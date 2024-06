Sabelli e Stella Bianca insieme per creare il futuro del lattiero-caseario italiano

È l'inizio di una nuova fase di crescita e sviluppo per Sabelli e Mila, con la firma dell'acquisizione ufficiale di Stella Bianca, azienda lombarda specializzata in formaggi freschissimi da latte 100% italiano, da parte del Gruppo Sabelli. Questa operazione non rappresenta solo una fusione finanziaria, ma una sinergia industriale di grande portata, basata su intenti comuni, valori condivisi e una filosofia comune incentrata su attenzione, rispetto e qualità, caratteristiche distintive di entrambe le aziende coinvolte nell'accordo.

Sabelli punta sulla crescita con l‘acquisizione di Stella Bianca

Entrambe eccellenze nel settore lattiero-caseario italiano, Sabelli e Stella Bianca offrono prodotti complementari che arricchiscono una gamma di alta qualità: Sabelli è leader nella produzione di mozzarella, burrata e stracciatella, mentre Stella Bianca è specializzata in crescenza, robiola, formaggi spalmabili e caprini, tutti formaggi freschissimi che richiedono la massima cura in ogni fase della produzione e della distribuzione. Stella Bianca, punto di riferimento per il mercato delle Private Label, porta inoltre in dote Bustaffa, storica azienda mantovana fondata da Giacobbe Bustaffa nel 1921. Nello stesso anno, il 1921, Sabelli gettava la prima pietra di quella che diventerà l'omonima azienda, giunta oggi alla quarta generazione. Anche Stella Bianca affonda le sue radici in una tradizione familiare. Nata per volere di una famiglia lodigiana nel 1978, l'azienda lombarda ha costruito la sua crescita su valori che la accomunano a Sabelli. «Questo accordo rappresenta non solo un'espansione della nostra capacità produttiva, ma anche un incontro di valori e tradizioni comuni. Condividiamo con Stella Bianca la passione per l'eccellenza e il rispetto per il territorio e i nostri consumatori» affermano Angelo Galeati e Simone Mariani di Sabelli. «Le nuove opportunità di sviluppo che si presentano grazie all'ingresso nel Gruppo Sabelli aprono prospettive - produttive, industriali e commerciali - di grande interesse. Insieme, potremo rafforzare ulteriormente la nostra offerta ed esplorare nuovi mercati» commenta Bruno Marchesi, direttore generale di Stella Bianca.

La massima attenzione di Sabelli nei confronti della sostenibilità e della qualità della materia prima, che ha dato vita all'ambizioso progetto "Il Buono del Bianco", si trova riflessa nella filiera controllata di Stella Bianca. Con latte 100% italiano raccolto nelle aree limitrofe e una rigida supervisione della filiera, le due aziende garantiscono standard elevatissimi per tutta la produzione. Stella Bianca ha inoltre da 25 anni una filiera di latte biologico, un vanto per tutto il gruppo. Entrambe le aziende condividono lo stesso impegno e devozione nei confronti della tradizione lattiero-casearia italiana. Sia Sabelli che Stella Bianca utilizzano fermenti lattici per la lavorazione dei loro formaggi, una tecnica che garantisce un prodotto genuino e di altissima qualità. Con l'acquisizione di Stella Bianca, Sabelli si propone di sviluppare una strategia industriale di ampio respiro, con l'ampliamento a segmenti adiacenti rispetto al core business. Non solo per la Pl ma anche per i prodotti a marchio Sabelli. «Con l'acquisizione potremo spingere ulteriormente su questa prospettiva di crescita con nuovi sviluppi - concludono gli amministratori delegati di Sabelli. Abbiamo una grande capacità produttiva ancora da sfruttare, che ci permetterà di delineare un percorso di incremento, sia in termini di volumi che di innovazione».

