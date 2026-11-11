Ferrari Giovanni Industria Casearia passerà interamente sotto il controllo della francese Savencia . Il gruppo lattiero-caseario acquisirà il restante 51% del capitale della storica azienda di Ossago Lodigiano (Lo), di cui detiene già il 49%. Il passaggio è previsto dal 1° gennaio 2027 , una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti. La conferma della famiglia Ferrari è arrivata attraverso il Sole 24 Ore, dopo le anticipazioni dei giorni precedenti. Savencia, multinazionale francese già conosciuta come Bongrain, è entrata nel capitale dell'azienda italiana nel 2010. La partecipazione, inizialmente pari al 27%, è salita al 49% nel 2018. Con la nuova operazione il gruppo acquisirà l'intera proprietà di Ferrari, rafforzando la propria presenza nel mercato caseario italiano.

La partnership tra le due aziende si è sviluppata anche sul piano commerciale. Attraverso Ferrari, Savencia distribuisce in Italia alcuni dei propri marchi più conosciuti, tra cui Caprice des Dieux, Camoscio d'Oro e Roquefort Papillon . Parallelamente, l'azienda lodigiana utilizza la rete commerciale del gruppo francese per portare all'estero le proprie produzioni attraverso il marchio Giovanni Ferrari . La famiglia considera l'acquisizione un passaggio nel percorso di sviluppo della società. «Un importante passo nel percorso di sviluppo di Ferrari», si legge nella dichiarazione riportata dal Sole 24 Ore, che sottolinea la volontà di Savencia, partner industriale e strategico dal 2010, di investire in Italia e nel futuro dell'azienda, valorizzandone storia, competenze, persone, marchi e radicamento territoriale.

Il cambio di proprietà, secondo quanto comunicato dalla famiglia, avverrà nel segno della continuità. Massimo Estrinelli manterrà il ruolo di managing director, mentre Laura Ferrari resterà presidente onorario. La famiglia ha inoltre indicato la tutela degli stabilimenti, delle persone e del rapporto con i territori tra gli elementi centrali nella scelta del partner industriale. La notizia ha colto di sorpresa le organizzazioni sindacali. «L'azienda è in salute, non ci aspettavamo un investitore», hanno riferito i rappresentanti dei lavoratori. Per il 12 novembre è previsto un incontro con la direzione aziendale, nel quale saranno affrontati gli aspetti legati al passaggio di proprietà e alle prospettive future. La società ha ribadito che l'operazione arriva in una fase di solidità e punta ad assicurare continuità e nuove possibilità di crescita. Resta quindi centrale il tema delle garanzie per gli stabilimenti e per i lavoratori, insieme alla capacità di mantenere il legame con il territorio di origine dopo il passaggio dell'intero capitale al gruppo francese.