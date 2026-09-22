A un anno dall’esordio nel centro di Desenzano del Garda (Bs), all'interno di un palazzo d'epoca, il ristorante fine dining Rebis aggiorna la propria offerta gastronomica. Lo chef Giovanni Di Giorgio affianca alla proposta alla carta due percorsi degustazione creati per raccontare la cifra stilistica del locale: Memoria (5 portate) ed Essentia (7 portate).

La sala interna del ristorante Rebis

I due percorsi raccontano così due momenti complementari della ricerca dello chef: «da una parte ciò che ha già lasciato una traccia negli ospiti e contribuito a definire l’identità gastronomica di Rebis, dall'altra ciò che quella stessa ricerca sta ancora esplorando. Ciò che permane e ciò che continua a trasformarsi».

Giovanni Di Giorgio

La cucina del Rebis prende forma da una solida formazione maturata in insegne internazionali come Imàgo a Roma con Francesco Apreda, il Noma di Copenhagen e l’Azurmendi di Eneko Atxa, per poi culminare nel conseguimento della stella Michelin al Meo Modo di Borgo San Pietro. Da questo bagaglio tecnico nasce una linea culinaria fondata sul prodotto ittico, sull'estrazione dei sapori e sulla trasformazione della materia prima.

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Menu Memoria: i piatti iconici del primo anno a Desenzano

Il percorso Memoria (disponibile a 120 euro) riunisce le preparazioni che hanno caratterizzato i primi dodici mesi di attività del ristorante a Desenzano del Garda. Il menu si focalizza sull'impiego della materia prima acquatica, lavorata tramite cotture calibrate, affumicature ed estrazioni.

Uovo e Riccio di Mare Islandese Tagliolino nero, calamaretti spillo e bottarga Aragosta di Tristan, salsa Rouille. ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Uovo e Riccio di Mare Islandese Tagliolino nero, calamaretti spillo e bottarga Aragosta di Tristan, salsa Rouille.

La sequenza si apre con l'Uovo e riccio di mare islandese, per proseguire con il Risotto Acquerello invecchiato con ostrica affumicata 2.0 e il Tagliolino nero con calamaretto spillo e bottarga. La sezione principale si conclude con l'Aragosta di Tristan servita con salsa rouille, mentre il dessert è affidato all'accostamento tra Chantilly e Amarena.

Menu Essentia: la ricerca gastronomica sul pesce di mare e d'acqua dolce

L'itinerario Essentia (disponibile a 155 euro) rappresenta l'evoluzione tecnica e concettuale dello chef Giovanni Di Giorgio, con un'attenzione mirata all'esplorazione degli ingredienti marini.

Metamorfosi di calamaro Rhombus Totus Albedo Marina ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Metamorfosi di calamaro Rhombus Totus Albedo Marina

La degustazione inizia con Albedo Marina, concentrato a base di vongole veraci, seguito dalla Capasanta nordica e cantabrico. I primi piatti vedono protagonista il Risotto Acquerello con anguilla Kabayaki - interpretazione della tecnica di cottura nipponica - e lo Spaghetto “Metodo Massi” con riccio di mare alla brace. Seguono due piatti incentrati sulle consistenze: la Metamorfosi del calamaro e il Rhombus Totus. La chiusura del percorso è riservata alla Cheesecake lampone e lime.

Prezzi e proposta culinaria sul Lago di Garda I due itinerari del Rebis esprimono un'unica idea di cucina focalizzata sull'ingrediente ittico: Menu Memoria : 5 portate al costo di 120 euro .

: 5 portate al costo di . Menu Essentia: 7 portate al costo di 155 euro.

Prezzi e proposta culinaria sul Lago di Garda I due itinerari del Rebis esprimono un'unica idea di cucina focalizzata sull'ingrediente ittico: Menu Memoria: 5 portate al costo di 120 euro. Menu Essentia: 7 portate al costo di 155 euro.