NUOVA GUIDA
Specialty coffee, Stefania Zecchi eletta National Coordinator di SCA fino al 2029
SCA Italy ha eletto il nuovo Chapter per il triennio 2026-2029. Stefania Zecchi sarà National Coordinator, affiancata da quattro coordinatori. Formazione, eventi, competizioni e divulgazione tra le priorità del mandato
Cambio al vertice di SCA Italy, che ha eletto il nuovo Chapter destinato a guidare l'associazione nel triennio 2026-2029. A ricoprire il ruolo di National Coordinator sarà Stefania Zecchi, Coffee Consultant & Coffelier in 1895 Coffee Designers by Lavazza, già impegnata negli anni scorsi nelle attività dell'associazione. La nomina arriva al termine del percorso elettorale avviato a luglio con l'apertura delle candidature e proseguito con le votazioni. Zecchi ha avuto la meglio sugli altri candidati al ruolo di coordinatore nazionale, Dario Ciarlantini, Gianluca Lavacca e Marcello Vitellone.
Stefania Zecchi torna alla guida di SCA Italy
Per la Zecchi non si tratta di un ingresso nel mondo SCA. La nuova National Coordinator ha già fatto parte del team italiano dell'associazione dal 2019 al 2022 come Membership Coordinator e successivamente, dal 2022 al 2024, come Community Coordinator. Un percorso maturato all'interno della community che ora prosegue con un incarico di maggiore responsabilità. «Accolgo questo ruolo con orgoglio e senso di responsabilità. Credo che attraverso passione, condivisione e collaborazione si possa rafforzare la community e ampliare la diffusione della cultura dello specialty coffee in Italia», commenta Stefania Zecchi.
Nelle sue parole emerge una delle direttrici che accompagneranno il nuovo Chapter: lavorare sulla diffusione della cultura dello specialty coffee senza limitare l'attività alla dimensione degli operatori già coinvolti nel settore. «La Specialty Coffee Association rappresenta per me molto più di un’associazione: è una comunità di persone unite dalla passione per il caffè e dalla volontà di condividere conoscenze, esperienze e valori», aggiunge Zecchi.
Formazione, eventi e comunicazione al centro del nuovo Chapter
Ad affiancare la National Coordinator sarà una squadra composta da quattro coordinatori, ciascuno con una responsabilità specifica all'interno dell'organizzazione. Fabio Sipione sarà Events Coordinator e seguirà l'organizzazione degli eventi legati alla community. Francesca Bieker assumerà il ruolo di Education Coordinator, con responsabilità sulla formazione e sull'aggiornamento professionale. A Federica Parisi, Judges Coordinator, spetteranno invece le attività legate alle competizioni organizzate da SCA Italy e il coordinamento dei giudici. La comunicazione sarà affidata ad Alessandra Di Dio, Marketing & Community Coordinator.
Una struttura che conferma il peso attribuito a quattro aree: eventi, formazione, competizioni e comunicazione. Sono ambiti che si intrecciano con la crescita della cultura dello specialty coffee e con la necessità di costruire occasioni di confronto tra professionisti.
Che cosa fa un Chapter SCA
Il Chapter rappresenta a livello nazionale la visione, la missione e gli obiettivi globali della Specialty Coffee Association. La sua funzione è mettere in relazione la comunità locale con la rete internazionale dell'associazione, offrendo agli operatori occasioni di rappresentanza, formazione e confronto. I Chapter SCA sono gestiti da volontari eletti ogni tre anni dai soci dell'associazione nel proprio Paese. Il nuovo Chapter italiano resterà quindi in carica fino al 2029.
Nel programma delineato da Zecchi la formazione e la divulgazione assumono un ruolo centrale. «Nei prossimi anni desidero contribuire alla crescita della community, favorendo occasioni di confronto, formazione e collaborazione, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile e diffusa la cultura dello specialty coffee in Italia», spiega. Il tema riguarda quindi non soltanto chi già lavora nel segmento, ma anche la capacità di raccontare al consumatore ciò che accade lungo la filiera e nella tazzina. «La divulgazione sarà uno degli aspetti centrali del mio impegno: raccontare il valore del caffè di eccellenza significa valorizzare il lavoro, la competenza e la passione di tutte le persone che contribuiscono a trasformare un seme in un’esperienza memorabile in tazza», aggiunge Zecchi.
Il rinnovo della squadra arriva in una fase in cui lo specialty coffee continua a trovare spazio nel mercato italiano, sia attraverso una maggiore attenzione da parte dei consumatori sia attraverso la formazione dei professionisti. Per SCA Italy la sfida del prossimo triennio sarà tradurre questa attenzione in una community più ampia, con maggiore capacità di divulgazione e confronto.