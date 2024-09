Molino Dallagiovanna: la farina giusta per ogni panettone

È tempo di pensare al Panettone, simbolo indiscusso delle feste natalizie. Un dolce che richiede non solo competenza e amore, ma anche la scelta accurata degli ingredienti, primo fra tutti la farina. Molino Dallagiovanna ne propone qui diverse tipologie, ciascuna in grado di esaltare maggiormente una delle quattro P, che caratterizzano il Panettone, rendendolo un capolavoro unico di arte pasticcera: Provenienza, Particolarità, Profumo, Performance.

Il panettone tradizionale con le farine Molino Dallagiovanna

Provenienza: per un panettone 100% italiano

Per un panettone 100% italiano, Molino Dallagiovanna propone la farina Anna de leDivine. Ottenuta da una selezione di grani pregiati nazionali, è ideale per le lunghe lievitazioni, per panettoni e colombe, ma anche per biga e lievito madre, pizze e focacce, brioche e croissant. La linea leDivine include anche Sofia, ideale per brevi lievitazioni e Monica, che eccelle nella media lievitazione.

Il panettone al pistacchio con le farine Molino Dallagiovanna

Particolarità: per un panettone del “senza”

Per un panettone che soddisfa le esigenze di celiaci, di intolleranti al glutine o di chi semplicemente sceglie un'alimentazione alternativa, Molino Dallagiovanna offre il suo Preparato Senza Glutine speciale per dolci lievitati. Un prodotto senza glutine, unico nel suo genere, ideale per panettone, pandoro e colomba, ma adatto tutto l'anno per ricette di brioche e cornetti.

Profumo: per un panettone dall'aroma unico

Per panettoni più profumati, ricchi di fibre e gusto c'è la linea UNIQUA con la nuova Magenta di Tipo 2, ricca di parte cruscale, ma molto estensibile, che permette di ottenere prodotti scioglievoli al palato, gustosi e dalle elevate performance. Sempre della linea UNIQUA e adatti per il re dei lievitati anche la Tipo 1 Blu e la Integrale Rossa.

Il panettone al cioccolato con le farine Molino Dallagiovanna

Performance: per un panettone ben sviluppato, che dura più a lungo

A chi desidera prodotti ben sviluppati, Molino Dallagiovanna propone Panettone, Panettone Z e Rinfresco del Lievito Madre de leDolcissime, la linea in sette referenze per soddisfare tutte le esigenze di impasto della pasticceria contemporanea. La farina Panettone, elastica ma resistente, è facilmente lavorabile e permette di realizzare ricette ricche, con un buon equilibrio proteico e un'ottima conservabilità.

Il maestro Iginio Massari

La Panettone Z, realizzata in collaborazione con il Maestro Achille Zoia, è una farina più gentile a livello proteico, ma forte. Infine, Rinfresco del Lievito Madre, la farina sviluppata con il maestro Iginio Massari, appositamente per il rinfresco del Lievito Madre. Ideale per i lievitati da ricorrenza, è un prodotto bilanciato, che assicura un lievito ben sviluppato, profumato e con il giusto equilibrio di acidità.

Il lievito per panettone

Molino Dallagiovanna propone anche Balancepower, il lievito naturale inattivo, sviluppato per il mondo della pasticceria, ideale per grandi e piccoli lievitati. Si tratta di un lievito sempre bilanciato e dal risultato costante, che garantisce struttura, alveolatura e un aroma delicato, in grado di esaltare gli ingredienti della ricetta. Il dosaggio è di 5-20% sul peso della farina.

Molino Dallagiovanna

Località Pilastro 2 - Gragnano Trebbiense (Pc)

Tel 0523 787155