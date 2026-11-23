11ª EDIZIONE
Caffè, l’Honduras vince l’Ernesto Illy Award: alla Colombia il premio dei consumatori
L’Honduras conquista il Best of the Best all’Ernesto Illy International Coffee Award 2026, mentre la Colombia vince il premio dei consumatori. In gara 27 produttori di nove Paesi
L’Honduras conquista il titolo di Best of the Best all’11ª edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award, mentre la Colombia si aggiudica il Coffee Lovers’ Choice, il riconoscimento assegnato sulla base delle preferenze dei consumatori. La premiazione si è svolta a Roma e ha coinvolto 27 produttori provenienti da nove Paesi, selezionati per la qualità dei caffè del raccolto 2025/26. Il premio principale è andato alla Finca Piedra Parada di Denis Rolando Cortez Monge, in Honduras, scelta da una giuria internazionale indipendente. Il riconoscimento assegnato dal pubblico è stato invece attribuito al caffè colombiano di Daniel Anaya Anaya, della Cooperativa de Caficultores del Cauca, votato dai viaggiatori che hanno partecipato alle degustazioni organizzate all'aeroporto di Roma Fiumicino, nell'Hangar Lounge, grazie alla collaborazione con ITA Airways.
Nove Paesi in gara, degustazioni alla cieca per il premio della giuria
I 27 produttori in competizione rappresentavano Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Ruanda. Per ciascuno dei nove principali Paesi di approvvigionamento, il laboratorio di controllo qualità di illycaffè aveva selezionato i tre migliori lotti del raccolto 2025/26. Per assegnare il Best of the Best, la giuria ha degustato i caffè alla cieca attraverso tre diverse modalità di preparazione: espresso, estrazione a freddo e caffè filtro. Il panel riuniva nove componenti, suddivisi tra tre tecnici del settore, tre chef stellati e tre giornalisti specializzati. Ne facevano parte Enrico Pacorini, amministratore delegato di Pacorini Group; Cyprien Petelle, specialista di caffè verde di KawaCyp; Carlos Alfredo Blanco Garcia, Milds Trader di Louis Dreyfus Company; i giornalisti Bernard Bedarida, corrispondente dall'Italia per TF1, Virginia Kirst, corrispondente dall'Italia per Handelsblatt, e Germán Jiménez, direttore dei nuovi verticali editoriali di El Español. La componente gastronomica era rappresentata dagli chef stellati Viki Geunes, del ristorante Zilte, e Ciccio Sultano, del Ristorante Duomo, insieme a Stefania Di Pasquo, chef della Locanda Mammì.
Il Coffee Lovers’ Choice ha seguito invece un percorso diverso: a scegliere il vincitore sono stati i viaggiatori di passaggio a Fiumicino, coinvolti in assaggi alla cieca. Il risultato ha premiato il lotto colombiano della Cooperativa de Caficultores del Cauca.
Alla FAO il confronto sulla resilienza della filiera del caffè
Accanto alla premiazione, l'evento ha dedicato spazio alle prospettive economiche e ambientali del settore. Il confronto si è svolto presso il quartier generale della Fao, con il panel «Strengthening Resilience in the Coffee Sector: Priorities, Initiatives and Future Perspectives», dedicato alle principali criticità che interessano la filiera: cambiamento climatico, dinamiche di mercato, innovazione tecnologica e sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il dibattito ha preso in considerazione anche la Global Coffee Initiative (GCI), lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme al World Bank Group e a Cassa Depositi e Prestiti. Tra i temi affrontati, la necessità di coordinare gli interventi di istituzioni, ricerca, imprese e organismi di cooperazione per rafforzare la capacità del comparto di affrontare le trasformazioni in corso.
Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, Vanusia Nogueira, direttrice esecutiva dell'International Coffee Organization, Stefania Lenoci del World Bank Group, Providence Mavubi di UNIDO, Federica Diamanti di IFAD, Benoît Bertrand, già ricercatore e genetista del caffè presso CIRAD, Aaron Davis dei Royal Botanic Gardens di Kew e Paul Stewart di TechnoServe. Clima, biodiversità e accesso al credito per i piccoli produttori sono emersi come nodi centrali per il futuro della filiera. La sfida, secondo quanto discusso, è passare dagli impegni condivisi a investimenti e partnership capaci di sostenere la competitività dei Paesi produttori e le comunità che dipendono economicamente dal caffè.
Andrea Illy: «Il premio valorizza l'intera comunità del caffè»
L'Ernesto Illy International Coffee Award è stato istituito per riconoscere il lavoro dei produttori che contribuiscono alla qualità della materia prima utilizzata da illycaffè. Il premio richiama l'eredità di Ernesto Illy, che ha legato la propria visione dell'impresa alla ricerca scientifica, alla qualità e al rispetto di principi etici lungo la filiera. «Dieci anni fa nasceva l'Ernesto Illy International Coffee Award per premiare i migliori produttori di caffè del mondo, interpreti di un'eccellenza che illycaffè valorizza fin dalle sue origini», ha dichiarato Andrea Illy, presidente di illycaffè. «Mi congratulo con i vincitori di questa edizione, autentici ambasciatori di qualità. Vorrei dedicare questo riconoscimento all'intera comunità del caffè, a tutti coloro che lungo la filiera contribuiscono con il loro amore per il caffè a trasformare un prodotto straordinario in un sogno condiviso».
La giornata si è conclusa a Palazzo Colonna con la cerimonia di premiazione, condotta dall'attore e divulgatore ambientale Alan Cappelli Goetz. Tra gli ospiti erano presenti il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e la direttrice generale dell'International Coffee Organization Vanusia Nogueira, insieme a rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo. Alla serata ha contribuito anche lo chef stellato Matteo Metullio, che ha curato il menu. L'evento è stato accompagnato dalle fotografie realizzate da Elisabetta Illy in oltre vent'anni di lavoro, raccolte anche nel nuovo libro di Andrea Illy, «Il sogno oltre il caffè», dedicato al rapporto tra le origini del prodotto e una visione etica della filiera.