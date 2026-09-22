A Venezia ha aperto, sull’isola del Tronchetto, il B&B Hotel Venezia Laguna, struttura da 406 camere distribuite in due edifici e, per dimensioni, il più grande hotel del gruppo in Italia e dell’intera catena. Sorge in una delle aree coinvolte nel progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Venezia e si rivolge ai viaggiatori leisure come alla clientela business. L’immobile è di proprietà di Batipart Europe e dei suoi co-investitori, attraverso il Fondo Lagune Pasithea gestito da Blue Sgr.

Il B&B Hotel Venezia Laguna

Il progetto sul Tronchetto

«L'inaugurazione del B&B Hotel Venezia Laguna, il più grande hotel del Gruppo in Italia, è un traguardo importante nel percorso strategico di B&B Hotels in Italia e in Europa - ha dichiarato Liliana Comitini, presidente e amministratrice delegata di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria. Con 406 camere, questa struttura incarna la nostra visione di un'ospitalità moderna, accessibile e capace di interpretare in modo contemporaneo l'identità dei territori in cui siamo presenti. Venezia non è soltanto un simbolo del patrimonio culturale italiano, ma anche una piattaforma straordinaria per raggiungere il mercato turistico internazionale».

La reception del B&B Hotel Venezia Laguna

Il nuovo albergo occupa una superficie complessiva di 15.576 metri quadrati ed è stato costruito in due anni e mezzo. Oltre alle dimensioni, l’intervento si distingue per alcune soluzioni adottate in cantiere: la struttura utilizza il sistema Xlam, basato su pannelli in legno massiccio a strati incrociati, e bagni prefabbricati ad alta efficienza, che hanno consentito di ottimizzare tempi e processi di realizzazione. Sui due edifici è installato anche un impianto fotovoltaico da 223,50 kWp, la cui produzione sarà destinata quasi interamente all’autoconsumo.

La hall del B&B Hotel Venezia Laguna

Interni, camere e collegamenti

Gli interni riprendono alcuni elementi legati alla città, senza inseguire una riproduzione letterale della Venezia da cartolina. Le tonalità dell’acqua, il cotto dei palazzi storici e i colori della Laguna al tramonto ritornano nella palette cromatica, nelle texture e nelle geometrie degli spazi. Le camere sono state progettate con arredi su misura, armadi a giorno e scrivanie integrate; molte si affacciano sulla Laguna e, all’arrivo dell’ospite, un sistema di illuminazione disegna giochi d’ombra sulle pareti. Negli spazi comuni, più ampi e luminosi, il progetto crea invece aree dedicate alla sosta, all’incontro e al lavoro informale.

Una delle camere del B&B Hotel Venezia Laguna

Tra le dotazioni a disposizione degli ospiti ci sono Wi-Fi gratuito e superveloce, smart tv, aria condizionata regolabile, una meeting room con capienza fino a 70 persone a platea, 226 posti auto e una stanza locker dove lasciare i bagagli prima del check-in o dopo il check-out. La posizione facilita inoltre gli spostamenti: il People Mover, la navetta sopraelevata che collega Tronchetto, Marittima e Piazzale Roma, è infatti a pochi passi e permette di raggiungere in una fermata la stazione di Venezia Santa Lucia, oltre al terminal crociere e ai principali collegamenti con la terraferma.

Il People Mover di Venezia

Tre indirizzi per mangiare e bere

A chiudere l’offerta dell’hotel è la proposta gastronomica, distribuita in tre ambienti con spazi esterni e vista sulla Laguna. Al Piron è il ristorante dedicato alla cucina del territorio, con specialità di mare e carne, proposte vegetariane e la possibilità di scegliere fra mezza pensione e menu alla carta, dalle 18 alle 22.30. Al Bistrò propone invece un pranzo più informale, dalle 11.30 alle 15, fra classici italiani, pinse romane, insalate e hamburger. Al Nova Sunset Bar & Restaurant, infine, il rooftop con terrazza panoramica aperto dalle 18 per la cena, con crudi di pesce, primi piatti dai sapori mediterranei, vini, cocktail e una programmazione di eventi speciali.

La meeting room del B&B Hotel Venezia Laguna Il ristorante del B&B Hotel Venezia Laguna Il rooftop del B&B Hotel Venezia Laguna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La meeting room del B&B Hotel Venezia Laguna Il ristorante del B&B Hotel Venezia Laguna Il rooftop del B&B Hotel Venezia Laguna

Con l’apertura del Venezia Laguna, B&B Hotels porta a oltre 90 gli hotel presenti in Italia, all’interno di una rete che conta più di 950 strutture nel mondo. La nuova sede si affaccia su una città capace di richiamare visitatori lungo tutto l’anno, tra patrimonio culturale, grandi eventi e traffico crocieristico, a ridosso del centro storico e dei suoi principali snodi di accesso.