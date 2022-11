“Nati per stare insieme” si tinge di Sicilia con Cristian Benvenuto

Siamo nel pieno centro della provincia brianzola a pochi chilometri da Monza e Milano. Nel 1700 l’edificio ospitava una vera e propria filanda con locanda annessa fino a quando, più di vent’anni fa, la famiglia Benvenuto apre il ristorante attuale dove fin da subito a dominare in tavola è stata la cucina tipica siciliana.

Oggi a guidare le cucine troviamo Cristian Benvenuto (socio Euro-Toques Italia), seconda generazione della famiglia, che porta avanti la stessa filosofia culinaria. Negli anni lo chef, grazie alla sua maturità e alla sua esperienza, ha saputo combinare i migliori prodotti della tradizione sicula, talvolta accostandoli a quelli del territorio lombardo, selezionando e studiando ogni ingrediente personalmente e dando vita ad abbinamenti creativi e sorprendenti nella loro semplicità, senza mai togliere spazio all’eleganza, in quella che lui definisce “la vera cucina siciliana gourmet”. Il rispetto del valore del cibo è espresso pienamente nell’idea di Cristian che tiene a sottolineare che «la materia prima non conosce scarto».

Beppe Casolo, Federico Bovarini, Cristian Benvenuto, Alberto Lupini, Alessio Inganni ed Emmanuel Gozzi

E qui si è svolto il sesto appuntamento di “Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano”: una cena di 4 portate realizzate con le tre diverse stagionature di Grana Padano Dop in abbinamento ai vini lombardi. E come di consueto è stata preceduta da un interessante momento di approfondimento dedicato ad addetti ai lavori, giornalisti e gourmand.

Alberto Barbato, Cristian Benvenuto e Filomena Calia

Il training formativo

A moderare il tutto Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola con il prezioso aiuto di Federico Bovarini (Ais), Beppe Casolo (Onaf), Emmanuel Gozzi (Azienda Gozzi) e Alessio Inganni (Cantina Bottenago). Degustare le diverse stagionature di Grana Padano Dop, approfondirne le caratteristiche e la storia e non ultimo giocare con gli abbinamenti dei vini proposti poi in abbinamento al menu ad hoc della cena stessa.

Il training formativo a La Filanda 1/7 Il training formativo a La Filanda 2/7 Il training formativo a La Filanda 3/7 Il training formativo a La Filanda 4/7 Le tre stagionature di Grana Padano Dop 5/7 Beppe Casolo e Federico Bovarini 6/7 Il training formativo a La Filanda 7/7 Previous Next

Il Grana Padano Dop 12 mesi al naso ha nette note lattiche, di burro fresco e panna, un gusto delicato in cui affiora il sapore del latte accompagnato da leggere note vegetali; il 18 mesi è più saporito ma non piccante, un aroma che ricorda la frutta secca e il fieno e si inizia a percepire l’umami; infine l’oltre 20 mesi, gusto saporito e pieno, fragrante con note più decise e intense di frutta secca e umami più presente.

La degustazione di Federico Bovarini

“Bottinus” Metodo Classico Garda Doc Spumante Brut - Cantina Bottenago | “D’Alloro” Alto Mincio Igt Chardonnay 2021 - Azienda Tenuta Maddalena | “Magrini” Mantova Rosso Igt 2017 - Azienda Gozzi

“Bottinus” Metodo Classico Garda Doc Spumante Brut - Cantina Bottenago

Bollicina dall’aspetto delicato e finissimo. Al naso delicate note intense di frutta croccante bianca. Il gelsomino è spiccato e corroborante. Le erbe aromatiche concludono un naso non complesso, ma fine. Il sorso è fresco, lineare e gustoso. La bollicina pulisce il palato e la morbidezza del residuo è ben integrata. Sorso equilibrato, di buona struttura, ottimo come inizio pasto.

“D’Alloro” Alto Mincio Igt Chardonnay 2021 - Azienda Tenuta Maddalena

Al naso si comprende che è giovane e la frutta è una frutta a pasta gialla come la pesca. Piacevoli note di frutta secca intrecciate con leggeri sentori erbacei. La nota minerale, quasi solfurea è spinta. Il bocca il sorso è sapido. La morbidezza è abbondante e il frutto giallo è particolarmente maturo. Servito ad un paio di gradi in meno la piacevolezza è immediata. Finale lungo e di ottima struttura.

“Magrini” Mantova Rosso Igt 2017 - Azienda Gozzi

Colore dalla massa impenetrabile. Rosso rubino acceso con un leggero riflesso granato. Al naso tanta frutta matura, dalla susina ai frutti di bosco. Belle le sfumature di violetta. Il sottobosco è leggermente pungente, quanto la freschezza balsamica e delicatamente impepata. In bocca il sorso è ricco, pieno, strutturato. Di forza e potenza, ma calibrato con maestria. La sovramaturazione non è invasiva, anzi percepiamo ancora tanta freschezza pur essendo un 2017. Un vino importante e che pretende un’attenzione maggiore nella degustazione.

La cena

Cristian Benvenuto spiega i piatti agli ospiti 1/9 La preparazione della Parmigiana in pomodorino 2/9 La parmigiana in pomodorino 3/9 La cena a La Filanda 4/9 La preprazione della brioche con il tuppo 5/9 La granita, la brioche e l’uovo 6/9 Ceppo acceso (riso Carnaroli in purezza, mandorle tostate d’Avola, basilico liquido, scampo di Mazara del Vallo, perle di tartufo e Grana Padano Dop 18 mesi) 7/9 Autunno (guancia di vitello su crema di sedano rapa e Grana Padano Dop 18 mesi, purea di pere caramellate e polvere di spinaci) 8/9 La brigata in sala 9/9 Previous Next

Archiviata la masterclass, ricca di spunti e curiosità, si inizia con la cena. Ad aprire le danze un amouse bouche: la “Parmigiana in pomodorino”, parmigiana ovviamente di melanzane, servita come un piccola sfera e con tutto il sapore di un classico della cucina italiana.

La granita, la brioche e l’uovo (uovo perfetto, spuma al Grana Padano Dop oltre 20 mesi, granita al caffè e la brioche con il tuppo)

Antipasto, “La granita, la brioche e l’uovo (uovo perfetto, spuma al Grana Padano Dop oltre 20 mesi, granita al caffè e la brioche con il tuppo)”. Un piatto che sulla carta può sembrare ostico, ma una volta giunto in tavola cancella ogni dubbio, splendidamente bilanciato, nessun ingrediente che sovrasta gli altri e il tocco di granita al caffè che chiude tutto insieme alla dolcezza della brioche. Veramente azzeccato, come azzeccato è l’abbinamento con il “Bottinus” Metodo Classico Garda Doc Spumante Brut della Cantina Bottenago.

Ceppo acceso (riso Carnaroli in purezza, mandorle tostate d’Avola, basilico liquido, scampo di Mazara del Vallo, perle di tartufo e Grana Padano Dop 18 mesi)

Il primo, "Ceppo acceso (riso Carnaroli in purezza, mandorle tostate d’Avola, basilico liquido, scampo di Mazara del Vallo, perle di tartufo e Grana Padano Dop 18 mesi)". Un risotto a regola d’arte, dove i profumi del mare siciliano si sposano con la terra, il tartufo, leggero e mai invadente e la croccantezza delle mandorle. Ad accompagnarlo il “D’alloro” Alto Mincio Igt Chardonnay 2021 dell’Azienda Tenuta Maddalena.

Autunno (guancia di vitello su crema di sedano rapa e Grana Padano Dop 18 mesi, purea di pere caramellate e polvere di spinaci)

"Autunno (guancia di vitello su crema di sedano rapa e Grana Padano Dop 18 mesi, purea di pere caramellate e polvere di spinaci)". Secondo eccezionale, non la solita guancia cotta sotto vuoto, ma in padella per 7 ore e successivamente stabilizzata per 11 ore a 76°C tramite ventola d’aria calda nel suo fondo. Il risultato, consistenza e sapore unici, godurioso. In abbinamento il taglio bordolese “Magrini” Mantova Rosso Igt 2017 dell’Azienda Gozzi.

La cheesecake a Caltagirone, Grana Padano Dop 12 mesi

A degna chiusura di un’altra eccellente cena targata “Restaurant Week”, “La cheesecake a Caltagirone e Grana Padano Dop 12 mesi”. Bella come una ceramica di Caltagirone che quasi dispiace mangiarla, quasi, infatti si rivela un dessert ancora una volta bilanciato e rotondo, senza eccessi di dolcezza.

Appuntamento quindi alla prossima settimana!

Il calendario completo degli appuntamenti

Vuoi partecipare ai prossimi appuntamenti della Restaurant Week? Clicca sulle prossime date per iscriverti!

21 settembre | Ristorante La Sprelunga - Seveso (Mb) [clicca per leggere l'articolo]

Tel 0362 503150 - www.lasprelunga.it

28 settembre | Antica Cascina San Zago - Salò (Bs) [clicca per leggere l'articolo]

Tel 039 5312410 - www.anticacascinasanzago.it

11 ottobre | Osteria da Pietro - Castiglione delle Stiviere (Mn) [clicca per leggere l'articolo]

Tel 0376 673718 - www.osteriadapietro.it

19 ottobre | Trattoria Masuelli San Marco - Milano [clicca per leggere l'articolo]

Tel 02 55184138 - www.masuellitrattoria.com

26 ottobre | Hotel Ristorante Il Belvedere - Torno (Co) [clicca per leggere l'articolo]

Tel 031 419656 - www.hotelilbelvedere.com

2 novembre | Ristorante La Filanda - Macherio (Mb)

Tel 039 2011030 - www.lafilandamacherio.it

9 novembre | Umberto De Martino - San Paolo d’Argon (Bg)

Tel 035 4254202 - www.florianmaison.com

16 novembre | VIVA Viviana Varese Ristorante - Milano

Tel 02 49497340 - www.vivavivianavarese.it

23 novembre | Tano Passami l’Olio - Milano

Tel 02 8394139 - www.tanopassamilolio.it

30 novembre | Ristorante Lino - Pavia

Tel 0382 1803920 - www.ristorantelino.com

18 gennaio | Trattoria La Barca - Rho (Mi)

Tel 02 9303976 - www.trattorialabarca.com

25 gennaio | Derby Grill - Hotel de la Ville - Monza

Tel 039 39421 - www.derbygrill.it





Ristorante La Filanda

via Milano 16 - 20846 Macherio (Mb)

Tel 039 2011030