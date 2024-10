Essse Caffè protagonista al Sun Beach&Outdoor Style 2024

Essse Caffè, storica torrefazione bolognese, sarà protagonista al SUN Beach&Outdoor Style 2024, parte del Salone InOut, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 9 all'11 ottobre. Presso la HALL D5 STAND 037, l'azienda presenterà un ampliato ventaglio di prodotti, tra cui spicca la nuova linea Expresss, una macchina a capsule progettata per la ristorazione e l'hospitality.

Questa innovativa macchina, ideale per gli esercizi con un numero limitato di tazzine al giorno, assicura qualità costante anche senza personale specializzato. Riduce sprechi, ottimizza consumi energetici e semplifica la manutenzione, offrendo ottimi risultati in tazza. Accanto alla Expresss, Essse Caffè esporrà anche la linea Isola Verde Barista, bevande vegetali a base di soia e avena, perfette per cappuccini cremosi e dal gusto delicato. Durante l'evento, Essse Caffè organizzerà masterclass tematiche e degustazioni per i professionisti del settore, rafforzando il legame con l'hospitality e il fuoricasa. Nel Beach Village, sarà inoltre possibile gustare l'espresso firmato Essse Caffè, testimonianza dell'eccellenza del brand nel panorama del caffè italiano.

