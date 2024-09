Patate di montagna: produzione a rischio in Toscana per siccità e fauna selvatica

La siccità estrema ha dimezzato la produzione di patate del Melo, una varietà tipica della montagna pistoiese. Coldiretti Pistoia lancia l'allarme: le alte temperature e la mancanza di piogge hanno messo a dura prova le coltivazioni, causando perdite economiche significative per gli agricoltori.

Non solo siccità, anche la fauna selvatica crea danni ingenti. Negli ultimi anni, gli agricoltori hanno dovuto affrontare la costante minaccia di cinghiali e altri animali selvatici che devastano i campi, nonostante l'installazione di recinzioni elettrificate.

«Abbiamo investito molto in misure di prevenzione, ma il clima è un fattore imprevedibile e difficile da contrastare - spiega Sonia Vellutini, dell'azienda I Piani - Quest'anno abbiamo perso i tre quarti del nostro raccolto».

Un duro colpo per l'economia locale. La riduzione della produzione di patate del Melo ha ripercussioni significative sull'economia locale. Gli agricoltori si trovano a dover affrontare non solo la perdita di reddito, ma anche l'aumento dei costi di produzione, dovuti all'acquisto di carburante e all'impiego di manodopera.

«Nonostante gli sforzi e gli adattamenti, le difficoltà per gli agricoltori di montagna sembrano non finire mai - afferma Giuseppe Corsini, presidente provinciale di Terranostra - Il cambiamento climatico e la presenza eccessiva di fauna selvatica rappresentano una minaccia costante per la nostra attività».

La patata del Melo, un prodotto di eccellenza a rischio. La siccità mette a rischio la produzione di una varietà di patata molto apprezzata per il suo sapore e le sue caratteristiche organolettiche. La patata del Melo, legata al territorio della montagna pistoiese, rischia di scomparire se non si interviene per sostenere gli agricoltori e tutelare le coltivazioni.

