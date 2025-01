Gelato, il 54% degli stranieri lo cerca anche a casa dopo l'assaggio in Italia

Il gelato continua a essere uno degli ambasciatori più amati del made in Italy: il 54% degli stranieri, dopo averlo assaggiato in Italia, lo cerca anche nel proprio Paese. Non più un prodotto esclusivamente estivo, il gelato piace sempre, con oltre il 63,5% degli intervistati che si dichiara "ice cream lover" anche d'inverno, specialmente nei Paesi più freddi. Dati che emergono da un'indagine di AstraRicerche per l'Istituto del gelato italiano, condotta in Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia e Germania, per analizzare abitudini e preferenze di consumo.

Gelato: l'ambasciatore del gusto made in Italy conquista il mondo

All'estero il consumo di gelato non sembra essere influenzato dalla scelta tra casa o fuori casa e, curiosamente, più di due consumatori su dieci preferiscono gustarlo in solitudine, un'abitudine particolarmente diffusa tra statunitensi e inglesi. Il 62,1% degli intervistati riconosce un gelato come italiano se prodotto seguendo ricette tradizionali, mentre il 32,6% presta attenzione alla provenienza dell'azienda o alla produzione in Italia (31,6%). L'aspetto della confezione che richiama l'Italia, invece, risulta meno rilevante, interessando solo il 17% degli intervistati.

Il motivo principale per cui il gelato italiano è tanto apprezzato è il gusto. Il 76,6% lo sceglie per il suo sapore unico, seguito dalla cremosità e dalla consistenza vellutata (75,2%), dall'alta qualità delle materie prime (67,3%) e dal fatto che rappresenti un simbolo del made in Italy (63,5%). Inoltre, è percepito come sano e genuino dal 56,1% degli intervistati. In media, su 10 gelati consumati, tra quattro e sei sono italiani per il 33,6% degli intervistati, mentre il 27,1% sceglie abitualmente gelati italiani in sette casi su 10.

