Brands Award 2024: Italpepe trionfa con il pepe Tellicherry della linea Vitaletti

Italpepe trionfa ai Brands Award, l'evento di riferimento per il mondo del largo consumo giunto alla sua 25esima edizione. Infatti, il pepe nero Tellicherry della linea Vitaletti si è aggiudicato il premio "New Entry 2024" nella categoria sali, spezie e insaporitori, sbaragliando la concorrenza e conquistando il palato dei consumatori.

Il pepe Tellicherry Vitaletti si è distinto per la sua qualità superiore. Proveniente dalla regione di Thalassery in India, questo condimento è caratterizzato da una bacca più grande e da un intenso aroma legnoso e speziato. «È un pepe potente, con una lunga persistenza in bocca, con un gusto caldo e intenso. Per preservarne l'aroma al meglio, si consiglia di macinarlo a grana grossa o di pestarlo al momento del consumo» ha sottolineato lo chef Davide Mazza, consulente della Vitaletti Academy.

«La premiazione ai Brand Awards 2024 è il frutto del lungo percorso che abbiamo intrapreso negli anni per diventare l'azienda italiana di riferimento nel mercato delle spezie ed emblema del Made in Italy all'estero - ha commentato Stefano Vitaletti, direttore generale di Italpepe. Questo riconoscimento rappresenta una prova dell'impegno e della passione che tutta la squadra di Italpepe e della Vitaletti Academy mettono ogni giorno nello svolgere il proprio lavoro».

