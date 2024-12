Premi e tradizione: come Caviar Giaveri porta il caviale italiano nel mondo

È un connubio perfetto tra tradizione, qualità e innovazione quello offerto da Caviar Giaveri, l'eccellenza Made in Italy che si racconta attraverso una serie di eventi esclusivi e prestigiosi premi. Da oltre 40 anni, questa realtà familiare si dedica con passione all'allevamento di storioni e alla produzione di caviale di alta qualità, unendo metodi tradizionali e approcci sostenibili.

Il caviale di Caviar Giaveri

Un percorso di successo quello di Caviar Giaveri, dove ogni prodotto racconta una storia di tradizione artigianale, freschezza e innovazione. Gli eventi capillari hanno portato il caviale italiano in diverse città simbolo del lifestyle italiano, come Roma, Milano, Firenze e Palermo, attraverso collaborazioni d'eccellenza come il Road Show Harper’s Bazaar e la partecipazione alle Finali Nazionali di Vinibuoni d'Italia.

Il 2024 è un anno speciale per il marchio: un insieme di premi prestigiosi ne certifica la qualità e il valore. Tra i più significativi, spiccano il premio Migliore materia prima dell’anno 2024, conferito da Food&Travel Italia, e il prestigioso Premio Miglior Caviale Luxury Food & Beverage Quality Awards 2024, ottenuto grazie al prodotto Beluga Imperial. A completare il quadro, anche il prestigioso riconoscimento agli Eccellenze Venete 2024 che celebra il connubio tra cultura enogastronomica e tradizione regionale.

Non solo premi: Caviar Giaveri si è distinta anche grazie a esperienze sensoriali esclusive, come degustazioni e presentazioni nei luoghi più esclusivi d'Italia, da Just Milano al Four Seasons Firenze, fino al suggestivo Castelmonastero di Siena. Queste serate non sono state solo occasioni di degustazione, ma anche vere e proprie opportunità culturali per avvicinarsi al mondo del caviale italiano attraverso una selezione di prodotti provenienti dalla più vasta collezione disponibile sul mercato.

Ogni prodotto è realizzato con metodi sostenibili: gli storioni allevati attraverso un approccio rispettoso e una filiera interna garantiscono il massimo della qualità, ma anche la tutela della biodiversità. Caviar Giaveri adotta il metodo tradizionale di salatura malossol, con un ridotto utilizzo di sale, per preservare la qualità e l’autenticità del prodotto. Tutto avviene in linea con le normative internazionali CITES e un approccio green sostenibile.

Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che portano avanti l'eredità familiare

La guida di questo gioiello italiano è oggi nelle mani di Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che portano avanti l'eredità familiare con innovazione, rispetto e passione. L'azienda si trova a San Bartolomeo di Breda (Tv), a pochi chilometri da Venezia, e oggi è un punto di riferimento internazionale per il caviale autenticamente italiano.

Per vivere questa esperienza sensoriale unica, Caviar Giaveri offre la propria esclusiva collezione di prodotti direttamente sul sito, ma anche attraverso l'acquisto diretto al produttore nella sua sede storica.

Caviar Giaveri

