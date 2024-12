Trevalli Cooperlat a Sigep World 2025: latticini e novità per il fuori casa

Trevalli Cooperlat sarà presente al Sigep World 2025 (Padiglione B5, Stand 053), evento di riferimento per la gelateria, pasticceria e il mondo del fuori casa. Con sede a Jesi (An), la cooperativa propone una vasta gamma di prodotti lattiero-caseari a marchio TreValli e Hoplà, affermati sia in ambito nazionale che internazionale.

Trevalli Cooperlat sarà a Sigep World 2025 con latticini e novità per il fuori casa

Le linee TreValli Professional e Hoplà Professional sono ideali per bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. I prodotti vegetali e 100% vegetali si distinguono per l’ottima resa, perfetti per farciture e decorazioni dolci e salate. La gamma TreValli Professional include latte fresco, panna (da montare, da cucina, spray), e referenze casearie come burro, stracchino, mascarpone e formaggio fresco spalmabile.

«Saremo al Sigep per presentare le novità 2025 dedicate al settore Horeca» afferma Milvia Panico, Direttrice marketing di Trevalli Cooperlat.

Trevalli Cooperlat

Via Piandelmedico, 74 - 60035 Jesi (An)

