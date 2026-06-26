A New York la Mozzarella di Bufala Campana Dop si racconta dal vivo

Dal 28 al 30 giugno la Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà tra i protagonisti del Summer Fancy Food di New York, il principale evento dedicato al settore agroalimentare negli Stati Uniti. Presso lo stand 2925, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop presenterà al pubblico americano le caratteristiche che rendono questo formaggio uno dei simboli del Made in Italy, attraverso degustazioni, incontri e dimostrazioni dal vivo delle tecniche di lavorazione.

Il presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop Domenico Raimondo

Summer Fancy Food: la Mozzarella di Bufala Campana Dop punta sul mercato Usa

La presenza alla manifestazione rappresenta un'importante occasione per consolidare il posizionamento della Mozzarella di Bufala Campana Dop negli Stati Uniti, un mercato che oggi assorbe tra il 4% e il 7% dell'export del prodotto. L'appuntamento consentirà inoltre di rafforzare la promozione internazionale in una fase in cui il comparto lattiero-caseario guarda con attenzione agli effetti delle politiche commerciali e dei dazi.

«Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico per la Mozzarella di Bufala Campana Dop - sottolinea il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo - Il nostro impegno è continuare a portare nel mondo il valore di una filiera che unisce territorio, tradizione e innovazione. Al Summer Fancy Food vogliamo far conoscere non soltanto un prodotto straordinario, ma anche il patrimonio di saperi che lo accompagna: dalla bufala fino ai rigorosi controlli che garantiscono il prodotto a marchio Dop. I laboratori di filatura saranno un’occasione unica per mostrare ai consumatori americani come nasce una vera eccellenza italiana».

Showcooking, filatura e degustazioni per raccontare la filiera Dop

Il programma prenderà il via il 28 giugno alle ore 15 con uno showcooking nello spazio di Coldiretti, dedicato all'abbinamento tra pizza e Mozzarella di Bufala Campana Dop. Alle 17 seguirà un appuntamento presso lo stand Ice, nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Ministero dell'Agricoltura, con un'area dedicata alla degustazione dei formaggi Dop italiani, organizzata da Afidop.

Nella stessa giornata è previsto anche un evento fuori salone alla Columbus Citizens Foundation di New York, realizzato in collaborazione con Coldiretti e I Love Italian Food. Il pubblico potrà assistere dal vivo alla filatura della mozzarella, osservando il passaggio della cagliata fino alla formazione del prodotto finito, una lavorazione che rappresenta uno degli elementi più distintivi della filiera certificata.

Masterclass e valorizzazione del Made in Italy

Il 29 giugno il calendario proseguirà con una masterclass organizzata dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, seguita da ulteriori momenti di degustazione dedicati agli operatori e ai visitatori della manifestazione.

La visita a Fancy Food 2025 del ministro Francesco Lollobrigida allo stand del Consorzio Bufala Campana Dop

Durante il Summer Fancy Food, la Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà inoltre presente nello stand della Regione Campania, protagonista nella preparazione della pizza, e nella Lounge Italia Ice, dove saranno organizzate attività dedicate alla promozione delle produzzioni agroalimentari italiane di qualità.

La promozione internazionale della Mozzarella di Bufala Campana Dop

Attraverso la partecipazione al principale evento del settore negli Stati Uniti, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop conferma il proprio impegno nella valorizzazione internazionale della denominazione. Le dimostrazioni di filatura, le degustazioni guidate e gli incontri con il pubblico permetteranno di evidenziare i rigorosi controlli, la qualità della materia prima e il legame con il territorio di origine, elementi che contribuiscono a rendere la Mozzarella di Bufala Campana Dop una delle eccellenze più rappresentative dell'agroalimentare italiano nel mondo.