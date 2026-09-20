Dal 25 ottobre al 1° novembre il Cyprianerhof Dolomit Resort, hotel cinque stelle di Tires (Bz) ai piedi del Catinaccio, ospita “The Mountain Reset”, una settimana dedicata al benessere attivo e alla consapevolezza personale. Il programma, ideato con i fratelli Julius e Fabian Cowdrey, fondatori della piattaforma di wellbeing Joyna, riunisce pratiche nella natura, attività fisiche e incontri con la neuroscienziata Nicole Vignola, alternando il tempo del retreat a quello di una vacanza in montagna.

Il Cyprianerhof Dolomit Resort

Una settimana tra montagna e pratiche di benessere

L’autunno, del resto, cambia il modo di vivere le Dolomiti. Dopo l’estate i sentieri ritrovano ritmi meno affollati, i boschi di Tires si accendono dei colori della stagione e la montagna diventa il luogo di una pausa più raccolta. È da questa idea di coolcation, intesa come soggiorno lontano dalle temperature e dalla frenesia dei mesi estivi, che prende forma il progetto del Cyprianerhof: un percorso pensato per rallentare, muoversi e dedicare attenzione al proprio equilibrio, senza separare le pratiche dal paesaggio che le ospita.

Dopo l'estate, i sentieri tornano meno affollati e invitano a vivere la montagna con ritmi più lenti

Le giornate di “The Mountain Reset” si aprono con le sessioni di ice bath, ovvero il bagno nel ghiaccio, e con la sauna guidata da Julius Cowdrey. Si tratta di pratiche legate al contrasto termico, proposte per lavorare sulla resilienza fisica e sulla risposta dell’organismo agli stimoli del freddo. A queste si affiancano il breathwork, il forest bathing nei boschi alpini e il metodo Taketina, una meditazione ritmica basata sul movimento corporeo. Fabian Cowdrey condurrà invece i talk dedicati alla consapevolezza e alla ricerca dell’equilibrio personale.

Ice bath, sauna, breathwork, forest bathing e Taketina scandiscono le giornate del retreat guidato dai fratelli Cowdrey

I gemelli Cowdrey arrivano a Tires dopo un percorso che li ha resi conosciuti al pubblico britannico, tra televisione e sport professionistico. Oggi lavorano come life coach certificati e hanno sviluppato, attraverso Joyna, una piattaforma dedicata al wellbeing. Al Cyprianerhof porteranno quindi un programma fondato sulle esperienze concrete, ma anche sulla dimensione condivisa: le attività previste invitano gli ospiti a attraversare insieme gli spazi esterni, confrontarsi e ritagliarsi tempo senza la scansione abituale della quotidianità.

Nicole Vignola e il rapporto tra natura e cervello

Il versante scientifico sarà affidato a Nicole Vignola, neuroscienziata e autrice del bestseller “Rewire: Riprogramma il tuo cervello, rivoluziona la tua vita”, pubblicato da Penguin/HarperOne nel mondo e da DeAgostini in Italia. Attraverso talk e momenti di confronto, Vignola approfondirà i meccanismi biologici della neuroplasticità e della gestione del cortisolo, l’ormone associato allo stress. Al centro degli incontri ci sarà il rapporto tra immersione nella natura, movimento e presenza mentale, con particolare attenzione a un cervello sottoposto ai ritmi accelerati della vita quotidiana.

Accanto alle attività del retreat, il calendario lascia spazio alla scoperta del territorio. Sono previste escursioni guidate all’alba tra i panorami autunnali del Catinaccio e visite culturali nella vicina Bolzano, oltre ai momenti conviviali attorno alla tavola. La settimana comprenderà inoltre un concerto dal vivo del basso-baritono Diego Villegas, in un’alternanza di appuntamenti che mette insieme pratiche individuali, incontri e occasioni di socialità nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità.

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Il soggiorno al Cyprianerhof Dolomit Resort

La proposta trova poi continuità nei servizi della struttura, che conta 85 camere e suite, molte affacciate sul Catinaccio o orientate verso boschi e prati circostanti. Dopo le attività in esterno, gli ospiti possono utilizzare l’area wellbeing, con cinque saune, laghetto naturale, vasca Kneipp, idromassaggio esterno con acqua salata e spazi relax.

Una delle camere del Cyprianerhof Dolomit Resort