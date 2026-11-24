Negli scorsi giorni, nella sala stampa dello stadio Euganeo di Padova, il Calcio Padova ha presentato i nuovi spazi della tribuna Ovest alla presenza del sindaco Sergio Giordani. Fra le novità figura la “Fratelli Guerriero Lounge”, una delle tre sale hospitality della tribuna, che prende il nome dall'azienda di Villafranca Padovana specializzata nella lavorazione delle carni suine e nella produzione di salumi. La lounge rientra nel progetto di rinnovamento della tribuna, per il quale la nuova proprietà, insediata a gennaio, ha investito oltre un milione di euro. L'hospitality è così passata da 250 a circa 500 posti, divisi fra le tre sale e i sette skybox, questi ultimi già esauriti.

Lo stadio Euganeo di Padova ha rinnovato l'hospitality con la nuova Fratelli Guerriero Lounge

Fratelli Guerriero Lounge: il servizio segue i tempi della partita

Mentre nelle altre sale il buffet si consuma in piedi, qui gli ospiti che arrivano prima della partita vengono serviti al tavolo man mano che prendono posto. All'intervallo si passa al self-service per mangiare qualcosa prima di tornare in tribuna, mentre dopo il fischio finale la lounge resta aperta ancora un'ora, per festeggiare o consolarsi a seconda di com'è andata. Diego Guerriero, seconda generazione dell'impresa, ha legato la scelta di dare il nome alla lounge al rapporto con la città e al rinnovamento avviato dalla nuova proprietà del club.

La Fratelli Guerriero Lounge propone un servizio di ristorazione adattato ai tempi della partita

«È un modo concreto per esprimere il nostro legame con Padova e con il suo territorio, sostenendo una realtà che ne rappresenta la storia, l'identità e la passione - ha dichiarato. Crediamo nei valori dello sport, nella forza del fare squadra e nella capacità di costruire relazioni autentiche. Sono principi che ritroviamo anche nel nostro percorso imprenditoriale e che siamo felici di condividere con il Padova». In casa Guerriero si seguiva il Padova già prima dell'accordo con il club. Alessia Guerriero, della terza generazione dell'azienda, ha ricordato che da bambina andava tutte le domeniche a vedere le partite con il nonno.

Fratelli Guerriero, la storia di un'impresa familiare dal 1989

Fondata nel 1989 da Giuseppe Guerriero e Bernardina, la Fratelli Guerriero affonda le proprie radici in un mestiere di famiglia fatto di allevamento e tradizione norcina. Nel 2010 l'azienda ha ampliato la produzione con un nuovo salumificio e otto anni dopo ha acquisito il Prosciuttificio Ducale, che fa parte del circuito del Prosciutto Veneto Dop. Oggi a guidare l'impresa sono Stefania, Andrea e Diego Guerriero, che coniugano la continuità con le origini e la capacità di cambiare con i tempi. Le carni e i salumi serviti nella lounge dell'Euganeo provengono proprio dall'azienda di Villafranca Padovana.

Dal 1989 la famiglia Guerriero porta avanti la tradizione norcina, investendo nella crescita aziendale