accesso all'alta quota e ad ampliare le opportunità per sciatori, escursionisti, mountain biker e visitatori che scelgono La Thuile sia in inverno sia in estate.

La nuova telecabina La Thuile-Chaz Dura entrerà in funzione a dicembre 2026 e sostituirà le seggiovie La Combe e Chaz Dura

Sci a La Thuile: più comfort e accesso alle piste blu

Durante la stagione invernale, la nuova telecabina Chaz Dura permetterà di superare circa 600 metri di dislivello in pochi minuti, raggiungendo la partenza delle piste 9 e 10 e l'area del Piccolo San Bernardo. Le 74 cabine, con dieci posti ciascuna, garantiranno una portata di 3.000 persone all'ora, con una risalita più comoda rispetto agli impianti precedenti. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la stazione intermedia, pensata anche per facilitare l'esperienza di chi si avvicina allo sci. Da qui sarà possibile accedere direttamente ai quasi 10 chilometri di piste blu dell'area di Les Suches, consentendo una progressione più graduale. La nuova infrastruttura amplia inoltre le possibilità per chi non è ancora pronto ad affrontare le piste più impegnative. Il punto panoramico di Chaz Dura potrà essere raggiunto in telecabina anche semplicemente per ammirare il paesaggio e tornare successivamente a valle senza dover affrontare una discesa sugli sci.

Chaz Dura, il nuovo punto panoramico accessibile anche ai pedoni

Una delle principali novità riguarda la possibilità di utilizzare la nuova telecabina anche senza sci ai piedi. L'accesso a Chaz Dura permetterà a escursionisti, famiglie e visitatori di raggiungere un punto panoramico di grande interesse sulle Alpi, con una visuale che, nelle giornate più limpide, comprende Monte Bianco, ghiacciaio del Rutor, Cervino e Monte Rosa, oltre alle montagne francesi fino al Massiccio Centrale. Si tratta di un cambiamento significativo per la fruizione della montagna: l'alta quota non sarà più un'esperienza legata esclusivamente alla pratica dello sci, ma potrà diventare una destinazione anche per chi desidera semplicemente ammirare il paesaggio e trascorrere qualche ora in quota.

La nuova telecabina sarà composta da 74 cabine da dieci posti, con una portata complessiva di 3.000 persone all’ora

Estate a La Thuile: trekking, escursioni e mountain bike

La nuova telecabina sarà centrale anche nello sviluppo della stagione estiva a La Thuile. Gli escursionisti potranno raggiungere più facilmente i percorsi in quota, riducendo il dislivello iniziale e ampliando le possibilità per trekking di diversa difficoltà. Particolare attenzione è rivolta anche alla mountain bike a La Thuile. Accanto ai tracciati già disponibili sul versante del Piccolo San Bernardo, sono in fase di progettazione nuovi percorsi enduro di livello facile e facilissimo, destinati anche a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina. I rider più esperti potranno invece raggiungere più rapidamente le linee tecniche già presenti e la nuova pista in realizzazione lungo la cresta verso Pont Serrand. La telecabina potrà essere utilizzata anche dai ciclo-escursionisti, che avranno a disposizione un collegamento più agevole verso alcuni degli itinerari panoramici del comprensorio, compreso il percorso transfrontaliero tra La Thuile e La Rosière.

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La Thuile punta sul turismo quattro stagioni

Il progetto della telecabina non riguarda soltanto il trasporto in quota. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento di La Thuile come destinazione turistica quattro stagioni, aumentando le occasioni di soggiorno e di visita anche al di fuori dei mesi tradizionalmente legati allo sci. La possibilità di raggiungere Chaz Dura anche a piedi, l'accesso facilitato ai percorsi escursionistici e lo sviluppo della rete dedicata alla mountain bike contribuiscono a costruire un'offerta più articolata, capace di intercettare pubblici diversi.

Il progetto di La Thuile guarda al 2027