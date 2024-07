Vacanze in montagna: scopri l'Hotel Montana Lodge & Spa a La Thuile

La Thuile (Ao) è una località montana a 1450 metri, ai piedi del Monte Bianco. Il primo nucleo abitativo risale all’epoca della conquista romana, quando la strada consolare delle Gallie percorreva interamente il territorio valdostano, superando la catena montuosa delle Alpi nella parte più occidentale, attraverso il Piccolo San Bernardo. La Thuile si trova in una zona privilegiata: uno dei punti di partenza per gli itinerari d’alta quota. I turisti si possono affidare in tutta sicurezza, sia d’inverno che d’estate, alle numerose guide alpine. Durante i mesi invernali, accompagnati da una guida, si possono fare passeggiate, anche notturne, con le racchette, praticare sci alpinismo o escursioni in alta quota. D’estate gli inesperti possono affrontare la scuola di mountain bike, escursioni e passeggiate nei boschi. La Thuile offre tante opportunità di svago e divertimento in un contesto naturalistico, ad esempio il Bike Park propone oltre 200 km di sentieri e vie di montagna in alta quota, attraverso antichi camminamenti. I più coraggiosi? Possono fare rafting, affrontando le curve della Dora Baltea. Non basta, chi vuole concedersi alcune ore di totale relax, a una decina di chilometri si trovano le splendide terme di Pré Saint Didier. E per un soggiorno a 5 stelle? Perfetto l'Hotel Montana Lodge Spa.

Hotel Montana Lodge Spa, un elegante chalet

L'Hotel Montana Lodge & Spa, cinque stelle a La Thuile è entrato a far parte recentemente di R Collection Hotels, gruppo alberghiero di proprietà famigliare con una presenza importante sul lago di Como, nell'incantevole scenario di Menaggio (Co) con il Grand Hotel Victoria, Royal Victoria e Villa Cipressi a Varenna (Co), nel cuore di Milano con Hotel Mentana, City Life Poliziano e Hotel King, nell’esclusiva Portofino Coast con il Grand Hotel Bristol. In Valle d’Aosta, oltre al Montana Lodge Spa a La Thuile, il Gruppo è presente anche con il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc a Courmayeur.

La struttura alberghiera di La Thuile richiama l’estetica di un elegante chalet, dove il legno della parte superiore e delle balconate si mescola sapientemente allo stile contemporaneo. Gli arredamenti e i materiali esaltano la bellezza della natura circostante, come la fantasia della tappezzeria e le linee sinuose dei pavimenti, richiamano i tronchi degli alberi. Le tonalità del legno si fondono perfettamente con la pietra, il ferro e l’acciaio, donando agli ambienti un’eleganza discreta.

Hotel Montana Lodge Spa, rispetto per l’ambiente e comfort

Il rispetto della natura è tra i valori più importanti. Montana Lodge & Spa dispone di un sistema di riscaldamento a biomassa, un sistema elettrico a risparmio energetico, pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua e un sistema di illuminazione a Led. L'Hotel Montana Lodge & Spa è situato ad appena 400 metri dagli impianti di risalita che collegano Italia e Francia con 160 km di piste per sciatori di tutti i livelli.

Le 55 camere dell’Hotel Montana Lodge Spa

Gli ospiti possono scegliere tra 55 camere arredate con eleganza, ciascuna pensata per garantire il massimo comfort durante il soggiorno. Nel piano terra troviamo le aree comuni con il ristorante, il bar e le sale meeting, tra cui una sala plenaria più ampia con 120 posti a platea.

Scendendo al piano interrato, si trova il parcheggio riservato agli ospiti e la ski room. In quest'ultima, accessibile dall'entrata esterna, i clienti possono usufruire di un proprio armadietto per riporre l'attrezzatura sportiva in totale sicurezza, che può essere noleggiata o portata direttamente in pista. Anche i dettagli sottolineano la cura per gli ospiti: in ogni camera che nel giardino gli ospiti possono trovare diversi libri a loro disposizione.

Hotel Montana Lodge Spa anche per il business

«La clientela dell’hotel Montana, sia italiana che straniera, è molto sportiva - sottolinea Claudio Coriasco, general manager dell’Hotel Montana Lodge & Spa - Abituata a frequentare hotel di alto livello, ha la possibilità di fare raffronti. Noi offriamo un ampio ventaglio di servizi: elicottero e navetta su richiesta, tour nelle vestigia della guerra mondiale, percorso vicino ai parchi nazionali francesi, dove è probabile vedere branchi di lupi… Dalle cene private agli eventi, scuola di cucina, classe di degustazioni e sala giochi con tata. Stiamo attraendo ospiti con servizi di livello, come la musica dal vivo nel fine settimana. Serve ad intercettare anche chi risiede in zona con le seconde case, infatti, il Montana offre tutti i servizi anche agli esterni, dalla colazione all’aperitivo e la cena. Stiamo cercando di tenere aperto ad ottobre e novembre, perché abbiamo molte richieste di gruppi e convention. I francesi hanno investito più di noi, mentre La Thuile è ancora poco conosciuta all’estero, non possiamo partire da soli, avremmo bisogno di avere tutte le strutture centrali aperte. È fondamentale fare sistema, per offrire un soggiorno adeguato a chi arriva fuori stagione».

Hotel Montana Lodge Spa, il “clima” ideale per un soggiorno

«Fondamentale mettere il dipendente nelle migliori condizioni possibili per creare un ambiente lavorativo positivo e un clima ideale per un soggiorno - interviene Claudio Coriasco - Il recruitment di R Collection è centralizzato a Misinto. Importante trovare le professionalità adatte a lavorare in un cinque stelle. Occorre conoscere come minimo due lingue. Lo hai dentro questo mestiere, dove occorre empatia e tanta esperienza. Devi far capire al dipendente che è parte integrante del processo della qualità dell’hotel. L’accoglienza italiana è riconosciuta al mondo e passa anche da questo. Il nostro dipendente ha contratto stagionale, ma se chiede di ritornare l’anno dopo, significa che percepisce di avere l’azienda alle spalle. Implica serenità».

Hotel Montana Lodge Spa, la cucina dello chef Alessandro Gioe

La cucina dello chef Alessandro Gioe è “immediata e diretta”, proprio come il suo carattere schietto. «È importante che l’ospite riconosca ciò che ha nel piatto, ma soprattutto che ricordi i sapori - tiene a sottolineare lo chef - Non amo fronzoli, lavoro la materia prima di qualità, ma senza orpelli. Uso erbe profumate e locali, ma senza eccedere: il pino mugo, ad esempio, mi serve per il burro e l’olio, invece come germoglio uso solo l’atsina, dal sapore di anice dolce e liquerizia, fondamentale nel risotto al limone. Devo imparare a conoscere il territorio e questo non può che avvenire con calma. Sarà un percorso di apprendimento, perché voglio capire bene i segreti di La Thuile».

«Il nostro ristorante ha una capienza di circa sessanta coperti - continua lo chef - è solo su prenotazione sia per la clientela esterna, che per gli ospiti dell’hotel. Siamo in una parte dove ci sono molte seconde case e quindi in questa stagione è molto frequentato anche da clientela esterna»

La colazione all’Hotel Montana Lodge Spa

Il fiore all’occhiello del Montana Lodge & Spa è la colazione a buffet, aperta anche agli esterni. Comprende una vasta scelta, sia di salato che di dolce. Si ha l’imbarazzo della scelta: l’ospite si trova davanti a venti referenze di viennoiserie, un tripudio di brioches, diverse torte, marmellate squisite, varietà di miele, differenti qualità di pane, una vasta scelta di formaggi…

«La gente deve sorridere a tavola, non è più il tempo degli chef imbronciati - aggiunge Claudio Coriasco - vuole mangiare, ma ad un prezzo onesto e la cucina di Alessandro è anche questo». E non è poco, aggiungiamo noi.

Montana Lodge & Spa

Frazione Arly 87 - 11016 La Thuile (Ao)

Tel 0165 883125