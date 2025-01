Gelato artigianale: nel 2024 spesi un miliardo di euro dai turisti stranieri

Il gelato artigianale si conferma uno dei simboli più amati della gastronomia italiana nel mondo, e i dati parlano chiaro: nel 2024 i turisti stranieri hanno speso complessivamente un miliardo di euro per gustare questa prelibatezza, contribuendo a consolidare il suo ruolo di eccellenza gastronomica e volano per il turismo. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, diffuse durante il convegno "Oltre il gusto, il gelato come ambasciatore del turismo italiano" tenutosi al Sigep World di Rimini, circa 88 milioni di visitatori hanno consumato gelato nelle dieci principali città d'arte italiane. Numeri che raccontano di un legame indissolubile tra tradizione culinaria e attrattività turistica, con una crescente attenzione verso esperienze sensoriali e culturali legate a questa eccellenza.

Gelato artigianale italiano: un miliardo di euro di fatturato dai turisti stranieri

Il convegno, organizzato da Italian Exhibition Group nella cornice della fiera dedicata alle specialità dolciarie e alla panificazione, ha messo in luce il ruolo del gelato artigianale come uno dei motori principali del turismo enogastronomico italiano. Oltre alla tradizionale degustazione, sempre più turisti si avvicinano al mondo del gelato attraverso tour e attività esperienziali: sono stati infatti 1,5 milioni i visitatori stranieri che nel 2024 hanno preso parte a visite guidate in gelaterie artigianali, mentre piattaforme come GetYourGuide hanno registrato oltre 250 esperienze a tema disponibili per il pubblico.

Non solo tradizione: durante l'evento è emersa anche una crescente curiosità per le innovazioni nel comparto, come la creazione di nuovi gusti tramite tecnologie avanzate, inclusa l'intelligenza artificiale. Ma gli esperti hanno sottolineato l'importanza di mantenere il rispetto per i principi cardine della tradizione, che rimangono il cuore pulsante del successo del gelato artigianale. Un equilibrio che è stato salutato positivamente dal presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, che ha evidenziato come questa prelibatezza sia percepita dai visitatori stranieri come sinonimo di qualità, creatività e autenticità: «Il gelato artigianale è percepito dai visitatori stranieri come una tipicità ed un'eccellenza della gastronomia italiana, sinonimo di qualità, creatività e autenticità. Autentico motore per la scoperta delle tipicità di ogni parte d'Italia, il gelato trova sempre più spazio negli itinerari e nei tour».

La manifestazione ha inoltre posto l'accento su come il gelato artigianale possa rappresentare un punto di incontro tra culture, capace di raccontare attraverso i suoi sapori la ricchezza del territorio italiano. Dal pistacchio di Bronte alla nocciola delle Langhe, ogni gusto è un viaggio che lega il visitatore alla storia e alla tradizione delle diverse regioni italiane. Un aspetto che i turisti stranieri apprezzano profondamente, tanto da includere sempre più spesso il gelato nei loro itinerari di viaggio, consolidandolo come una delle esperienze imprescindibili per chi visita l'Italia.

© Riproduzione riservata