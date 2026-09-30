JRE Young Week, quattro settimane per avvicinare gli under 30 all’alta ristorazione

Quattro settimane, ristoranti JRE in tutta Italia e uno sconto del 30% riservato agli under 30. È la formula con cui Jeunes Restaurateurs Italia lancia JRE Young Week, un progetto pensato per avvicinare le nuove generazioni alla ristorazione d’autore e creare un rapporto più diretto tra giovani clienti e ristoratori. L'iniziativa partirà nell'autunno 2026 e proseguirà fino a febbraio 2027, con una settimana al mese. L'obiettivo dichiarato dall'associazione è lavorare sul pubblico di domani, rendendo più accessibile l'esperienza nei ristoranti aderenti senza modificare la proposta gastronomica dei singoli locali.

Alta ristorazione, JRE porta gli under 30 a tavola con uno sconto del 30%

JRE Young Week, quattro settimane tra ottobre 2026 e febbraio 2027

Il calendario prevede quattro appuntamenti. La prima settimana si svolgerà dal 19 al 25 ottobre 2026, seguita dal secondo appuntamento dal 16 al 22 novembre. Dopo la pausa natalizia, il progetto riprenderà dal 25 al 31 gennaio 2027 e si concluderà dal 22 al 28 febbraio. Durante queste settimane, i ristoranti JRE aderenti accoglieranno clienti under 30 con una riduzione del 30% sul conto, esclusi vini e altre bevande. La partecipazione sarà legata alla disponibilità dei singoli locali e alle modalità di prenotazione stabilite da ciascun ristorante.

JRE Young Week: tutti gli appuntamenti 19-25 ottobre 2026

16-22 novembre 2026

25-31 gennaio 2027

22-28 febbraio 2027

JRE Young Week: tutti gli appuntamenti 19-25 ottobre 2026 16-22 novembre 2026 25-31 gennaio 2027 22-28 febbraio 2027

La formula punta quindi a intervenire su uno degli aspetti che possono incidere sull'accesso dei giovani alla ristorazione d'autore: il costo dell'esperienza. Ma il progetto nasce anche con l'intenzione di favorire un confronto più diretto tra il mondo della cucina contemporanea e una fascia di pubblico che rappresenterà una parte importante della domanda futura.

Alta ristorazione e giovani: JRE punta sul pubblico di domani

Per Jeunes Restaurateurs Italia, avvicinare gli under 30 alla ristorazione non significa soltanto aumentare il numero dei giovani clienti, ma creare un'occasione di conoscenza reciproca. Da una parte ci sono chef e ristoratori, dall'altra una generazione con abitudini, aspettative e modalità di consumo differenti. «Con JRE Young Week vogliamo rivolgerci a una generazione che troppo spesso considera la cucina d'autore un'esperienza lontana o riservata a pochi. Crediamo invece che avvicinare i giovani al nostro modo di intendere l'ospitalità e la qualità sia un investimento sul futuro della ristorazione italiana: i nostri chef e le nostre sale hanno bisogno di dialogare con chi sarà il nostro pubblico di domani», spiega Alberto Basso, presidente JRE-Italia. Il progetto si inserisce così in una riflessione più ampia sul rapporto tra accessibilità, formazione del pubblico e futuro della ristorazione. L'obiettivo non è soltanto portare nuovi clienti nei locali, ma favorire una maggiore conoscenza di un settore che comprende cucina, sala, accoglienza e professionalità diverse.

Alberto Basso, presidente JRE-Italia

La seconda parte del progetto guarda infatti anche ai cambiamenti che stanno interessando il settore e alle nuove aspettative dei consumatori. «La ristorazione - ha aggiunto Basso - sta cambiando e, con essa, stanno cambiando le richieste delle persone che desiderano vivere una esperienza da ricordare. Guardare alle nuove generazioni significa quindi per noi osservare il futuro del settore da entrambe le prospettive: quella dei giovani che si avvicinano alla professione, portando nuove competenze, sensibilità e linguaggi, e quella di una generazione di clienti che esprime aspettative diverse rispetto all’esperienza gastronomica, all’ospitalità e al rapporto con il ristorante. Come associazione sentiamo la responsabilità di ascoltare questo cambiamento e di creare un dialogo tra generazioni, senza perdere quei valori di qualità, accoglienza e ricerca che fanno parte della nostra identità. JRE Young Week rappresenta un’occasione concreta in questa direzione: aprire le porte dei nostri ristoranti, permettere ai giovani di conoscere più da vicino il mondo della ristorazione contemporanea e, allo stesso tempo, dare ai nostri associati l’opportunità di incontrare e comprendere meglio il pubblico che ne accompagnerà il futuro.»

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Come partecipare alla JRE Young Week