25/10-01/11
In autunno l'hotel Cyprianerhof propone una settimana per staccare davvero
Nel cinque stelle di Tires (Bz), dal 25 ottobre al 1° novembre, il programma “The Mountain Reset” alterna ice bath, sauna e forest bathing a escursioni, talk con la neuroscienziata Nicole Vignola e pratiche dei fratelli Cowdrey
Dal 25 ottobre al 1° novembre il Cyprianerhof Dolomit Resort, hotel cinque stelle di Tires (Bz) ai piedi del Catinaccio, ospita “The Mountain Reset”, una settimana dedicata al benessere attivo e alla consapevolezza personale. Il programma, ideato con i fratelli Julius e Fabian Cowdrey, fondatori della piattaforma di wellbeing Joyna, riunisce pratiche nella natura, attività fisiche e incontri con la neuroscienziata Nicole Vignola, alternando il tempo del retreat a quello di una vacanza in montagna.
Una settimana tra montagna e pratiche di benessere
L’autunno, del resto, cambia il modo di vivere le Dolomiti. Dopo l’estate i sentieri ritrovano ritmi meno affollati, i boschi di Tires si accendono dei colori della stagione e la montagna diventa il luogo di una pausa più raccolta. È da questa idea di coolcation, intesa come soggiorno lontano dalle temperature e dalla frenesia dei mesi estivi, che prende forma il progetto del Cyprianerhof: un percorso pensato per rallentare, muoversi e dedicare attenzione al proprio equilibrio, senza separare le pratiche dal paesaggio che le ospita.
Le giornate di “The Mountain Reset” si aprono con le sessioni di ice bath, ovvero il bagno nel ghiaccio, e con la sauna guidata da Julius Cowdrey. Si tratta di pratiche legate al contrasto termico, proposte per lavorare sulla resilienza fisica e sulla risposta dell’organismo agli stimoli del freddo. A queste si affiancano il breathwork, il forest bathing nei boschi alpini e il metodo Taketina, una meditazione ritmica basata sul movimento corporeo. Fabian Cowdrey condurrà invece i talk dedicati alla consapevolezza e alla ricerca dell’equilibrio personale.
I gemelli Cowdrey arrivano a Tires dopo un percorso che li ha resi conosciuti al pubblico britannico, tra televisione e sport professionistico. Oggi lavorano come life coach certificati e hanno sviluppato, attraverso Joyna, una piattaforma dedicata al wellbeing. Al Cyprianerhof porteranno quindi un programma fondato sulle esperienze concrete, ma anche sulla dimensione condivisa: le attività previste invitano gli ospiti a attraversare insieme gli spazi esterni, confrontarsi e ritagliarsi tempo senza la scansione abituale della quotidianità.
Nicole Vignola e il rapporto tra natura e cervello
Il versante scientifico sarà affidato a Nicole Vignola, neuroscienziata e autrice del bestseller “Rewire: Riprogramma il tuo cervello, rivoluziona la tua vita”, pubblicato da Penguin/HarperOne nel mondo e da DeAgostini in Italia. Attraverso talk e momenti di confronto, Vignola approfondirà i meccanismi biologici della neuroplasticità e della gestione del cortisolo, l’ormone associato allo stress. Al centro degli incontri ci sarà il rapporto tra immersione nella natura, movimento e presenza mentale, con particolare attenzione a un cervello sottoposto ai ritmi accelerati della vita quotidiana.
Accanto alle attività del retreat, il calendario lascia spazio alla scoperta del territorio. Sono previste escursioni guidate all’alba tra i panorami autunnali del Catinaccio e visite culturali nella vicina Bolzano, oltre ai momenti conviviali attorno alla tavola. La settimana comprenderà inoltre un concerto dal vivo del basso-baritono Diego Villegas, in un’alternanza di appuntamenti che mette insieme pratiche individuali, incontri e occasioni di socialità nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità.
Il soggiorno al Cyprianerhof Dolomit Resort
La proposta trova poi continuità nei servizi della struttura, che conta 85 camere e suite, molte affacciate sul Catinaccio o orientate verso boschi e prati circostanti. Dopo le attività in esterno, gli ospiti possono utilizzare l’area wellbeing, con cinque saune, laghetto naturale, vasca Kneipp, idromassaggio esterno con acqua salata e spazi relax.
Sono disponibili anche trattamenti, yoga, Pilates, meditazione e acquagym. Il soggiorno comprende inoltre la colazione, la cena di cinque portate e degustazioni di vini e formaggi del territorio, così che il tempo trascorso in hotel accompagni, in modo coerente, il programma di “The Mountain Reset”.