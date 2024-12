Le novità di Molino Grassi a Sigep World 2025

Molino Grassi sarà protagonista a Sigep World 2025, dal 18 al 22 gennaio a Rimini, al padiglione D5 stand 042. Lo stand sarà suddiviso in due aree, Demo e Produzione, offrendo un’esperienza immersiva tra tradizione artigianale e innovazioni tecnologiche.

La linea Pasticceria Bio e la miscela Teglia 60x40 di Molino Grassi

Tra le novità spicca la miscela Teglia 60x40 per pizze leggere e croccanti, ideale per impasti a lunga lievitazione, e il nuovo packaging da 15 kg per la Farina Macinata a pietra tipo 1 bio forte, pensata per pane, pizza e focaccia. Debutta anche un estratto di malto naturale per migliorare i prodotti lievitati. Paolo Sala, noto panificatore di Viganò (LC), è il nuovo brand ambassador per la panificazione, rappresentando una linea di farine che valorizza filiere locali e varianti tecniche.

Paolo Sala, il nuovo brand ambassador di Molino Grassi

Per la pasticceria, Molino Grassi presenta la linea La Pasticceria Bio: cinque farine biologiche da grano 100% italiano, ideali per dolci autentici e sostenibili, rispondendo alle crescenti esigenze del mercato per ingredienti naturali e processi eco-friendly.

