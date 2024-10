Intelligenza artificiale in cucina (e non solo): ad Assaporandom le ultime tendenze

L'Ex Manifattura Tabacchi a Firenze ospiterà, per la prima volta, Assaporandom, un evento enogastronomico dedicato agli operatori professionali dell'Horeca, organizzato da Berti Bros e Menù. L'iniziativa, ospitata nello spazio Vivido, promette una due giorni intensa (28 e 29 ottobre), pensata per favorire il dialogo e la condivisione di esperienze tra oltre 30 aziende del comparto Food&Wine&Spirits e i professionisti della ristorazione, tra aree espositive, degustazioni e appuntamenti di approfondimento tematico.

Intelligenza artificiale e sostenibilità: i temi di Assaporandom

Assaporandom nasce come un'opportunità per esplorare l'evoluzione del mercato del food & beverage fuori casa. Il comparto è in continua trasformazione, e l'evento si propone di aiutare gli operatori a rimanere aggiornati sui nuovi trend e sulle tecnologie che plasmano il futuro della ristorazione. Tra i temi trattati, sarà approfondito l'uso dell'intelligenza artificiale in cucina e nella gestione delle attività ristorative, uno degli sviluppi che sta portando maggiore innovazione. Inoltre, i workshop esploreranno nuove modalità di consumo, con un occhio attento alla sostenibilità e alle tecniche che stanno emergendo nella viticoltura di montagna, argomento rilevante per gli effetti sempre più visibili del cambiamento climatico.

Per gli appassionati di enogastronomia, il cuore di Assaporandom è senza dubbio rappresentato dalle numerose degustazioni e dagli showcooking tematici. Un focus particolare sarà dedicato agli abbinamenti mixology, in cui la tradizione dei salumi toscani si intreccerà con la modernità dei cocktail, arricchiti dall'uso innovativo di amari italiani. Non mancheranno inoltre momenti dedicati ai prodotti simbolo del Made in Italy: tra questi, il prosciutto crudo di Parma raccontato dagli esperti che ne illustreranno la storia e le caratteristiche uniche. Oltre agli appuntamenti più tecnici, l'evento offrirà occasioni di intrattenimento, in un ambiente rilassato e stimolante che permetterà ai professionisti del comparto di scambiarsi idee e di dare vita a sinergie future. Assaporandom si propone così come un punto d'incontro tra passato e futuro della ristorazione, tra la tradizione dei prodotti italiani e le innovazioni che ne guidano il cambiamento, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo consapevole e attento alle nuove sfide del mercato.

