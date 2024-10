Governance sostenibile e cultura aziendale: i traguardi di Icam

Icam Cioccolato, azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato e semilavorati del cacao, ha pubblicato il suo sesto bilancio di sostenibilità, evidenziando i traguardi raggiunti nel 2023 e tracciando gli obiettivi per il futuro. In un mondo in continuo cambiamento, caratterizzato da sfide ambientali, economiche e geopolitiche, l’azienda ha delineato il suo impegno verso una governance trasformativa e sostenibile, capace di coinvolgere attivamente fornitori, clienti e consumatori in un percorso condiviso di sostenibilità.

Tra i risultati più rilevanti del 2023:

Oltre 21mila ore di formazione distribuite tra i dipendenti della sede di Orsenigo.

distribuite tra i dipendenti della sede di Orsenigo. 6.900 agricoltori formati in pratiche agronomiche sostenibili nelle tre sedi ugandesi di Bundibugyo, Hoima e Mukono.

in pratiche agronomiche sostenibili nelle tre sedi ugandesi di Bundibugyo, Hoima e Mukono. 26.068 tonnellate di fave di cacao acquistate, per la maggior parte certificate.

acquistate, per la maggior parte certificate. 97% dei fornitori di cacao e il 100% di quelli delle altre materie prime hanno sottoscritto il Codice Etico di Icam.

e il 100% di quelli delle altre materie prime hanno sottoscritto il Codice Etico di Icam. 88% del packaging primario realizzato con materiali riciclabili.

primario realizzato con materiali riciclabili. 97% di scarti organici inviati a processi di economia circolare o recupero.

Nel 2023, Icam ha implementato una nuova governance della sostenibilità, strutturata in modo da facilitare l’integrazione di processi e progetti interni, coinvolgendo tutti i settori aziendali in un cammino di sensibilizzazione alle sfide della sostenibilità. Questa struttura mira a costruire una cultura condivisa, stimolando collaboratori e stakeholder a partecipare attivamente.

Sara Agostoni, chief sustainability Officer di Icam, ha dichiarato: «Siamo impegnati ogni giorno nel promuovere una cultura della sostenibilità, sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Collaboriamo con i fornitori e coinvolgiamo i clienti in progetti a sostegno delle comunità di coltivatori nei Paesi di origine, consapevoli che la partnership e la cultura condivisa sono fondamentali per uno sviluppo sostenibile».

Uno dei pilastri del successo di Icam è l'attenzione alle persone. Con oltre 400 dipendenti in Italia e circa 170 nella subsidiary ugandese, Icam promuove un welfare aziendale avanzato, superando spesso i requisiti legali. Questo include un programma di benefit per i dipendenti e i loro familiari, premi economici legati alle performance e un impegno costante nella formazione professionale. Nel 2023, più di 21mila ore di formazione sono state erogate ai dipendenti italiani, e l'85% dei dipendenti ugandesi ha partecipato a sessioni di formazione sul Codice Etico e sulle pratiche di gestione agronomica.

Icam sostiene attivamente anche il territorio locale, collaborando con associazioni come il Banco Alimentare e organizzazioni no-profit come Noi Genitori Onlus, con cui realizza giornate di volontariato aziendale per sostenere l’integrazione delle persone con disabilità.

Icam ha consolidato un approccio sostenibile e responsabile alla gestione della filiera, promuovendo pratiche etiche tra i fornitori. Ad oggi, il 97% dei produttori di cacao e il 100% dei fornitori delle altre materie prime hanno sottoscritto il Codice Etico aziendale, dimostrando un impegno concreto nella salvaguardia dei diritti umani e dell’ambiente.

Uno degli esempi più emblematici dell'approccio Icam è la collaborazione con le comunità agricole in Uganda, dove l'azienda supporta progetti di miglioramento della qualità del cacao e delle pratiche agricole. Questo modello “win-win” permette ai coltivatori di aumentare la produttività e il reddito, migliorando le condizioni socio-economiche locali. Nel 2023, Icam ha avviato il progetto "Sustainable farming for a Climate Resilient Livelihood of Cocoa Farmers in Uganda", con l’obiettivo di rendere la filiera del cacao più resiliente ai cambiamenti climatici, attraverso iniziative di diversificazione delle colture e formazione tecnica.

L'innovazione è un elemento cardine per Icam. Nel 2023, l'azienda ha sviluppato 486 nuove ricette, con un focus su prodotti che rispondono alle nuove esigenze dei consumatori, come le opzioni vegane, biologiche e "clean label". L’impegno verso l'innovazione si riflette anche nell’introduzione di soluzioni alimentari innovative, tra cui un cioccolato a ridotto contenuto di zucchero e nuove ricette con sostituti vegetali del latte.

L’attenzione all'ambiente è uno degli impegni centrali di Icam. Il 74,34% del metano acquistato dall'azienda alimenta il trigeneratore dello stabilimento di Orsenigo, contribuendo in modo efficiente alla produzione di energia. Inoltre, dal 2021 l'intero fabbisogno energetico rimanente proviene da fonti rinnovabili. Icam ha inoltre ridotto l’indice di intensità energetica del 6,1% nel 2023.

In un'ottica di economia circolare, 97% degli scarti organici prodotti sono stati destinati a recupero o alla zootecnia. Anche il packaging è oggetto di un continuo miglioramento: l'88% del materiale utilizzato è completamente riciclabile e Icam ha ridotto del 2% gli imballaggi rispetto all'anno precedente, risparmiando circa 56 tonnellate di carta.

Icam si impegna a proseguire lungo il cammino tracciato, puntando su innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale. Il bilancio di sostenibilità 2023 rappresenta una testimonianza concreta degli sforzi e dei risultati raggiunti, ma anche una promessa per il futuro. L’obiettivo è chiaro: continuare a guidare il settore verso una produzione più etica, trasparente e rispettosa delle persone e dell’ambiente.

Fondata nel 1946, Icam è un simbolo dell'eccellenza del cioccolato italiano, combinando tradizione artigianale e innovazione tecnologica, con un impegno costante per la sostenibilità e il rispetto delle persone, della filiera e dell'ambiente.

