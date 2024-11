Come scegliere l’olio extravergine: 10 regole per evitare inganni e oliere fake

Con l’arrivo della nuova stagione olearia, Coldiretti e Unaprol scendono in campo per difendere il consumatore dagli inganni che si nascondono dietro etichette fuorvianti e oliere “fake”. In occasione della Giornata dell’olio nuovo, celebrata nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia, viene lanciato un vademecum salva extravergine che offre dieci semplici ma fondamentali consigli per scegliere un olio di qualità. Un’ottima occasione per fare chiarezza sulla questione e per scoprire il vero gusto dell’olio extra vergine di oliva, simbolo della Dieta Mediterranea e prezioso alleato per la salute.

Giornata dell’olio nuovo: come riconoscere un buon extravergine

Un incontro a Roma al Mercato del Circo Massimo, nell’ambito della manifestazione Evootrends, ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui Unaprol e Fondazione Evooschool, che insieme a Coldiretti e con il supporto di Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, hanno illustrato le 10 regole d'oro per acquistare l’olio extravergine di oliva (EVO) in modo consapevole e senza cadere nei tranelli del mercato. Fino a domenica 1° dicembre, è possibile immergersi nel mondo dell'olio grazie a degustazioni, laboratori e corsi che raccontano la filiera dell’extravergine.

Le 10 regole d'oro per un acquisto consapevole

1. Scegli sempre olio extravergine di oliva (EVO).

Questa è la categoria superiore di olio, ottenuta esclusivamente dalla spremitura meccanica delle olive, senza l’uso di sostanze chimiche.

2. Se sull’etichetta trovi la parola “condimento”, diffida.

"Condimento" indica una miscela con oli di semi, che non ha la stessa qualità dell’olio extravergine di oliva.

3. Marca italiana non equivale a prodotto italiano.

Attenzione: una bottiglia con la marca italiana non garantisce che l'olio sia prodotto in Italia, soprattutto se il prezzo è troppo basso. Fai attenzione alla provenienza indicata in etichetta.

4. Controlla sempre l'origine dell'olio.

L’origine del prodotto deve essere ben chiara. Se l'etichetta riporta solo "Ue e non Ue", l’olio può provenire da qualsiasi parte del mondo. Per un vero olio italiano, deve esserci la dicitura “olio italiano”.

5. Evita l’etichetta “Ue e non Ue”.

Questa dicitura non ha alcun valore informativo e non specifica l'origine. È spesso associata a oli misti provenienti da diversi Paesi, inclusi quelli extraeuropei.

6. Per maggiore sicurezza, scegli oli Dop o Igp.

Oli con denominazioni di origine protetta (Dop) o indicazione geografica protetta (Igp) sono una garanzia di qualità e autenticità. Questi oli provengono da specifiche regioni italiane e rispettano severi standard di produzione.

7. La “campagna olearia” è importante.

Indica l’anno di raccolta delle olive. Se manca, significa che l’olio proviene da diverse annate, e quindi potrebbe essere vecchio.

8. Affidati all'analisi sensoriale.

Assaggia e annusa l’olio! Un buon olio extravergine ha sentori freschi di erba e frutta, ed è leggermente amaro e piccante. Se il gusto è piatto o rancido, evita quel prodotto.

9. Conservazione corretta: occhio ai nemici dell’olio.

Il calore, la luce e l’ossigeno danneggiano l’olio extravergine. Scegli bottiglie scure e non travasare continuamente l’olio, per preservare al meglio la sua freschezza.

10. L’oliera è vietata nei ristoranti.

La legge impone che l’olio extravergine venga servito in bottiglie confezionate e con etichetta, con tappo antirabbocco, non più nell’oliera del tavolo. Pretendilo!

L’iniziativa di Coldiretti e Unaprol ha lo scopo di sensibilizzare i consumatori riguardo alla qualità dell’olio extravergine di oliva, un prodotto simbolo della Dieta Mediterranea e vero e proprio patrimonio dell’Italia. La qualità, come spiegato dagli esperti, si difende con la consapevolezza e la scelta informata: solo così si potrà davvero apprezzare la ricchezza e il gusto dell’olio italiano, oltre che tutelare la salute.

