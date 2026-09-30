Sabato 3 ottobre 2026 torna la Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia, giunta alla sua sesta edizione. Un evento diffuso da Nord a Sud che apre le porte di caffè storici, ristoranti d'epoca, antiche osterie, pasticcerie artigianali e hotel d'epoca a visite guidate, degustazioni ed esperienze culturali. L'iniziativa celebra un patrimonio unico fatto di ricette tradizionali, pasticceria fine, distillati italiani e architetture che spaziano dal Neoclassicismo all'Art Nouveau. Per l'edizione 2026-2027, l'Associazione Locali Storici d’Italia ha nominato Ambasciatori Ufficiali i Principi Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi, legati a questi luoghi storici che fecero da sfondo ad alcuni celebri esperimenti del premio Nobel Guglielmo Marconi.

L'eredità delle grandi casate storiche nei caffè e ristoranti d'epoca

Il tema centrale di quest'anno esplora l'intreccio tra le grandi famiglie nobiliari e i luoghi d'ospitalità italiani. Dalla Torino sabauda alla Napoli borbonica, fino alla Venezia dei Dogi e alla Sicilia dei Florio, le dimore storiche e i locali storici d'Italia raccontano secoli di trasformazioni politiche e culturali. I visitatori possono accedere al programma completo e prenotare gli appuntamenti direttamente sul portale ufficiale.

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Nord Italia: storici caffè d'artisti, pasticceria torinese ed eccellenze venete

Emilia-Romagna

Grand Hotel Majestic (Bologna): visite guidate gratuite agli affreschi dei Carracci;

(Bologna): visite guidate gratuite agli affreschi dei Carracci; Antica Trattoria al Gallo (Ravenna): prima partecipazione all'evento con apertura ad accesso libero dei suoi ambienti Liberty.

Grand Hotel Majestic di Bologna

Friuli Venezia Giulia

Antica Trattoria Suban (Trieste): assaggio omaggio della Palacinka alla Mandriera per festeggiare i 50 anni della ricetta.

Antica Trattoria Suban di Trieste

Liguria

Confetteria Romanengo 1780 (Genova): racconti dolciari guidati da Pietro Romanengo e degustazione di specialità confettiere;

(Genova): racconti dolciari guidati da Pietro Romanengo e degustazione di specialità confettiere; Ristorante da Ö Vittorio (Recco, GE): aperitivo con frixoe di boraxi e menu degustazione dedicato;

(Recco, GE): aperitivo con e menu degustazione dedicato; Taverna Colombo (Santa Margherita Ligure, GE): la tipica Panera del Levante ligure in omaggio a pranzo e cena;

(Santa Margherita Ligure, GE): la tipica del Levante ligure in omaggio a pranzo e cena; Caffè Pasticceria Balzola (Alassio, SV): percorso libero nella storia del Bacio di Alassio;

(Alassio, SV): percorso libero nella storia del Caffè Piccardo (Imperia): degustazione dell'affogato con gelato alla crema Piccardo e Sacher Torte con panna.

Confetteria Romanengo 1780 di Genova Caffè Pasticceria Balzola di Alassio (SV) Caffè Piccardo di Imperia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Confetteria Romanengo 1780 di Genova Caffè Pasticceria Balzola di Alassio (SV) Caffè Piccardo di Imperia

Lombardia

Caffè Camparino in Galleria (Milano): tour guidato gratuito nella culla dell'aperitivo milanese;

(Milano): tour guidato gratuito nella culla dell'aperitivo milanese; Ristorante Biffi in Galleria (Milano): visita libera tra le immagini d'epoca e gli arredi del 1867;

(Milano): visita libera tra le immagini d'epoca e gli arredi del 1867; Bar Caffè Pasticceria Gin Rosa (Milano): visita guidata, assaggio di Bitter e presentazione di un'esclusiva novità;

(Milano): visita guidata, assaggio di Bitter e presentazione di un'esclusiva novità; Osteria Il Governo 1801 (Lezzeno, CO): merenda letteraria sul Lago di Como con l'autore del romanzo dedicato al locale;

(Lezzeno, CO): merenda letteraria sul Lago di Como con l'autore del romanzo dedicato al locale; Pasticceria Vigoni (Pavia): visita guidata con degustazione della celebre Torta Paradiso;

(Pavia): visita guidata con degustazione della celebre Caffè La Crepa (Isola Dovarese, CR): tour alla collezione d'arte Malinverno e cartolina in edizione limitata in omaggio;

(Isola Dovarese, CR): tour alla collezione d'arte Malinverno e cartolina in edizione limitata in omaggio; Negozio Sperlari (Cremona): degustazione guidata del torrone artigianale cremonese;

(Cremona): degustazione guidata del cremonese; Osteria della Villetta (Palazzolo sull'Oglio, BS): apertura straordinaria delle sale primo Novecento dell'antica osteria ferroviaria.

Melania Dalle Grave DSL Studio Caffè Camparino in Galleria a Milano Osteria Il Governo 1801 di Lezzeno (Co) Caffè La Crepa di Isola Dovarese (CR) Negozio Sperlari di Cremona Osteria della Villetta di Palazzolo sull'Oglio, BS ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Caffè Camparino in Galleria a Milano Osteria Il Governo 1801 di Lezzeno (Co) Caffè La Crepa di Isola Dovarese (CR) Negozio Sperlari di Cremona Osteria della Villetta di Palazzolo sull'Oglio, BS

Piemonte

Caffè Al Bicerin (Torino): visite guidate gratuite nel locale amato da Umberto Eco;

(Torino): visite guidate gratuite nel locale amato da Umberto Eco; Albergo Ristorante San Giors (Torino): serata a tema anni '20/'30 con cena piemontese, dress code retrò e assaggio di Vermouth di Torino;

(Torino): serata a tema anni '20/'30 con cena piemontese, dress code retrò e assaggio di Caffè Pasticceria Baratti & Milano (Torino): tour guidato con degustazione di cremini e gianduiotti;

(Torino): tour guidato con degustazione di cremini e gianduiotti; Ristorante Del Cambio (Torino): itinerario guidato nelle sale storiche tra arte e gastronomia;

(Torino): itinerario guidato nelle sale storiche tra arte e gastronomia; Pasticceria Pfatisch (Torino): sconto del 20% sul tour audio-guidato al Museo del Cioccolato e del Gianduja;

(Torino): sconto del 20% sul tour audio-guidato al Museo del Cioccolato e del Gianduja; Pasticceria Stratta (Torino): visite guidate con degustazione di gianduiotti e Gioie di Cavour;

(Torino): visite guidate con degustazione di gianduiotti e Gioie di Cavour; Caffè Mulassano (Torino): tour guidato tra gli arredi Liberty dello storico luogo di nascita del tramezzino;

(Torino): tour guidato tra gli arredi Liberty dello storico luogo di nascita del tramezzino; Pasticceria Bonfante (Chivasso, TO): assaggi di Nocciolini di Chivasso al mattino e visita ai laboratori nel pomeriggio;

(Chivasso, TO): assaggi di al mattino e visita ai laboratori nel pomeriggio; Pasticceria Roletti (San Giorgio Canavese, TO): merenda sabauda con vermouth della casa e pasticceria secca;

(San Giorgio Canavese, TO): merenda sabauda con vermouth della casa e pasticceria secca; Caffè Pasticceria Converso (Bra, CN): visite guidate alle sale Liberty e assaggi del nuovo vermouth;

(Bra, CN): visite guidate alle sale Liberty e assaggi del nuovo vermouth; Pasticceria Barbero (Cherasco, CN): degustazione del celebre Bacio di Cherasco;

(Cherasco, CN): degustazione del celebre Ristorante Corona (San Sebastiano Curone, AL): tour guidato nella più antica attività commerciale piemontese;

(San Sebastiano Curone, AL): tour guidato nella più antica attività commerciale piemontese; Pasticceria Barberis (Valenza, AL): assaggi delle specialità dolciarie fornite alla Real Casa.

Caffè Al Bicerin di Torino Albergo Ristorante San Giors di Torino Ristorante Del Cambio di Torino Pasticceria Pfatisch di Torino Caffè Mulassano di Torino Pasticceria Bonfante di Chivasso (To) ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Caffè Al Bicerin di Torino Albergo Ristorante San Giors di Torino Ristorante Del Cambio di Torino Pasticceria Pfatisch di Torino Caffè Mulassano di Torino Pasticceria Bonfante di Chivasso (To)

Trentino-Alto Adige

Hotel Adria (Merano, BZ): tour guidati nell'architettura Belle Époque e colazione con musica al pianoforte.

Hotel Adria di Merano (Bz)

Valle d'Aosta

Bellevue Hotel & Spa (Cogne, AO): percorsi guidati con la quinta generazione della famiglia proprietaria tra ricordi sabaudi e montani.

Bellevue Hotel & Spa di Cogne, AO

Veneto:

Grapperia Nardini (Bassano del Grappa, VI): visite guidate in italiano e inglese con degustazione finale;

(Bassano del Grappa, VI): visite guidate in italiano e inglese con degustazione finale; Caffè Pedrocchi (Padova): tour guidato gratuito nelle sale neoclassiche del celebre stabilimento;

(Padova): tour guidato gratuito nelle sale neoclassiche del celebre stabilimento; Hotel Due Torri (Verona): percorsi storici tra gli affreschi delle sale che ospitarono Mozart;

(Verona): percorsi storici tra gli affreschi delle sale che ospitarono Mozart; Caffè Carducci (Verona): passeggiata guidata tra storia e letteratura nelle sale d'epoca.

Grapperia Nardini di Bassano del Grappa (VI) Caffè Pedrocchi di Padova Cafè Carducci di Verona ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Grapperia Nardini di Bassano del Grappa (VI) Caffè Pedrocchi di Padova Cafè Carducci di Verona

Locali di Venezia

degustazioni al Tarnowska’s American Bar (Hotel Ala);

(Hotel Ala); tour storici a Palazzo Marcello (Hotel Al Sole) e al deposito calcinieri (Hotel La Calcina);

(Hotel Al Sole) e al (Hotel La Calcina); workshop sul caffè con l'Università del Caffè illy al Gran Caffè Lavena;

mostra fotografica al Ristorante Al Colombo;

visite guidate all' Hotel Londra Palace;

tour al Caffè Florian e rinfresco a Palazzo Marvege (Pensione Accademia).

L'Hotel al Sole di Venezia Ristorante La Calcina di Venezia Gran Caffè Lavena di Venezia L'Hotel Londra Palace di Venezia Caffè Florian di Venezia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'Hotel al Sole di Venezia Ristorante La Calcina di Venezia Gran Caffè Lavena di Venezia L'Hotel Londra Palace di Venezia Caffè Florian di Venezia

Centro Italia: dimore storiche, ricette tradizionali e degustazioni di vino

Lazio

Hotel Quirinale (Roma): visite guidate gratuite tra arredi in stile Impero e memorie di Giuseppe Verdi;

(Roma): visite guidate gratuite tra arredi in stile Impero e memorie di Giuseppe Verdi; Ristorante Il Vero Alfredo (Roma): tour guidato e aperitivo a base di fritto misto di fettuccine e dolce della casa;

(Roma): tour guidato e aperitivo a base di fritto misto di fettuccine e dolce della casa; Ristorante Massimo d’Azeglio (Roma): serata storica con musica dal vivo e aperitivo conviviale.

Il Vero Alfredo a Roma

Toscana

Grand Hotel Minerva (Firenze): itinerario guidato tra opere d'arte e affreschi seguito da un rinfresco;

(Firenze): itinerario guidato tra opere d'arte e affreschi seguito da un rinfresco; Caffè dell'Ussero (Pisa): degustazione di budino al semolino e cioccolata calda con racconti storici in sala;

(Pisa): degustazione di e cioccolata calda con racconti storici in sala; Royal Victoria Hotel (Pisa): conferenza sui viaggiatori inglesi, visita alle terrazze e brindisi finale;

(Pisa): conferenza sui viaggiatori inglesi, visita alle terrazze e brindisi finale; Ristorante Poldino (Tenuta San Rossore, PI): menu speciale dedicato alla cucina del territorio;

(Tenuta San Rossore, PI): menu speciale dedicato alla cucina del territorio; Caffè Storico Tettuccio (Montecatini Terme, PT): visita guidata all'interno del complesso termale Liberty;

(Montecatini Terme, PT): visita guidata all'interno del complesso termale Liberty; Pensione America (Forte dei Marmi, LU): concerto di musica classica dal vivo con merenda offerta ai partecipanti;

(Forte dei Marmi, LU): concerto di musica classica dal vivo con merenda offerta ai partecipanti; Caffè Fiaschetteria Italiana (Montalcino, SI): degustazione di Rosso e Brunello di Montalcino con racconti di storia enologica.

Grand Hotel Minerva di Firenze Royal Victoria Hotel di Pisa Caffè Storico Tettuccio di Montecatini Terme (PT) Caffè Fiaschetteria Italiana di Montalcino (Si) ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Grand Hotel Minerva di Firenze Royal Victoria Hotel di Pisa Caffè Storico Tettuccio di Montecatini Terme (PT) Caffè Fiaschetteria Italiana di Montalcino (Si)

Umbria

Albergo Palazzo Seneca e Granaro del Monte (Norcia, PG): doppio percorso guidato che unisce le sale cinquecentesche e quattrocentesche delle due strutture.

Albergo Palazzo Seneca e Granaro del Monte a Norcia (PG)

Sud e Isole: tra eccellenze lucane, tradizione napoletana e street food siciliano

Basilicata

Taverna Rovita (Maratea, PZ): tour guidato nel locale secentesco ritratto da Renato Guttuso.

Taverna Rovita di Maratea (PZ)

Campania

Gran Caffè Gambrinus (Napoli): visite guidate con i titolari tra aneddoti storici e cadeau finale;

(Napoli): visite guidate con i titolari tra aneddoti storici e cadeau finale; Locanda del Cerriglio (Napoli): apertura straordinaria delle sale e delle cantine del XIV secolo legate a Caravaggio;

(Napoli): apertura straordinaria delle sale e delle cantine del XIV secolo legate a Caravaggio; Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin (via Chiaia, Napoli): accoglienza dei visitatori con un piccolo omaggio dolce;

(via Chiaia, Napoli): accoglienza dei visitatori con un piccolo omaggio dolce; Ristorante La Bersagliera (Napoli): mostra fotografica e bibliografica con aperitivo di benvenuto sul lungomare;

(Napoli): mostra fotografica e bibliografica con aperitivo di benvenuto sul lungomare; Ristorante Pizzeria Mattozzi (Napoli): Pizza Fritta Day con degustazione gratuita per tavoli da almeno quattro persone;

(Napoli): Pizza Fritta Day con degustazione gratuita per tavoli da almeno quattro persone; Grand Hotel Excelsior Vittoria (Sorrento, NA): tour guidato tra le sale storiche che ospitarono Wagner e Caruso;

(Sorrento, NA): tour guidato tra le sale storiche che ospitarono Wagner e Caruso; Imperial Hotel Tramontano (Sorrento, NA): drink di benvenuto e visita guidata alla mostra del maestro Antonio Nocera;

(Sorrento, NA): drink di benvenuto e visita guidata alla mostra del maestro Antonio Nocera; Ristorante Antico Francischiello (Massa Lubrense, NA): menu degustazione con cinque portate della tradizione;

(Massa Lubrense, NA): menu degustazione con cinque portate della tradizione; Pasticceria Pansa (Amalfi, SA): serata musicale e degustazioni con l'evento Pansa in Jazz.

Gran Caffè Gambrinus di Napoli Locanda del Cerriglio di Napoli Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin di Napoli Ristorante Antico Francischiello di Massa Lubrense (NA) ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Gran Caffè Gambrinus di Napoli Locanda del Cerriglio di Napoli Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin di Napoli Ristorante Antico Francischiello di Massa Lubrense (NA)

Puglia

Confetteria Mucci Giovanni (Andria, BT): percorso guidato attraverso sei racconti e sei degustazioni per ripercorrere 130 anni di arte confettiera.

Confetteria Mucci Giovanni di Andria (BT)

Sicilia

Antica Focacceria San Francesco (Palermo): visita guidata e degustazione dedicata al cibo di strada palermitano;

(Palermo): visita guidata e degustazione dedicata al cibo di strada palermitano; Ristorante La Botte (Monreale, PA): showcooking con degustazione alla scoperta della cucina locale;

(Monreale, PA): showcooking con degustazione alla scoperta della cucina locale; Fabbrica Finocchiaro (Giarre, CT): assaggi guidati di praline e dragées tradizionali.

Antica Focacceria San Francesco di Palermo Ristorante La Botte di Monreale (PA) Fabbrica Finocchiaro di Giarre (CT) ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Antica Focacceria San Francesco di Palermo Ristorante La Botte di Monreale (PA) Fabbrica Finocchiaro di Giarre (CT)

Un valore inestimabile per l'identità e l'accoglienza italiana