Molino Dallagiovanna porta Pizza Bit Competition nel Regno Unito

Dopo il successo in Italia e l’espansione in Spagna, Pizza Bit Competition, il format internazionale ideato da Molino Dallagiovanna, approda ufficialmente nel Regno Unito. L’iniziativa è stata presentata alla Camera dei Deputati durante la conferenza “Il soft power della pizza in Uk”, promossa dall’Onorevole Simone Billi, Presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo. L’incontro ha riunito istituzioni, operatori del settore e protagonisti della filiera agroalimentare italiana attivi tra Italia e Regno Unito, con un focus sul ruolo della pizza come strumento di promozione del Made in Italy e leva di sviluppo economico e culturale.

Lorenzo Sirabella, Lavinia Martini, Simone Belli, Sabrina Dallagiovanna e Salvatore Aloe

Pizza Bit Competition Uk: il format internazionale della pizza artigianale

Al centro dell’evento la presentazione ufficiale di Pizza Bit Competition UK, nuova tappa del progetto dedicato alla valorizzazione dei professionisti della pizza. Il format, dopo aver coinvolto oltre 1.000 professionisti nelle prime quattro edizioni italiane e dopo il debutto in Spagna, si inserisce in un mercato considerato strategico per la crescita della pizza artigianale di qualità. La conferenza, moderata da Lavinia Martini (CiboToday), ha offerto una panoramica aggiornata su un settore in forte espansione nel Regno Unito, sempre più orientato alla qualità e alla cultura gastronomica italiana.

Pizza e Made in Italy: il ruolo del mercato britannico

Durante l’incontro è stata sottolineata la centralità della pizza come linguaggio culturale globale e strumento di racconto del Made in Italy. «Dopo la Spagna, esportiamo Pizza Bit Competition nel Regno Unito con l’obiettivo di promuovere il prodotto pizza in un grande mercato molto ricettivo per il nostro settore - ha dichiarato Sabrina Dallagiovanna, Sales & Marketing manager di Molino Dallagiovanna -. L’Ambassador Uk di Molino Dallagiovanna ci aiuterà a diffondere la cultura della pizza che resta un’icona della cucina italiana nel mondo. La pizza è oggi uno dei veicoli più efficaci per raccontare il Made in Italy e rappresenta un linguaggio universale capace di parlare a pubblici differenti. Con Pizza Bit Competition vogliamo investire sui professionisti, favorire il confronto tra culture gastronomiche e contribuire alla crescita di un movimento che nel Regno Unito sta vivendo una fase di straordinaria maturità e consapevolezza».

Semifinali e finale Pizza Bit Competition Uk

Il calendario della competizione prevede tre semifinali regionali nel Regno Unito:

8 settembre: Pizza Nerds, Londra

29 settembre: Pizza Solutions, North Yorkshire

20 ottobre: “Fatto a Mano”, Brighton

I finalisti accederanno alla finale nazionale del 18 novembre a Londra, ospitata all’interno dell’European Pizza Show, dove verrà eletto il nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador UK.

Pizza italiana nel Regno Unito: crescita e scenari di mercato

Il Regno Unito si conferma uno dei mercati più dinamici per la pizza italiana, con un’evoluzione che unisce ristorazione, cultura e nuove abitudini di consumo. «La nostra esperienza nel Regno Unito è partita da un fattore educativo, ovvero far apprezzare il prodotto pizza rimanendo semplici e aderenti alla tradizione», ha spiegato Antonio Braccio, Founder di Fatto a Mano. «In questo senso, il racconto del Made in Italy è fondamentale, ancor di più renderlo tangibile sui temi dell’ospitalità e della convivialità».

Pizza Bit Competition, il format dedicato ai professionisti della pizza artigianale

Pizza come ponte culturale tra Italia e Regno Unito

La pizza italiana risiede nella sua capacità di adattarsi e dialogare con contesti diversi senza perdere autenticità: «Londra per noi rappresenta un altro campionato rispetto all’Italia. Il prodotto pizza ha sfondato perché non si è ostinato a creare barriere, ma si è aperto alla contaminazione. Oggi la pizza è un vero e proprio ponte culturale tra popoli, un fatto che ci è stato riconosciuto anche dall’Unesco con la promozione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità», ha commentato Salvatore Aloe, di Berberè.

Evoluzione dei modelli di consumo e distribuzione

«A Milano abbiamo provato ormai tredici anni fa ad esportare un modello che a Londra era già ben presente: l’incontro tra food e mixology. Oggi, partendo da quel modello, noi vantiamo un locale su Milano che mette sullo stesso binario e alla stessa velocità cocktail bar e pizzeria», aggiunge Lorenzo Sirabella, del Dry Milano.

Sul fronte distributivo: «Nonostante oggi l’export tra Italia e UK, in termini di volumi economici, sia in crescita, a dieci anni di distanza Brexit ha danneggiato i piccoli produttori agroalimentari italiani. Nel Regno Unito c’è stata una selezione obbligata, per effetto di una burocrazia che si è complicata e degli extra costi di esportazione. Di certo oggi abbiamo un consumatore britannico attento alla qualità del prodotto italiano con un’estensione significativa del concetto di pizza che oggi vede su Londra tanti locali sperimentare i due forni e le due esperienze tra lo stile napoletano e quello romano», conclude Andrea Salvagni, di Salvo 1968.

Pizza Bit Competition UK rappresenta un nuovo capitolo nel percorso di valorizzazione dei professionisti della pizza italiana sui mercati internazionali. Con un calendario di selezioni che attraversa alcune delle città più rappresentative del Regno Unito e una finale prevista a Londra, il progetto consolida il ruolo della pizza come espressione riconosciuta del Made in Italy, capace di generare connessioni tra territori, imprese e culture gastronomiche differenti.