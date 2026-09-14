Dal 19 settembre al 4 ottobre, la Tap Room di Birrificio WAR cambia registro e guarda alla tradizione dell’Oktoberfest con OktoWarFest, un appuntamento che mette insieme birra, cucina e musica. Per più di due settimane gli spazi della Cascina San Moro a Cassina de' Pecchi (Mi) ospitano una proposta ispirata alle feste della birra tedesche, con una lager dedicata, piatti da condividere e due serate di musica dal vivo.

A Cassina de' Pecchi arriva l'OktoWarFest

A tavola tra bretzel, würstel e proposte vegetariane

Il menu segue la stessa impostazione, senza cercare di replicare in modo filologico la cucina bavarese. La proposta ruota attorno a piatti sostanziosi e da condividere, pensati per accompagnare la birra durante le serate. Tra le preparazioni ci sono patate con cipolla e speck, il bretzel ripieno di speck e stracchino stagionato e l'hot dog con würstel e crauti.

La locandina dell'evento

Non manca una proposta vegetariana, insieme a un mix di verdure, per mantenere la possibilità di scegliere anche al di fuori dei piatti a base di carne. Il risultato è una cucina semplice, costruita su alcuni degli abbinamenti più riconoscibili delle feste della birra, dove il cibo ha soprattutto il compito di accompagnare la socialità e la permanenza a tavola.

Musica e nuovi spazi alla Cascina San Moro

La componente gastronomica e brassicola sarà affiancata dalla musica. Due sabati saranno dedicati ai live della Bros Band, inseriti nel programma dell'OktoWarFest come accompagnamento alle serate. L'evento arriva inoltre in una Tap Room che durante l'estate ha ampliato i propri spazi all'aperto.

Non solo birra e cucina: spazio anche alla musica

Alla struttura della Cascina San Moro si è aggiunta una nuova area dedicata al barbecue, che completa il cortile e gli ambienti dell'ex fienile. È qui che si concentra l'esperienza dell'OktoWarFest: non una riproduzione dell'Oktoberfest di Monaco, ma una versione costruita intorno agli spazi e alla proposta di WAR, con una birra stagionale, cucina ispirata alla tradizione tedesca e musica per accompagnare le serate di fine settembre e inizio ottobre.

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Crocs, la lager ispirata alle birre tedesche

Il riferimento brassicolo dell'evento è Crocs, lager bionda a bassa fermentazione prodotta da WAR e costruita sul modello delle birre tedesche. Nel bicchiere propone un profilo maltato, accompagnato da una nota erbacea di luppolo. La ricetta utilizza malti Pilsner, Pilsner Barke, Munich e Melanoid by Weyermann, mentre per il luppolo sono state scelte le varietà nobili Tettnanger e Spalt by Locherhopfen.

Grande protagonista dell'OktoWarFest sarà la birra Crocs