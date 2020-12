Scontro tra Davide e Golia: con due progetti online Bergamo sfida i colossi del delivery

Primo Piano del 05 dicembre 2020 | 08:30

T

La piattaforma per il delivery, completamente gratuita

Ristoratori soddisfatti



L’alternativa locale (e più veloce) ad Amazon

Bisogna unirsi per sconfiggere i colossi

A Bergamo anche la mensa è take away

Meal delivery in Italia: giro d'affari di 706 milioni di euro

I colossi rilanciano a suon di sconti

Le Prugne della California

uttasi avvia verso il, con le rispettive restrizioni (e baralle 18), e versoche, da nuovo dcpm , avranno sì ima, essendoci il divieto di spostamento, per molti saranno impossibili da raggiungere.Dunque, ancora una volta, per i, o meglio per chi se lo può permettere, non resta che affidarsi al. E con le prossime festività bloccati in casa, i principalidelle) sembra abbiano mangiato la foglia e per dicembre “combattono” a colpi disullee allaMa se tutto ciò non fosse necessario? O meglio se ci fossero giàche mostrano che ilnon deve passare necessariamente per ildei grandi? Succede a La città simbolo della pandemia di Coronavirus che ora diventadelBergamo è, infatti, a tutti gli effetti laina introdurre dueche hanno l’ambizione didae di portare idel territorio a sopravvivere alladiIl primo progetto è RistoraBergamo , lasviluppata da VisitBergamo, online ufficialmente dal 19 novembre. Una, completamente(nessuna commissione per gli esercenti e nessun costo di adesione) per i ristoranti della città. Il principio è semplice: il cittadino trova ilche cerca, puòe il ristoratore puòda sé lasenza pagare il 35% di commissioni a un Glovo o Deliveroo.Il secondo,, è un esperimento unico nel suo genere e primo in Italia: unin cui glisononella città e in 19 comuni limitrofi daa prezzi(la consegna è gratuita fino a 40 euro) e in tempi più rapidi di Amazon Entrambe le iniziative, appoggiate dale daldel(Duc), sono nate per offrire un aiuto concreto al settore, tra i più colpiti dall’attuale situazione legata all’emergenza Covid-19.L’obiettivo, dichiarato, diè quello di essere un servizio completamente, a differenza delle app e delle piattaforme esistenti che comportanoanche moltoper gli esercenti, ai quali, appunto, bisognerebbe “togliere” anziché aggiungere, in vista anche di altri mesi non di certo rosei.Il servizio si rivolge a, ovvero tutto ildel, siasia, della provincia di Bergamo.Al momento la consegna resta compito dei ristoranti, ma VisitBergamo è in trattativa per trovare un’azienda che si occupi anche del delivery , a prezzo calmierato.Ilda utilizzare: basta scorrere le attività aderenti, scoprire i menu e prenotare il pranzo o la cena da consumare a casa o in ufficio. Il cliente può cercare per piatto, nome del bar/ristorante, tipologia di cibo (tradizionale, vegano, gluten free...), categoria (cucina italiana, cinese, giapponese...). Selezionando il luogo, RistoraBergamo filtra le possibilità nelle vicinanze, anche per fasce orarie. Acquistati i piatti, si passa alla cassa virtuale, pagando tramite carta o alla consegna (a discrezione dell’esercente).E i ristoranti sono soddisfatti. Parola didella Locanda Cece e Simo , in via IV novembre a Bergamo, che raggiunto al telefono daha detto conciso, proprio dopo aver terminato una consegna: «Sono contentissimo. È un servizio che funziona. Mi appoggiavo a diverse altre piattaforme, ma con RistoraBergamo faccio più ordini. Trovo che sia una piattaforma molto più».Perde La Braseria a Osio Sotto (Bg) «il progetto è stato allestito in fretta e sicuramente è di qualità», anche se sottolinea come, almeno al momento «sia più funzionale per lache per la».Sullo stesso principio di essere utile e non gravare con ulteriori costi sui commercianti, è sto creato ancheLa piattaforma, infatti, non prevededi: il costo per il commerciante - vantaggioso, inferiore rispetto a quello di mercato - sarà quello fatturato a fine mese da, in base al numero delle consegne effettuate. Per lui sarà creato un account sulla piattaforma delle Poste, attraverso la quale inserirà gli indirizzi a cui deve essere inviata la merce, in uno scambio poi gestito dal Duc.Il progetto, nato prima della pandemia, ma che ha preso il via il 28 novembre, permette a clienti e cittadini di farsi spediree spesa direttamente ao in«Bergamo Smart Shopping è un progetto dial quale il Distretto pensava da tempo e che con la situazione attuale potrebbe diventare strategico per molti dei nostri negozi – spiega, presidente del Distretto Urbano del Commercio - Credo che questosia una forte leva differenziante rispetto ad altre polarità commerciali e anche ai colossi di internet: la comodità della consegna a casa senza rinunciare alladei nostri, un servizio più rapido di molte piattaforme e, non ultima, una modalità di consegna ecologica e sostenibile».Il meccanismo è semplice: dopo l’acquisto in negozio, da marketplace, o attraverso i canali social degli stessi commercianti aderenti, sarà possibile prenotare la consegna della merce direttamente a casa propria, anche in giornata. Con una spesa minima stabilita di 40 euro, laper il cliente e avviene entro mezza giornata. Se si sceglie invece la modalità di consegna instant, al costo di 6 euro, la spedizione verrà recapitata entro soliAd oggi il progetto conta circa cento negozi (quattro le aree di Bergamo al momento coinvolte: Centro, Città Alta, Borgo Palazzo e Borgo Santa Caterina) e diverse decine didi Poste Italiane coinvolti per la consegna: «È il primo esperimento in Italia, quindi anche se Poste Italiane possiede le conoscenze per gestire una spedizione, questo è un ‘numero zero’ che andremo a costruire insieme – continua Viscardi - E speriamo diventi unnon sperimentale ma».Perché è chiaro a tutti che ilnon è e non sarà più lo stesso ma che comunque, soprattutto indelcontinueranno a rappresentare l’elemento cardine dell’economia nazionale: «È chiaro a tutti ormai ilpiù grande rappresentato dalindel territorio, piuttosto che su un online che non paga le tasse in Italia: l’esercizio commerciale della cittàsullae sulleche ci lavorano – aggiunge Viscardi – Per sconfiggere il mercato così concorrenziale bisogna associarsi e attrezzarsi a livello comunitario per competere contro i colossi. Non basta la storiella del Davide, indifeso e buono, contro il Golia cattivo, che la fa da padrone. Anche noi commercianti dobbiamo fare rete per crearci delle armi e combattere questa nuova guerra del mercato con strumenti all’avanguardia, tecnologia, servizi, che ci rendano più competitivi di Amazon».E la ricerca di nuove soluzioni a Bergamo va oltre ie i. Qui, infatti, anche la mensa è diventata delivery. Stiamo parlando delladeidelladiche ha lanciato la “”: il servizioper garantire ai dipendenti della banca che lavorano in ufficio o in smartworking, ma anche a tutti i soci convenzionati residenti a Bergamo e dintorni, la cucina di tutti i giorni.Unainquella didunque, ma che potrebbe diventare un modello per altre città. E, forse, cominciano a intuirlo anche i grandi colossi del delivery che continuano a sfidarsi a colpi di sconti sulle commissioni.Del resto, il piatto è ricco. Ildelha, infatti, raggiunto unin Italia di 706 milioni di euro con un incremento del +19% rispetto al 2019 (secondo l’ultimo Rapporto Coop 2020). L'osservatorio The World After Lockdown Nomisma-Crif ha poi evidenziato come il business sia proprio in mano alle grandidi: il 28% degli italiani ha ordinato tramite Deliveroo, Just Eat, Glovo e solo il 12% ha contattato l’esercizio direttamente su sito/app o whattspp e telefono.Intanto, per diventare re delle consegne, visto anche il perdurare delle Deliveroo, Just Eat e Glovo stanno aggiungendoagli iscritti apiù(società inglese, con 80mila ristoranti partner, 60mila rider nel mondo e 259 città servite in Italia) per i prossimi due mesi hatutte leper ildiper ordini sulla piattaforma.Anche(piattaforma spagnola presente in 19 Paesi e 690 città), haa novembre il, che permette di ritirare l'ordine presso il ristorante mostrando il codice di prenotazione, a zero commissioni per i ristoranti (dove sono in vigore le limitazioni previste dall’ultimo dcpm) e per i nuovi iscritti.Diversa la strategia diche haper i 5mila ristoranti partner italiani che usufruiscono del servizio di delivery attraverso rider unosulla commissione pari al. Nel pacchetto di agevolazioni è previsto anche l’azzeramento delle commissioni per la consegna per il primo mese a tutti i nuovi ristoranti iscritti.Chissà, se, nonostante ciòdecideranno dila strada del “” affidandosi a servizi per il territorio, nati sul territorio e che, quindi, non sono mossi semplicemente dal mero business.