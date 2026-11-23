L’Honduras conquista il titolo di Best of the Best all’11ª edizione dell’Ernesto Illy International Coffee Award, mentre la Colombia si aggiudica il Coffee Lovers’ Choice , il riconoscimento assegnato sulla base delle preferenze dei consumatori. La premiazione si è svolta a Roma e ha coinvolto 27 produttori provenienti da nove Paesi, selezionati per la qualità dei caffè del raccolto 2025/26. Il premio principale è andato alla Finca Piedra Parada di Denis Rolando Cortez Monge , in Honduras, scelta da una giuria internazionale indipendente. Il riconoscimento assegnato dal pubblico è stato invece attribuito al caffè colombiano di Daniel Anaya Anaya , della Cooperativa de Caficultores del Cauca, votato dai viaggiatori che hanno partecipato alle degustazioni organizzate all'aeroporto di Roma Fiumicino, nell'Hangar Lounge, grazie alla collaborazione con ITA Airways.

I 27 produttori in competizione rappresentavano Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Ruanda. Per ciascuno dei nove principali Paesi di approvvigionamento, il laboratorio di controllo qualità di illycaffè aveva selezionato i tre migliori lotti del raccolto 2025/26. Per assegnare il Best of the Best, la giuria ha degustato i caffè alla cieca attraverso tre diverse modalità di preparazione: espresso, estrazione a freddo e caffè filtro. Il panel riuniva nove componenti, suddivisi tra tre tecnici del settore, tre chef stellati e tre giornalisti specializzati. Ne facevano parte Enrico Pacorini, amministratore delegato di Pacorini Group; Cyprien Petelle, specialista di caffè verde di KawaCyp; Carlos Alfredo Blanco Garcia, Milds Trader di Louis Dreyfus Company; i giornalisti Bernard Bedarida, corrispondente dall'Italia per TF1, Virginia Kirst, corrispondente dall'Italia per Handelsblatt, e Germán Jiménez, direttore dei nuovi verticali editoriali di El Español. La componente gastronomica era rappresentata dagli chef stellati Viki Geunes, del ristorante Zilte, e Ciccio Sultano, del Ristorante Duomo, insieme a Stefania Di Pasquo, chef della Locanda Mammì.

Il Coffee Lovers’ Choice ha seguito invece un percorso diverso: a scegliere il vincitore sono stati i viaggiatori di passaggio a Fiumicino, coinvolti in assaggi alla cieca. Il risultato ha premiato il lotto colombiano della Cooperativa de Caficultores del Cauca.