Morato Group: dalla sostenibilità ambientale alla responsabilità sociale

Il quarto rapporto di sostenibilità di Morato Group - realtà internazionale che unisce tante aziende d'eccellenza nel settore bakery - traccia un quadro completo delle azioni intraprese dall'azienda per ridurre il proprio impatto ambientale e sociale. L'analisi, che coinvolge tutti i 19 stabilimenti in Italia, Spagna e Francia, evidenzia progressi significativi in ambito ambientale, sociale e di governance.

Morato Group: un impegno concreto per la sostenibilità

«In questi anni abbiamo intrapreso importanti iniziative per migliorare il nostro modo di fare business, affrontando le sfide della crescita sempre guidati dai nostri valori fondamentali e nel pieno rispetto delle nostre persone, dei partner, dei consumatori che ogni giorno scelgono i nostri prodotti, del pianeta e le comunità che ci ospitano - ha dichiarato Stefano Maza, ceo di Morato Group. Oggi, giunti alla 4° edizione del report di sostenibilità, inauguriamo un nuovo cammino, mettendo a sistema l'impegno di tutte le sedi del Gruppo, un passaggio fondamentale per consolidare la cultura della sostenibilità a tutti i livelli dell'organizzazione, processo accompagnato da importanti investimenti in formazione che ci hanno permesso di dare sostanza alla parola “sostenibilità”, renderla concreta, tangibile, alla portata di tutti». Tra giugno 2023 e giugno 2024 Morato Group ha erogato oltre 800 ore di formazione per sviluppare consapevolezza e competenze nei vari ambiti della sostenibilità, con particolare focus sui temi produttivi e di recupero e riciclo, aree particolarmente sensibili e al centro della strategia di sostenibilità del Gruppo.

All'interno del report, viene analizzata l'intera catena del valore partendo dalle materie prime per finire con gli imballaggi: le prime vengono scelte tramite procedure e controlli sistematici, grazie anche ad audit periodici presso i fornitori, mentre il packaging ha registrato nel 2023 una riduzione complessiva di oltre il 30%. Tra monte e valle, degno di nota è il reimpiego degli scarti di produzione in chiave di economia circolare in campo zootecnico ed energetico, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Sicurezza e qualità alimentare rappresentano priorità irrinunciabili per Morato Group, impegnato nel perseguire un continuo miglioramento. Solo nel 2023 sono stati investiti oltre 3,7 milioni di euro in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di dare vita a nuove piattaforme prodotto o migliorare gli assortimenti esistenti.

In chiave sociale, da sottolineare l'impegno verso le comunità con atterraggio su cinque ambiti: difesa dell'ambiente e diffusione della cultura della sostenibilità, promozione dello sport, iniziative rivolte ai più giovani, solidarietà e sostegno alla ricerca, incentivo alla cultura. In questo ultimo ambito si collocano le collaborazioni con istituti del territorio e scuole di alta formazione, come il Cuoa, centro formativo di eccellenza, che rinnova ormai da molti anni un importante sodalizio con Morato Group, coinvolto in percorsi formativi e testimonianze rivolte ai giovani studenti. Un cammino che prosegue in modo ancora più convinto, quello di Morato Group, perché la sostenibilità è una leva strategica sempre più centrale per consolidare la propria presenza sul mercato grazie alla collaborazione degli stakeholder interni ed esterni.

