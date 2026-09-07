In Val Ridanna, il celebre resort altoatesino, in costante evoluzione, si reinventa per accogliere l’autunno e si veste di novità, offrendo meraviglia e comfort tra magiche esperienze per i bambini e spazi all'aperto affacciati sullo spettacolo della montagna. Una nuova area saune, una vasca dedicata ai bambini al Bergiland, una rinnovata area wellness per le famiglie e nuovi spazi en plein air: l’autunno 2026 porta allo Schneeberg Family Spa Resort diverse novità che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di soggiorno in Val Ridanna. Un restyling che coinvolge wellness, divertimento e vita all’aria aperta e che si inserisce in un resort dove la montagna si vive in famiglia, tra natura, movimento e momenti di relax.

Lo Schneeberg Family Spa Resort incastonato a 1.417 metri di altitudine tra le Alpi dello Stubai e il Monte Giovo in Val Ridanna

Accoccolato a 1.417 metri di altitudine, a pochi chilometri da Vipiteno, nella splendida Val Ridanna, il cuore verde dell’Alto Adige, il resort è abbracciato dal maestoso Monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve da cui prende il nome. Lo Schneeberg Family Spa Resort è molto più di un hotel: è un mondo da esplorare, dove ogni stagione invita a vivere esperienze autentiche tra montagne, pascoli, silenzi e tanto divertimento. Un rifugio per le famiglie, ma anche un vero e proprio borgo delle meraviglie, capace di rinnovarsi continuamente senza perdere il suo legame con il territorio.

Una nuova dimensione di benessere alpino

Fermarsi non fa parte della filosofia dello Schneeberg. Per rendere ogni soggiorno ancora più memorabile, la storica e apprezzata area saune al piano inferiore è stata completamente rinnovata, con spazi ripensati e ristrutturati in una veste dal moderno fascino alpino, mantenendo intatta l’atmosfera accogliente che da sempre la contraddistingue. Il nuovo ambiente è pensato per offrire un’esperienza di benessere ancora più piacevole e coinvolgente, anche alle famiglie. Gli spazi continuano infatti a ospitare i momenti dedicati alla sauna per famiglie, una formula ideale per ritrovarsi insieme dopo un’escursione in quota e avvicinare anche i più piccoli ai benefici del wellness attraverso esperienze a loro misura.

Lounge relax con nicchie in legno e poltroncine moderne Lounge relax con nicchie in legno e poltroncine moderne Percorso rigenerante con vasca circolare e fontana in pietra naturale Vasca acquatica indoor con roccia e sedute relax ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Lounge relax con nicchie in legno e poltroncine moderne Lounge relax con nicchie in legno e poltroncine moderne Percorso rigenerante con vasca circolare e fontana in pietra naturale Vasca acquatica indoor con roccia e sedute relax

La nuova area saune si inserisce in un universo wellness di oltre 10.000 mq: tra piscine riscaldate interne ed esterne, zone relax, saune e trattamenti ispirati alla tradizione alpina, il resort offre una delle aree wellness più ampie dell’Alto Adige. Tra le esperienze più particolari ci sono il bagno alle erbe della Val Ridanna e quello alla crema di burro di capra, trattamenti che trasformano le proprietà della natura alpina in momenti di profondo relax. Un menu di trattamenti è dedicato anche ai piccoli ospiti.

L'area bagni di vapore incastonata nella roccia naturale della Val Ridanna Il suggestivo bagno di vapore mosaico impreziosito da grandi cristalli di rocca illuminati La nuova sauna finlandese rivestita in legno alpino rigenerato, cuore del restyling dell'area saune Ambiente con cromoterapia e stufa a vista per il benessere psicofisico ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'area bagni di vapore incastonata nella roccia naturale della Val Ridanna Il suggestivo bagno di vapore mosaico impreziosito da grandi cristalli di rocca illuminati La nuova sauna finlandese rivestita in legno alpino rigenerato, cuore del restyling dell'area saune Ambiente con cromoterapia e stufa a vista per il benessere psicofisico

Per gli adulti, la zona Adults Only offre inoltre un ambiente dedicato al silenzio e alla quiete, con saune textile-free, una piscina a sfioro lunga 25 metri e una terrazza rooftop affacciata sulla Val Ridanna. Per i bambini, il BergiLand rappresenta invece il regno dell’acqua e del gioco. Due mondi distinti ma armoniosi, pensati per permettere a ogni componente della famiglia di seguire il proprio ritmo.

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Bergiland: più acqua, più gioco, più fantasia

Il regno del divertimento per i giovani ospiti si rinnova con nuove proposte studiate per trovare il perfetto equilibrio tra avventura e comfort. Nel Bergiland, il family acquapark indoor da fiaba, arriva una nuova vasca dedicata ai bambini, progettata per rendere ancora più ricca l’esperienza dei giochi d’acqua e garantire momenti di divertimento in sicurezza. Per concedersi una pausa tra una discesa e l’altra è stata inoltre creata una nuova area relax direttamente all’interno della struttura.

parco acquatico indoor Bergiland con il castello delle fiabe, gli scivoli e il nuovo concept di illuminazione a mongolfiera

A rendere ancora più spettacolare l’esperienza sugli scivoli è invece un nuovo concept di illuminazione scenografica a mongolfiera, che trasforma ogni discesa in un suggestivo viaggio tra le nuvole. Bergiland completa così l’offerta acquatica dello Schneeberg con un ambiente pensato per accompagnare i bambini in un mondo fantastico fatto di scivoli, castelli, gallerie scavate nella roccia e piscine adatte anche ai neonati.

Nuovi spazi da vivere all’aperto

Un’altra bella novità riguarda gli spazi en plein air del resort, che si arricchiscono di nuove soluzioni pensate per vivere ancora più piacevolmente gli ambienti esterni. Sulla terrazza principale è stata installata un’elegante pergola, che crea un ambiente protetto ma arioso, ideale per concedersi una pausa e godere del paesaggio altoatesino. Anche la suggestiva terrazza affacciata sul laghetto si presenta rinnovata, con ampie e moderne vele ombreggianti che proteggono le sedute a bordo acqua. Un nuovo angolo del resort dove rilassarsi a contatto con la natura e vivere il paesaggio da una prospettiva ancora più piacevole.

Natura da vivere, animali da incontrare

Accanto alle novità che fanno il loro debutto con la stagione autunnale, lo Schneeberg continua a offrire un ricco universo di esperienze per tutta la famiglia. Come la Fattoria didattica, dove i bambini possono avvicinarsi agli animali: cavalli, pony, alpaca, coniglietti, pecore, caprette, galline, oche... e persino un pavone. Un’interazione reale con la natura, fatta di carezze, sguardi, piccoli gesti di cura e tanta meraviglia.

Fattoria Didattica dello Schneeberg, un'esperienza a contatto con la natura pensata per i più piccoli

A pochi passi, il Giardino delle Erbe Aromatiche invita invece a rallentare. Qui si scopre la varietà delle erbe curative e officinali locali, se ne respirano i profumi e, volendo, si può partecipare a workshop o trattamenti Spa ispirati alle proprietà rilassanti e benefiche delle piante.

Sport e divertimento per tutta la famiglia

Per chi ama mantenersi attivo anche in vacanza, lo Schneeberg propone un campo da padel, mix avvincente tra squash e tennis, insieme a un campo sportivo polifunzionale, minigolf, beach volley e calcio. Nel laghetto attrezzato è possibile persino navigare con piccole barche a remi e pedalò.

I nuovi campi da padel e l'area sportiva circondati dai prati e dalle vette della Val Ridanna Il campo da minigolf all'aperto integrato nel parco del resort per le sfide in famiglia Il laghetto navigabile del resort, dove grandi e piccini possono rilassarsi con un giro in pedalò immersi nella natura della Val Ridanna Il parco giochi outdoor dello Schneeberg, dotato di scivoli, altalene, sabbia e giochi su molla per il divertimento dei più piccoli all'aria aperta ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I nuovi campi da padel e l'area sportiva circondati dai prati e dalle vette della Val Ridanna Il campo da minigolf all'aperto integrato nel parco del resort per le sfide in famiglia Il laghetto navigabile del resort, dove grandi e piccini possono rilassarsi con un giro in pedalò immersi nella natura della Val Ridanna Il parco giochi outdoor dello Schneeberg, dotato di scivoli, altalene, sabbia e giochi su molla per il divertimento dei più piccoli all'aria aperta

Nel cuore del parco che circonda il resort trovano spazio il percorso Kneipp, perfetto per stimolare la circolazione, piacevoli zone relax e il grande playground all’aperto, con giochi in legno, scivoli, altalene, castello per arrampicare, funicolare e sei trampolini per saltare scatenandosi in incredibili evoluzioni. Lo spazio outdoor dello Schneeberg è un mondo da scoprire, dove ogni angolo nasconde una nuova avventura, ogni sentiero invita all’esplorazione e ogni giornata si trasforma in un racconto fatto di fantasia, emozioni e libertà. Qui la parola noia è sconosciuta.

La Active Arena e il miniclub

Anche quando il tempo invita a stare al coperto, le occasioni non mancano. La Active Arena propone due esperienze che uniscono attività fisica, tecnologia e videogaming grazie alla tecnologia VALO: ValoJump, dove ogni salto diventa un’azione digitale su un maxi-schermo, e Valo Arena, un’arena interattiva di 64 mq che regala un’esperienza immersiva senza visori né controller. E poi c’è il miniclub, aperto sette giorni su sette, dove ogni giornata si trasforma in una nuova avventura. Qui l’immaginazione corre veloce tra castelli di fantasia e missioni da piccoli esploratori.

La ValoArena, una stanza di realtà aumentata senza visori per sfide virtuali multiplayer e dinamiche Tappeti elastici e tecnologia interattiva ValoJump nell'Active Arena per il divertimento ad alta quota. Le bowling lanes dell'hotel, ideali per momenti di svago e competizione dopo una giornata in montagna Lo spazio Mini Club riservato ai laboratori e alle attività ricreative dei più piccoli ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La ValoArena, una stanza di realtà aumentata senza visori per sfide virtuali multiplayer e dinamiche Tappeti elastici e tecnologia interattiva ValoJump nell'Active Arena per il divertimento ad alta quota. Le bowling lanes dell'hotel, ideali per momenti di svago e competizione dopo una giornata in montagna Lo spazio Mini Club riservato ai laboratori e alle attività ricreative dei più piccoli

Il team di animazione, con energia e creatività, propone ogni settimana un programma ricco e sorprendente: attività per bambini dai 3 anni in su e ragazzi, pensate per stimolare curiosità e divertimento. Dai giochi nella soft-play area alle corse con i mini go-kart, dalle partite a bowling ai primi passi sulla parete d’arrampicata, fino ai laboratori dove mani e fantasia lavorano insieme per creare meraviglie.

Sentieri da favola

Qui, dove la Val Ridanna si apre a scenari incantati, ogni sentiero è un invito a esplorare con occhi nuovi. Basta salire con gli impianti Racines-Giovo per immergersi nel Mondo Avventura Montagna, un facile percorso ad anello – percorribile anche con passeggino – che in poco più di un’ora conduce grandi e piccoli in un universo di natura e fantasia. Sedici stazioni interattive, una malga con gli animali, un percorso Kneipp nel verde, la galleria delle marmotte, lo Scivolo Gigante e il Mondo dei suoni. Non meno sorprendente è il Bosco Avventura, dove zattere, scivoli e pareti da scalare trasformano il divertimento in un’esperienza di scoperta, mentre i genitori si rilassano tra sole e silenzio.

KOTTERSTEGER Escursionisti lungo le passerelle in legno delle spettacolari Gole di Stanghe (Gilfenklamm), l'unico canyon al mondo scavato interamente nel marmo bianco

Per chi cerca un’esperienza più sensoriale, il Sentiero a Piedi Scalzi (da Maso Pulvererhof) regala emozioni a fior di pelle: si cammina su corteccia, sassi levigati, muschio e tronchi, lasciando che il corpo ritrovi il suo ritmo. Il finale? Una fresca immersione nel torrente, dove l’acqua rigenera e il tempo sembra fermarsi. E poi ci sono loro, le Cascate di Stanghe: uno spettacolo scolpito dalla forza dell’acqua. Il sentiero, che parte dal borgo omonimo, attraversa un canyon di marmo bianco dove ponti sospesi e passerelle conducono tra spruzzi, echi e pareti vertiginose. L’ascesa, di circa un’ora e mezza e 210 metri di dislivello, culmina con una sosta al Gasthof Jaufensteg, l’unico ristorante della zona. Per il ritorno? Un comodo sentiero o il bus navetta.

Come arrivare e tariffe Lo Schneeberg si raggiunge dal Brennero o da sud dall’autostrada A22. Si esce a Vipiteno, direzione Val Ridanna: dopo soli 15 km si arriva all’hotel. Con la formula "All-Inclusive Light" le tariffe partono da 145 euro a persona a notte per una stanza doppia.