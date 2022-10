“Nati per stare insieme” a Milano da Trattoria Masuelli San Marco

Milano, zona Porta Romana, da più di 100 anni la famiglia Masuelli accoglie i propri ospiti in quella che si presenta come "La Trattoria" per definizione e che si fregia del titolo di “Bottega storica”. La filosofia dell’accoglienza è permeata a fondo nello spirito delle persone e del locale e lo si percepisce da ogni dettaglio: dalla mise en place, essenziale ma raffinata, dagli arredi prestigiosi come i lampadari Venini anni ‘30 firmati Giò Ponti o le sedie Thonet originali degli anni ‘20.

Oggi arrivati alla terza generazione, Massimiliano “Max” Masuelli con tecnica e professionalità, propone una fusione tra la cucina milanese e quella piemontese traendo ispirazione dalla tradizione per riversare la propria creatività e creare dei veri e propri classici, come la cotoletta alla milanese tassativamente con l’osso e il premiato risotto allo zafferano.

Federico Bovarini, Gabriele Merlo, Gabriele Ancona, Max Masuelli

Anche in questa tappa meneghina di “Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano” la cena di 4 portate realizzate con le tre diverse stagionature di Grana Padano Dop in abbinamento ai vini lombardi è stata preceduta da un interessante momento di approfondimento.

Max Masuelli e la sua brigata 1/7 In cucina 2/7 In cucina 3/7 In cucina 4/7 Matteo Scibilia e Max Masuelli 5/7 In cucina 6/7 In cucina 7/7 Previous Next

Il training formativo

Gabriele Ancona, vicedirettore di Italia a Tavola ha moderato la master class guidata da Federico Bovarini (Ais) e Gabriele Merlo (Onaf) con la partecipazione di Babettli Azzone (Tenuta Roveglia), Andrea Crosignani (Azienda Agricola Manuelina), Carlo Alberto Panont (direttore Consorzio Garda Doc) e Carlo Veronese (direttore Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese).

Federico Bovarini e Gabriele Merlo durante il training 1/5 Il training formativo 2/5 Il training formativo 3/5 Andrea Crosignani (Azienda Agricola Manuelina) e Babettli Azzone (Tenuta Roveglia) 4/5 Carlo Alberto Panont (direttore Consorzio Garda Doc) e Carlo Veronese (direttore Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese) 5/5 Previous Next

Un momento ideale per i presenti, giornalisti, addetti ai lavori e gourmand, per scoprire le qualità delle varie stagionature di Grana Padano Dop e giocare con gli abbinamenti dei vini in degustazione.

Il 12 mesi ha nette note lattiche, di burro appena sciolto, panna, gusto delicato in cui affiora tutto il sapore del latte e leggere note vegetali; il 18 mesi più saporito ma non piccante, un aroma che ricorda la frutta secca e il fieno; infine l’oltre 20 mesi, gusto saporito e pieno, fragrante con note più decise e intense di frutta secca.

Le note di degustazione

“Limne” Lugana Doc 2021 dell’Azienda Tenuta Roveglia, “Solonero” Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc 2020 dell’Azienda Manuelina, “Dogana Veneta” Corvina Garda Doc dell’Azienda Cantina Di Castelnuovo Del Garda

“Limne” Lugana Doc 2021 dell’Azienda Tenuta Roveglia

Turbiana in purezza, un vino dal carattere spiccato e dotato di grande finezza e persistenza. Brillante nel calice, paglierino intenso. Giovane nei profumi, un accenno floreale e vegetale, poi la frutta, pesca bianca. In bocca è avvolgente, diretto e dalla buona acidità che invoglia la beva.



“Solonero” Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc 2020 dell’Azienda Manuelina

Pinot nero giovane, l’affinamento in acciaio non altera, anzi esalta le caratteristiche del vitigno. Brillante, rosso rubino limpido, al naso colpiscono subito ribes, mora e lampone, leggeri sentori vegetali e floreali. In bocca avvolgente ed equilibrato. Corpo medio, ottima persistenze e una beva eccezzionale.



“Dogana Veneta” Corvina Garda Doc dell’Azienda Cantina Di Castelnuovo Del Garda

Corvina in purezza, dopo 3 mesi in botte grande, nel calice si presenta rubino intenso, quasi impenetrabile che fa presagire un buon tannino. Al naso è complesso e si articola tra frutta rossa matura (ciliegia) e leggeri rimandi speziati. In bocca conferma un tannino importante ma non predominante che ben si bilancia con una discreta complessità.

La cena

La Brûlée, crème brûlée al Grana Padano Dop oltre 20 mesi, uovo molle e funghi di stagione

Il menu della serata, 4 portate dall’antipasto al dolce, si è aperto con “La Brûlée, crème brûlée al Grana Padano Dop oltre 20 mesi, uovo molle e funghi di stagione”, un entrée che sa di autunno, dolce e avvolgente come il “Limne” Lugana Doc 2021 dell’Azienda Tenuta Roveglia.

Tajarin al tartufo, mantecato al Grana Padano Dop 12 mesi, salsiccia di Bra al coltello

Il primo, “Tajarin al tartufo, mantecato al Grana Padano Dop 12 mesi, salsiccia di Bra al coltello”, piatto storico del locale abbinato al “Solonero” Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc 2020 dell’Azienda Manuelina.

Cuscino morbido, guancialino di vitello stufato, polenta di castagne e fonduta di Grana Padano Dop 18 mesi

Il secondo, “Cuscino morbido, guancialino di vitello stufato, polenta di castagne e fonduta di Grana Padano Dop 18 mesi”, un altro classico di Masuelli, servito vista la stagione con polenta di castagne che ben accompagnava il “Dogana Veneta” Corvina Garda Doc dell’Azienda Cantina Di Castelnuovo Del Garda.

Bonet bianco al Grana Padano Dop 12 mesi

Degna chiusura di una sontuosa cena, il “Bonet bianco al Grana Padano Dop 12 mesi”, ricco e goloso, ma ben bilanciato.

Il calendario completo degli appuntamenti

Vuoi partecipare ai prossimi appuntamenti della Restaurant Week? Clicca sulle prossime date per iscriverti!

21 settembre | Ristorante La Sprelunga - Seveso (Mb) [clicca per leggere l'articolo]

Tel 0362 503150 - www.lasprelunga.it

28 settembre | Antica Cascina San Zago - Salò (Bs) [clicca per leggere l'articolo]

Tel 039 5312410 - www.anticacascinasanzago.it

11 ottobre | Osteria da Pietro - Castiglione delle Stiviere (Mn) [clicca per leggere l'articolo]

Tel 0376 673718 - www.osteriadapietro.it

19 ottobre | Trattoria Masuelli San Marco - Milano

Tel 02 55184138 - www.masuellitrattoria.com

26 ottobre | Hotel Ristorante Il Belvedere - Torno (Co)

Tel 031 419656 - www.hotelilbelvedere.com

2 novembre | Ristorante La Filanda - Macherio (Mb)

Tel 039 2011030 - www.lafilandamacherio.it

9 novembre | Umberto De Martino - San Paolo d’Argon (Bg)

Tel 035 4254202 - www.florianmaison.com

16 novembre | VIVA Viviana Varese Ristorante - Milano

Tel 02 49497340 - www.vivavivianavarese.it

23 novembre | Tano Passami l’Olio - Milano

Tel 02 8394139 - www.tanopassamilolio.it

30 novembre | Ristorante Lino - Pavia

Tel 0382 1803920 - www.ristorantelino.com

18 gennaio | Trattoria La Barca - Rho (Mi)

Tel 02 9303976 - www.trattorialabarca.com

25 gennaio | Derby Grill - Hotel de la Ville - Monza

Tel 039 39421 - www.derbygrill.it

Trattoria Masuelli San Marco

viale Umbria 80 - 20135 Milano

Tel 02 55184138