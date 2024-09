Formazione, sostenibilità e benessere: la ricetta del successo di Agugiaro & Figna

Agugiaro & Figna, tra le aziende leader nel comparto della farina, ha presentato il suo 3° Report di sostenibilità, rivelando un forte impegno verso l'ambiente, la società e la formazione. Durante la conferenza stampa, è stato annunciato il passaggio a società benefit e l'avvio del percorso per ottenere la certificazione B-Corp. Tra i punti salienti del report, il gruppo ha evidenziato l'importanza del capitale umano e della formazione come elementi chiave per garantire innovazione e produttività a lungo termine, insieme a un forte investimento in ricerca e sviluppo e una crescente attenzione per la sostenibilità ambientale. Il documento è stato redatto con il supporto di Deloitte & Touche.

Agugiaro & Figna presenta il 3° Report di sostenibilità

Agugiaro & Figna: formazione e capitale umano al centro della strategia

Nel suo terzo Report di sostenibilità, Agugiaro & Figna sottolinea l'importanza strategica del capitale umano e della formazione, considerati pilastri fondamentali per il futuro dell'azienda. Lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione dei talenti sono visti come leve essenziali per garantire innovazione e produttività durature. L'azienda pone particolare attenzione al benessere dei propri dipendenti, promuovendo un equilibrio tra vita lavorativa e personale che non si basa sulla quantità di ore lavorate, ma sulla loro qualità. Agugiaro & Figna supporta attivamente scuole di formazione in Italia e all'estero, con l'obiettivo di trasmettere le conoscenze dell'arte bianca: panificazione, pasticceria e l'arte della pizza. Ne sono esempio la collaborazione con Scuola italiana pizzaioli, che offre corsi di alta formazione per pizzaioli, e partnership con istituti culinari di prestigio come Alma, Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, Dolce e Salato e l'Atelier di Barcellona.

Agugiaro & Figna: il progetto "Pizzaiolo per il cambiamento"

All'interno del percorso di formazione e sensibilizzazione spicca il progetto “Pizzaiolo per il cambiamento”, lanciato nel 2022. Questo programma ha coinvolto inizialmente un ristretto gruppo di pizzaioli e oggi conta una rete di circa cinquanta ambasciatori in tutta Italia. I pizzaioli partecipanti promuovono un modello di ristorazione consapevole, che integra il rispetto per l'ambiente con un'etica del lavoro e un'attenzione alla qualità della vita dei dipendenti. Il progetto ha trovato ampia risonanza, conquistando eventi importanti come il Campionato Mondiale della Pizza, dove nel 2023 è stata introdotta “La pizza del cambiamento”, una competizione che premia i pizzaioli impegnati nella sostenibilità, ad esempio utilizzando ingredienti locali e stagionali o riducendo gli sprechi alimentari. Il concorso è supportato da “Le 5 Stagioni”, brand di Agugiaro & Figna dedicato al settore delle pizzerie.

Agugiaro & Figna: la trasformazione in società benefit

Un altro traguardo significativo per l'azienda è la recente trasformazione in società benefit. Questo passo rappresenta una conferma dell'impegno di Agugiaro & Figna nel generare un impatto positivo su società e ambiente, attraverso iniziative che vanno oltre il mero profitto. L'azienda sta sensibilizzando attivamente clienti, fornitori e partner affinché adottino pratiche sostenibili e responsabili, integrando la sostenibilità nelle loro operazioni. Agugiaro & Figna ha misurato il proprio impatto sociale e ambientale, con risultati che testimoniano il suo contributo alla crescita delle comunità locali e alla creazione di sinergie con enti e organizzazioni non profit. L'attenzione alla responsabilità dei prodotti e alla sostenibilità sociale è una parte centrale di questo approccio.

Agugiaro & Figna: il percorso verso la certificazione B-Corp

Nel dicembre 2023, Agugiaro & Figna ha avviato il processo per ottenere la certificazione B-Corp, un riconoscimento che attesta il rispetto di standard elevati in termini di performance ambientale, sociale e di governance. La certificazione riflette l'impegno dell'azienda a operare non solo per il profitto ma anche per il bene comune, diventando un esempio virtuoso per l'intera filiera produttiva. Gli obiettivi della certificazione riguardano non solo la rigenerazione ambientale e il benessere sociale, ma anche un modello di business che coinvolge fornitori e stakeholders in un sistema circolare, orientato al rispetto delle politiche aziendali sulla sostenibilità ambientale e sull'impegno sociale. «Ci teniamo a favorire lo sviluppo delle competenze di ognuno, dal personale interno fino ai fornitori e ai clienti. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, la nostra tradizione di mugnai ci insegna ad essere riconoscenti alla terra e all'ambiente. Abbiamo radici ben salde nel passato e rami orientati verso il futuro e verso un mondo che ci auguriamo possa essere migliore grazie alle azioni che mettiamo in campo, perché la ricchezza prodotta possa lasciare impatti positivi sul territorio. Stiamo lavorando al processo di certificazione B-Corp, un ulteriore passo avanti che solidificherà il nostro patto con l'ambiente, conciliando l'economia con l'etica e il benessere della società» ha affermato Alberto Figna, presidente di Agugiaro & Figna.

