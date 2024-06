Vanini, il 10° anniversario si arricchisce di nuovi sapori e novità

La festa per i 10 anni di Vanini continua! Il brand premium di Icam, già protagonista a Cibus con la sua nuova linea, presenta un'ulteriore cascata di novità all'insegna del gusto, della qualità e della sostenibilità.

Vanini: 10 anni di gusto e innovazione, con nuove proposte per il 2024

Per gli amanti dei gusti intensi e delle esperienze sensoriali uniche, Vanini raddoppia il piacere con Tasting Experience Double: due nuove tavolette a due strati di cioccolato che racchiudono i sapori dei più celebri dessert italiani. Due le referenze disponibili: Cheesecake all'amarena - che rievoca la freschezza del dolce al cucchiaio in un vortice di morbido cioccolato bianco e al latte, arricchito da croccanti pezzi di amarena e granella di biscotto - e Tiramisù - che racchiude l'essenza del caffè e del biscotto in un abbraccio di cioccolato al latte e fondente, per un'esplosione di gusto autentico che riporta alla mente i sapori della tradizione.

Poi, la linea Vanini Bagua, dedicata ai palati più esigenti, si amplia con una nuova referenza: Fondente 62% con mandorle e cedro. Un connubio perfetto tra l'intensità del cioccolato fondente e la croccantezza delle mandorle, esaltato dalla nota fresca e decisa del cedro per un gusto raffinato e ricercato. Inoltre, per gli amanti del cioccolato in formato mignon, nascono le Mini Tavolette: le quattro referenze originali della linea Tasting Experience e 8 ricette della Linea Bagua in un pratico formato da 15g, perfetto per una pausa golosa in ogni momento della giornata. Rivisitata anche 'iconica pralina Blue Rose, rinnovando la ricetta originale con un'intensa tostatura delle nocciole per un gusto ancora più ricco e raffinato. La pralina è disponibile anche in un'elegante Scatola Praline Blue Rose assortita, perfetta per un regalo speciale che unisce tradizione e innovazione. Infine, oltre al gusto e all'innovazione, Vanini pone grande attenzione alla sostenibilità. La linea Vanini Uganda Bio offre infatti un cacao biologico versatile e dal carattere intenso, proveniente da coltivazioni certificate e confezionato in un incarto completamente compostabile.

