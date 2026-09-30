3 OTTOBRE
Dove si incontravano re, principi e artisti? Una giornata per scoprire i locali storici d’Italia
Sabato 3 ottobre 2026 torna la Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia. Da Nord a Sud, caffè, ristoranti e botteghe centenarie aprono con visite guidate e degustazioni per riscoprire il patrimonio d'epoca
Indice
- 1L'eredità delle grandi casate storiche nei caffè e ristoranti d'epoca
- 2Nord Italia: storici caffè d'artisti, pasticceria torinese ed eccellenze venete
- 2.1Emilia-Romagna
- 2.2Friuli Venezia Giulia
- 2.3Liguria
- 2.4Lombardia
- 2.5Piemonte
- 2.6Trentino-Alto Adige
- 2.7Valle d'Aosta
- 2.8Veneto:
- 3Centro Italia: dimore storiche, ricette tradizionali e degustazioni di vino
- 3.1Lazio
- 3.2Toscana
- 3.3Umbria
- 4Sud e Isole: tra eccellenze lucane, tradizione napoletana e street food siciliano
- 4.1Basilicata
- 4.2Campania
- 4.3Puglia
- 4.4Sicilia
- 5Un valore inestimabile per l'identità e l'accoglienza italiana
Sabato 3 ottobre 2026 torna la Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia, giunta alla sua sesta edizione. Un evento diffuso da Nord a Sud che apre le porte di caffè storici, ristoranti d'epoca, antiche osterie, pasticcerie artigianali e hotel d'epoca a visite guidate, degustazioni ed esperienze culturali. L'iniziativa celebra un patrimonio unico fatto di ricette tradizionali, pasticceria fine, distillati italiani e architetture che spaziano dal Neoclassicismo all'Art Nouveau. Per l'edizione 2026-2027, l'Associazione Locali Storici d’Italia ha nominato Ambasciatori Ufficiali i Principi Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi, legati a questi luoghi storici che fecero da sfondo ad alcuni celebri esperimenti del premio Nobel Guglielmo Marconi.
L'eredità delle grandi casate storiche nei caffè e ristoranti d'epoca
Il tema centrale di quest'anno esplora l'intreccio tra le grandi famiglie nobiliari e i luoghi d'ospitalità italiani. Dalla Torino sabauda alla Napoli borbonica, fino alla Venezia dei Dogi e alla Sicilia dei Florio, le dimore storiche e i locali storici d'Italia raccontano secoli di trasformazioni politiche e culturali. I visitatori possono accedere al programma completo e prenotare gli appuntamenti direttamente sul portale ufficiale.
Nord Italia: storici caffè d'artisti, pasticceria torinese ed eccellenze venete
Emilia-Romagna
- Grand Hotel Majestic (Bologna): visite guidate gratuite agli affreschi dei Carracci;
- Antica Trattoria al Gallo (Ravenna): prima partecipazione all'evento con apertura ad accesso libero dei suoi ambienti Liberty.
Friuli Venezia Giulia
- Antica Trattoria Suban (Trieste): assaggio omaggio della Palacinka alla Mandriera per festeggiare i 50 anni della ricetta.
Liguria
- Confetteria Romanengo 1780 (Genova): racconti dolciari guidati da Pietro Romanengo e degustazione di specialità confettiere;
- Ristorante da Ö Vittorio (Recco, GE): aperitivo con frixoe di boraxi e menu degustazione dedicato;
- Taverna Colombo (Santa Margherita Ligure, GE): la tipica Panera del Levante ligure in omaggio a pranzo e cena;
- Caffè Pasticceria Balzola (Alassio, SV): percorso libero nella storia del Bacio di Alassio;
- Caffè Piccardo (Imperia): degustazione dell'affogato con gelato alla crema Piccardo e Sacher Torte con panna.
Lombardia
- Caffè Camparino in Galleria (Milano): tour guidato gratuito nella culla dell'aperitivo milanese;
- Ristorante Biffi in Galleria (Milano): visita libera tra le immagini d'epoca e gli arredi del 1867;
- Bar Caffè Pasticceria Gin Rosa (Milano): visita guidata, assaggio di Bitter e presentazione di un'esclusiva novità;
- Osteria Il Governo 1801 (Lezzeno, CO): merenda letteraria sul Lago di Como con l'autore del romanzo dedicato al locale;
- Pasticceria Vigoni (Pavia): visita guidata con degustazione della celebre Torta Paradiso;
- Caffè La Crepa (Isola Dovarese, CR): tour alla collezione d'arte Malinverno e cartolina in edizione limitata in omaggio;
- Negozio Sperlari (Cremona): degustazione guidata del torrone artigianale cremonese;
- Osteria della Villetta (Palazzolo sull'Oglio, BS): apertura straordinaria delle sale primo Novecento dell'antica osteria ferroviaria.
Piemonte
- Caffè Al Bicerin (Torino): visite guidate gratuite nel locale amato da Umberto Eco;
- Albergo Ristorante San Giors (Torino): serata a tema anni '20/'30 con cena piemontese, dress code retrò e assaggio di Vermouth di Torino;
- Caffè Pasticceria Baratti & Milano (Torino): tour guidato con degustazione di cremini e gianduiotti;
- Ristorante Del Cambio (Torino): itinerario guidato nelle sale storiche tra arte e gastronomia;
- Pasticceria Pfatisch (Torino): sconto del 20% sul tour audio-guidato al Museo del Cioccolato e del Gianduja;
- Pasticceria Stratta (Torino): visite guidate con degustazione di gianduiotti e Gioie di Cavour;
- Caffè Mulassano (Torino): tour guidato tra gli arredi Liberty dello storico luogo di nascita del tramezzino;
- Pasticceria Bonfante (Chivasso, TO): assaggi di Nocciolini di Chivasso al mattino e visita ai laboratori nel pomeriggio;
- Pasticceria Roletti (San Giorgio Canavese, TO): merenda sabauda con vermouth della casa e pasticceria secca;
- Caffè Pasticceria Converso (Bra, CN): visite guidate alle sale Liberty e assaggi del nuovo vermouth;
- Pasticceria Barbero (Cherasco, CN): degustazione del celebre Bacio di Cherasco;
- Ristorante Corona (San Sebastiano Curone, AL): tour guidato nella più antica attività commerciale piemontese;
- Pasticceria Barberis (Valenza, AL): assaggi delle specialità dolciarie fornite alla Real Casa.
Trentino-Alto Adige
- Hotel Adria (Merano, BZ): tour guidati nell'architettura Belle Époque e colazione con musica al pianoforte.
Valle d'Aosta
- Bellevue Hotel & Spa (Cogne, AO): percorsi guidati con la quinta generazione della famiglia proprietaria tra ricordi sabaudi e montani.
Veneto:
- Grapperia Nardini (Bassano del Grappa, VI): visite guidate in italiano e inglese con degustazione finale;
- Caffè Pedrocchi (Padova): tour guidato gratuito nelle sale neoclassiche del celebre stabilimento;
- Hotel Due Torri (Verona): percorsi storici tra gli affreschi delle sale che ospitarono Mozart;
- Caffè Carducci (Verona): passeggiata guidata tra storia e letteratura nelle sale d'epoca.
Locali di Venezia
- degustazioni al Tarnowska’s American Bar (Hotel Ala);
- tour storici a Palazzo Marcello (Hotel Al Sole) e al deposito calcinieri (Hotel La Calcina);
- workshop sul caffè con l'Università del Caffè illy al Gran Caffè Lavena;
- mostra fotografica al Ristorante Al Colombo;
- visite guidate all'Hotel Londra Palace;
- tour al Caffè Florian e rinfresco a Palazzo Marvege (Pensione Accademia).
Centro Italia: dimore storiche, ricette tradizionali e degustazioni di vino
Lazio
- Hotel Quirinale (Roma): visite guidate gratuite tra arredi in stile Impero e memorie di Giuseppe Verdi;
- Ristorante Il Vero Alfredo (Roma): tour guidato e aperitivo a base di fritto misto di fettuccine e dolce della casa;
- Ristorante Massimo d’Azeglio (Roma): serata storica con musica dal vivo e aperitivo conviviale.
Toscana
- Grand Hotel Minerva (Firenze): itinerario guidato tra opere d'arte e affreschi seguito da un rinfresco;
- Caffè dell'Ussero (Pisa): degustazione di budino al semolino e cioccolata calda con racconti storici in sala;
- Royal Victoria Hotel (Pisa): conferenza sui viaggiatori inglesi, visita alle terrazze e brindisi finale;
- Ristorante Poldino (Tenuta San Rossore, PI): menu speciale dedicato alla cucina del territorio;
- Caffè Storico Tettuccio (Montecatini Terme, PT): visita guidata all'interno del complesso termale Liberty;
- Pensione America (Forte dei Marmi, LU): concerto di musica classica dal vivo con merenda offerta ai partecipanti;
- Caffè Fiaschetteria Italiana (Montalcino, SI): degustazione di Rosso e Brunello di Montalcino con racconti di storia enologica.
Umbria
- Albergo Palazzo Seneca e Granaro del Monte (Norcia, PG): doppio percorso guidato che unisce le sale cinquecentesche e quattrocentesche delle due strutture.
Sud e Isole: tra eccellenze lucane, tradizione napoletana e street food siciliano
Basilicata
- Taverna Rovita (Maratea, PZ): tour guidato nel locale secentesco ritratto da Renato Guttuso.
Campania
- Gran Caffè Gambrinus (Napoli): visite guidate con i titolari tra aneddoti storici e cadeau finale;
- Locanda del Cerriglio (Napoli): apertura straordinaria delle sale e delle cantine del XIV secolo legate a Caravaggio;
- Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin (via Chiaia, Napoli): accoglienza dei visitatori con un piccolo omaggio dolce;
- Ristorante La Bersagliera (Napoli): mostra fotografica e bibliografica con aperitivo di benvenuto sul lungomare;
- Ristorante Pizzeria Mattozzi (Napoli): Pizza Fritta Day con degustazione gratuita per tavoli da almeno quattro persone;
- Grand Hotel Excelsior Vittoria (Sorrento, NA): tour guidato tra le sale storiche che ospitarono Wagner e Caruso;
- Imperial Hotel Tramontano (Sorrento, NA): drink di benvenuto e visita guidata alla mostra del maestro Antonio Nocera;
- Ristorante Antico Francischiello (Massa Lubrense, NA): menu degustazione con cinque portate della tradizione;
- Pasticceria Pansa (Amalfi, SA): serata musicale e degustazioni con l'evento Pansa in Jazz.
Puglia
- Confetteria Mucci Giovanni (Andria, BT): percorso guidato attraverso sei racconti e sei degustazioni per ripercorrere 130 anni di arte confettiera.
Sicilia
- Antica Focacceria San Francesco (Palermo): visita guidata e degustazione dedicata al cibo di strada palermitano;
- Ristorante La Botte (Monreale, PA): showcooking con degustazione alla scoperta della cucina locale;
- Fabbrica Finocchiaro (Giarre, CT): assaggi guidati di praline e dragées tradizionali.
Un valore inestimabile per l'identità e l'accoglienza italiana
La Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia non rappresenta soltanto una celebrazione della memoria, ma un’occasione concreta per riscoprire il legame profondo tra architettura d'epoca, cultura enogastronomica e ospitalità italiana. Questi spazi, capaci di resistere al trascorrere del tempo mantenendo intatto il proprio fascino originale, continuano a svolgere un ruolo primario nella salvaguardia delle ricette tradizionali e della conoscenza artigianale del nostro Paese. Valorizzare questo patrimonio diffuso significa promuovere un turismo culturale consapevole, capace di trasformare ogni visita in un viaggio tangibile attraverso la storia, l'arte e l'identità autentica dei territori italiani.