Cambio al vertice di SCA Italy , che ha eletto il nuovo Chapter destinato a guidare l'associazione nel triennio 2026-2029. A ricoprire il ruolo di National Coordinator sarà Stefania Zecchi , Coffee Consultant & Coffelier in 1895 Coffee Designers by Lavazza, già impegnata negli anni scorsi nelle attività dell'associazione. La nomina arriva al termine del percorso elettorale avviato a luglio con l'apertura delle candidature e proseguito con le votazioni. Zecchi ha avuto la meglio sugli altri candidati al ruolo di coordinatore nazionale, Dario Ciarlantini, Gianluca Lavacca e Marcello Vitellone .

Nelle sue parole emerge una delle direttrici che accompagneranno il nuovo Chapter: lavorare sulla diffusione della cultura dello specialty coffee senza limitare l'attività alla dimensione degli operatori già coinvolti nel settore. «La Specialty Coffee Association rappresenta per me molto più di un’associazione: è una comunità di persone unite dalla passione per il caffè e dalla volontà di condividere conoscenze, esperienze e valori», aggiunge Zecchi.

Per la Zecchi non si tratta di un ingresso nel mondo SCA. La nuova National Coordinator ha già fatto parte del team italiano dell'associazione dal 2019 al 2022 come Membership Coordinator e successivamente, dal 2022 al 2024, come Community Coordinator . Un percorso maturato all'interno della community che ora prosegue con un incarico di maggiore responsabilità. «Accolgo questo ruolo con orgoglio e senso di responsabilità. Credo che attraverso passione, condivisione e collaborazione si possa rafforzare la community e ampliare la diffusione della cultura dello specialty coffee in Italia», commenta Stefania Zecchi .

Ad affiancare la National Coordinator sarà una squadra composta da quattro coordinatori, ciascuno con una responsabilità specifica all'interno dell'organizzazione. Fabio Sipione sarà Events Coordinator e seguirà l'organizzazione degli eventi legati alla community. Francesca Bieker assumerà il ruolo di Education Coordinator, con responsabilità sulla formazione e sull'aggiornamento professionale. A Federica Parisi, Judges Coordinator, spetteranno invece le attività legate alle competizioni organizzate da SCA Italy e il coordinamento dei giudici. La comunicazione sarà affidata ad Alessandra Di Dio, Marketing & Community Coordinator.

Una struttura che conferma il peso attribuito a quattro aree: eventi, formazione, competizioni e comunicazione. Sono ambiti che si intrecciano con la crescita della cultura dello specialty coffee e con la necessità di costruire occasioni di confronto tra professionisti.