Carlo Gherardi (Palazzo di Varignana) nominato Ambasciatore delle Città dell'Olio

Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana e protagonista del progetto agronomico associato, è entrato nell’Albo d’onore degli Ambasciatori delle Città dell’Olio. L’onorificenza, istituita nel 2019 dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, viene attribuita a personalità distintesi nella promozione della cultura dell’olio extravergine d’oliva in Italia e all’estero, nel rispetto dei valori di sostenibilità, economia circolare e tutela del paesaggio, espressi nella Carta dei Fondamenti e nella Carta della Sostenibilità e Benessere delle Città dell’Olio.

Carlo Gherardi è stato nominato Ambasciatore delle Città dell’Olio

La cerimonia di consegna si è svolta a Imola, durante l’assemblea dell’associazione, che ha celebrato quest’anno il suo trentesimo anniversario. Nelle motivazioni del riconoscimento, il presidente dell’Associazione Città dell’Olio, Michele Sonnessa, ha evidenziato il contributo significativo di Gherardi per la cultura olivicola: «Un imprenditore che ha investito in olivicoltura e ospitalità di qualità, valorizzando il paesaggio e diventando un punto di riferimento per altre realtà del settore». Gherardi ha accolto il premio come il coronamento di anni di impegno e determinazione: «Questo riconoscimento rappresenta una gratificazione per il lavoro svolto da me e dal mio team, che ogni anno porta nuove etichette, nuovi profumi e sapori del nostro olio extravergine». Il nome di Gherardi si aggiunge a una lista di Ambasciatori di spicco, tra cui Luigi Petrillo, presidente dell’Organo degli esperti mondiali della Convenzione Unesco per il Patrimonio culturale immateriale, e l’ex senatore Dario Stefano, promotore della Legge sull’Oleoturismo. Tra i premiati di quest’anno figurano anche Alfonso Iaccarino, chef del Don Alfonso di Sant’Agata sui Due Golfi, e il prof. Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt.

Il progetto agricolo di Palazzo di Varignana, Agrivar, nasce nel 2015 con l’obiettivo di recuperare vaste aree incolte sui colli bolognesi, favorendo colture autoctone e promuovendo un modello di produzione circolare. L'azienda vanta oggi un uliveto di 160mila piante su oltre 265 ettari, il più grande della regione. Tra i prodotti di punta, il Blend Verde Biologico di Palazzo di Varignana ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui il Gold Award alla Nyiooc World Olive Oil Competition e alla Canada International Olive Oil Competition 2024.

