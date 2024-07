Anacardi e noci, prezzi alle stelle: perché crescono così tanto?

Il mercato degli anacardi è stato caratterizzato da una fase di forte volatilità nelle ultime settimane. Dopo un rialzo del 74% da inizio aprile a metà giugno, che ha portato i prezzi del kernel W320 Vietnam in Europa ai massimi da agosto 2018 (oltre 9.600 $/t), si è assistito a una correzione del 19%. Nonostante questo calo, i prezzi rimangono comunque superiori del 42% rispetto ai minimi storici toccati ad aprile 2024.

Prezzi in salita degli anacardi e noci

Le analisi di Areté, The Agri-Food Intelligence Company, leader in Italia per i servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifoodindividuano diverse cause per questo andamento:

Offerta limitata: La produzione nell'emisfero nord è stata inferiore alle aspettative, in particolare in Costa d'Avorio, primo produttore mondiale, dove il raccolto è calato del 14% a 1,1 milioni di tonnellate. Questo ha portato il governo a sospendere le esportazioni di materia prima da maggio per tutelare il fabbisogno interno.

La produzione nell'emisfero nord è stata inferiore alle aspettative, in particolare in Costa d'Avorio, primo produttore mondiale, dove il raccolto è calato del 14% a 1,1 milioni di tonnellate. Questo ha portato il governo a sospendere le esportazioni di materia prima da maggio per tutelare il fabbisogno interno. Domanda sostenuta: Nonostante l'offerta ridotta, la domanda di anacardi si mantiene solida, soprattutto a livello internazionale. Il Vietnam, principale trasformatore ed esportatore di kernel, ha visto la propria produzione diminuire del 20% a 320.000 tonnellate, spingendo il Paese ad aumentare le importazioni per soddisfare la domanda estera, che ha raggiunto livelli record da inizio anno a maggio.

Noci: rialzi spinti da domanda forte e calo cileno

Il mercato delle noci negli Stati Uniti vive una fase di crescita. Il prezzo della noce Chandler 80 LHP ha registrato un aumento del 21% da metà aprile, toccando i massimi da settembre 2023 (oltre 6.500 $/t).

Secondo Areté, i rialzi sono dovuti a:

Domanda sostenuta: La domanda di noci, soprattutto dall'estero, è particolarmente forte. I dati del California Walnut Board mostrano che l'export da settembre 2023 a giugno 2024 è aumentato del 20% rispetto allo stesso periodo della scorsa campagna.

La domanda di noci, soprattutto dall'estero, è particolarmente forte. I dati del California Walnut Board mostrano che l'export da settembre 2023 a giugno 2024 è aumentato del 20% rispetto allo stesso periodo della scorsa campagna. Mercato cileno sotto pressione: Il mercato cileno è influenzato negativamente dal deludente raccolto 2024, che si è attestato a circa 135mila tonnellate (-26% rispetto al 2023). Questo calo ha portato a un rialzo dei prezzi in Cile (+29% da marzo per la varietà Chandler 80 LHP), rendendo il prodotto cileno meno competitivo rispetto a quello statunitense.

© Riproduzione riservata