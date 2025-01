Parità di genere e innovazione: le novità di Madama Oliva per il 2025

Un nuovo capitolo si apre per Madama Oliva, leader nel settore delle olive da tavola fresche e prodotti vegetali. A partire dal 1° gennaio 2025, l’azienda ha adottato lo status di Società Benefit e cambiato la sua forma societaria, diventando una Società per azioni. La nuova denominazione è Madama Oliva Spa Società Benefit, sancendo il connubio tra crescita economica e sostenibilità.

Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva

Il passaggio a Società Benefit riflette l’impegno di Madama Oliva verso un futuro più equo e sostenibile. Questo nuovo status integra formalmente nel suo statuto obiettivi di impatto sociale e ambientale, rafforzando la volontà dell’azienda di creare valore non solo per clienti e collaboratori, ma anche per l’ambiente e la società nel suo complesso.

Nel 2024, Madama Oliva ha registrato un incremento del fatturato del 14%, raggiungendo i 53,3 milioni di euro. «Questi cambiamenti rappresentano un passo fondamentale per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, garantendo trasparenza e flessibilità per sostenere l’espansione sia in Italia che all’estero», ha dichiarato Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva.

Un’altra pietra miliare è stata l’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022, che attesta l’impegno di Madama Oliva verso la parità di genere e la valorizzazione delle diversità. L’azienda promuove principi come inclusività, correttezza e tutela della genitorialità, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione.

Secondo Mancini, «La promozione della parità di genere non è solo un obbligo normativo, ma un modello culturale che genera valore sociale e contribuisce alla crescita aziendale. Attraverso azioni concrete, vogliamo garantire un ambiente di lavoro che soddisfi realmente le esigenze delle donne e di tutti i nostri collaboratori».

Con oltre 400 referenze, 20 linee produttive e una capacità annua di 22 milioni di confezioni, Madama Oliva esporta in 45 Paesi. L’azienda ha rafforzato il controllo della filiera produttiva con due stabilimenti strategici in Sicilia e Grecia, garantendo qualità e sostenibilità nei processi produttivi.

Per il 2025, Madama Oliva punta su innovazione e sostenibilità, rafforzando il proprio ruolo di azienda virtuosa. La pubblicazione di una relazione periodica d’impatto sociale e ambientale testimonierà il progresso verso i nuovi obiettivi.

Madama Oliva si conferma così un modello di eccellenza imprenditoriale, dimostrando come lo sviluppo economico possa andare di pari passo con l’impegno sociale e ambientale.

