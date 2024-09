Julius Meinl lancia un nuovo caffè: il “Burundi Gakenke 100% Arabica”

In occasione della Giornata internazionale del caffè (che si celebra l'1 ottobre), Julius Meinl, storica torrefazione viennese con sede produttiva a Vicenza, lancia il Burundi Gakenke 100% Arabica, un caffè monorigine in edizione limitata che celebra il gusto e la sostenibilità. Parte della serie The Originals Limited Edition, questo caffè straordinario si distingue per le sue caratteristiche sensoriali uniche e l'impegno verso pratiche agricole responsabili.

Il Burundi Gakenke 100% Arabica di Julius Meinl

Il Burundi Gakenke proviene dalla stazione di lavaggio Gakenke, situata nella provincia di Kayanza, in Burundi, ed è realizzato con la pregiata varietà Red Bourbon, coltivata e raccolta a mano da oltre 1700 piccoli agricoltori locali. La lavorazione avviene attraverso il metodo naturale, in cui le ciliegie di caffè vengono essiccate interamente al sole. Questo processo conferisce al caffè un profilo aromatico complesso e ricco: note di arancia rossa, tè nero e zucchero di canna caramellato emergono ad ogni sorso, accompagnate da una fragranza floreale vivace.

Questo prodotto non si distingue solo per la qualità eccezionale, confermata da un punteggio di 86 punti sulla scala della Specialty coffee association (Sca), ma anche per l'attenzione alla sostenibilità. La stazione di Gakenke è gestita dalla compagnia burundese Greenco, che supporta gli agricoltori con assistenza agrotecnica e progetti per migliorare le condizioni socio-economiche delle comunità locali. Julius Meinl, attraverso questa collaborazione, rafforza il suo impegno per pratiche agricole etiche, fondamentali per garantire un futuro sostenibile per i produttori di caffè.

«Il caffè non è solo una bevanda, è un rituale che arricchisce i momenti quotidiani - afferma Christina Meinl, rappresentante della quinta generazione della famiglia. Con il Burundi Gakenke, vogliamo offrire ai nostri partner l'opportunità di far vivere ai loro clienti un'esperienza di caffè unica, perfetta per celebrare questa giornata mondiale». Tostato presso la sede centrale di Vienna, il Burundi Gakenke è destinato a chi cerca eccellenza e unicità nel caffè, ed è il simbolo del continuo impegno di Julius Meinl verso la qualità e la responsabilità sociale.

