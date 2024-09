Premio Caputo 2024: il Mulino celebra il centenario con “Arte e cibo”

In occasione del suo centenario, Mulino Caputo lancia la prima edizione del Premio Caputo, un'iniziativa dedicata ai giovani talenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Il concorso, ispirato al tema "Arte e cibo", è volto a sostenere la creatività giovanile e a rafforzare il legame tra arte e gastronomia. La proclamazione dei vincitori avverrà il 24 ottobre alla Fondazione Banco di Napoli, seguita da una mostra aperta al pubblico dal 25 ottobre al 25 novembre.

Premio Caputo: arte e cibo protagonisti a Napoli per i 100 anni di Mulino Caputo

Il Premio Caputo, istituito da Mulino Caputo in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli e Valore Italia, rappresenta un'importante iniziativa di mecenatismo d'impresa. Riconosciuto per la qualità delle sue farine, Mulino Caputo vuole celebrare il proprio legame con la cultura gastronomica campana e, al tempo stesso, valorizzare il talento artistico emergente.

Il tema scelto per il concorso, "Arte e cibo", richiama la ricca tradizione culinaria napoletana, prendendo spunto dalla realtà dei "vasci", le storiche abitazioni al piano terra dei palazzi antichi dove si continua a preparare il cibo tradizionale di strada. Gli studenti e i neodiplomati dell'Accademia sono stati invitati a interpretare questa connessione tra arte e cucina attraverso diverse discipline, dalla pittura alla scultura, dai video alla fotografia, fino a tecniche extramediali e installazioni.

L'iniziativa non solo offre un'opportunità concreta per i giovani artisti di esporre le proprie opere, ma mira a rafforzare il dialogo tra il mondo dell'impresa e la creatività. La mostra, curata da Olga Scotto di Vettimo, docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, sarà un'occasione per il pubblico di esplorare una cucina collettiva che, radicata nella storia millenaria partenopea, riflette i valori dell'arte bianca di Mulino Caputo.

© Riproduzione riservata